Migranten werden selbst immer öfter Opfer von Migrantengewalt

Seit vielen Jahren ist die islamische Masseneinwanderung ein großes Problem. Nicht nur liegen etliche Migranten dem Staat auf der Tasche, sie nehmen Platz weg und sind obendrein nicht selten (schwer-)kriminell. Leider enden deren Gewaltausbrüche für einige der Opfer immer wieder tödlich, so dass zunehmend der Eindruck entsteht, die Deutschen würden regelrecht zur Schlachtbank geführt. Dabei wird jedoch oft vergessen, dass die Opfer nicht nur Deutsche, sondern auch Migranten selbst sind – kein Wunder, je mehr “neu Dazugekommene” es in Deutschland gibt, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass es auch sie trifft. In einigen der spektakulärsten Fällen von importierter Gewalt waren die Opfer selbst Menschen mit Migrationshintergrund.

Zum einen ist da der Fall Ece aus Illerkirchberg. Die 14-jährige Türkin wurde im Dezember letzten Jahres wahllos von einem Asylbewerber aus Eritrea abgestochen und ermordet, ihre beste Freundin Nerea überlebte nur durch Zufall. Ein weiterer, sehr aktueller Fall, bei dem mindestens zwei Migrationsstämmige zu Tode kamen, ist die vom Asylbewerber Maan Dahtal in einem Duisburger Fitnessstudio begangene Messerattacke im April dieses Jahres. Der 27-Jährige IS-Anhänger aus Syrien steht momentan wegen Mordes und versuchten Mordes vor Gericht, da er am Ostersonntag den 35-Jährigen Irfan Dip ohne jeglichen Grund mit sage und schreibe 28 Messerstichen niedergemetzelt und nur wenige Tage später wahllos vier junge Männer in einem Fitnessstudio ebenfalls heftigst mit einem Messer attackiert hat.

Duisburger Opfer hat Martyrium hinter sich

Drei seiner Opfer waren glücklicherweise recht schnell außer Lebensgefahr, doch den damals 21-jährigen Yasin Güler traf es besonders schlimm – so schlimm, dass drei Monate lang nicht klar war, ob er seine schweren Bauchverletzungen überleben wurde. Mittlerweile schwebt der Student zwar nicht mehr in Lebensgefahr, doch er hat ein regelrechtes Martyrium hinter und wohl auch noch eine schwere Zeit vor sich. Während man monatelang überhaupt nichts zum Verbleib des Opfers erfuhr (bereits im Juni fragte ich in einem Ansage!-Artikel, ob man überhaupt je noch einmal von ihm hören würde), gibt es nun endlich Neuigkeiten: Laut “Westdeutscher Allgemeinen Zeitung” wird er sein Leben lang mit den Folgen dieser grausamen Tat leben müssen.

Güler musste zehn Operationen über sich ergehen lassen, fünfmal war unklar, ob er wieder aufwacht oder nicht. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er nun keine funktionierende Niere mehr besitzt, deshalb mehrfach in der Woche an ein Dialysegerät angeschlossen werden muss und nun dringlichst auf eine Spenderniere angewiesen ist. Natürlich ist der einst lebensfrohe junge Mann auch psychisch extrem angeschlagen. So sehr, dass er nicht nur unter Essstörungen, Angstzuständen sowie Albträumen leidet – alleine schlafen ist ihm nicht mehr möglich -, sondern er auch dem Prozess gegen seinen Angreifer fernbleiben muss. „Psychisch kann er das nicht und physisch schon gar nicht“, so seine Anwältin. Ob er eines Tages wieder in sein altes Leben zurückkehren könne, sei völlig ungewiss. Der Staatsanwalt spricht sogar von „Siechtum“.

Es kann jeden treffen, unabhängig von der Herkunft

Eine starke Stütze ist ihm seine Mutter, die nicht von seiner Seite weicht. Um sich ganz um ihren Sohn kümmern zu können, hat sie ihren Beruf aufgegeben und infolgedessen mit finanziellen Problemen zu kämpfen, so dass selbst Yasins Studium auf Messers Schneide steht, da sie die Gebühren dafür nicht aufbringen kann (sofern er dazu überhaupt noch in der Lage ist). Die staatliche Hilfe sei längst aufgebraucht. Während Yasin und Irfan jeweils eine deutsche Mutter und einen muslimischen Vater haben respektive hatten (der Name Irfan ist arabisch und sein Vater heißt Ali), war Ece die Tochter zweier türkischer Eltern. Wenn immer davon die Rede ist, den “Opfern ein Gesicht zu geben“, dann sollten auch solche Fälle in all ihren schrecklichen Auswirkungen viel öfter ans Licht der Öffentlichkeit gelangen – weil sie zeigen, dass “die Migranten” – und die Deutschen, die man ihnen zurechnet – nicht nur Täter, sondern auch Opfer sind.

Im Duisburger Fall wäre es sehr gut möglich – dazu ist in der Öffentlichkeit nichts bekannt -, dass unter den drei anderen Opfern im Fitnessstudio ebenfalls etliche Menschen mit Migrationshintergrund waren, die nur durch Glück überlebt haben. Denkbar wäre, dass IS-Anhänger Dahtal, sollte es sich um ein islamistisches Motiv gehandelt haben, sowohl Dip als auch Güler für “Biodeutsche” hielt, da sie aufgrund ihrer deutschen Mütter eher mitteleuropäisch aussehen; auf die 14-jährige Ece traf das jedoch definitiv nicht zu. Ihr afrikanischer Mörder müsste sie, auch wenn er völlig kulturfern war, optisch von einer Deutschen unterschieden haben können, falls er eine “Opferauswahl” nach Volkszugehörigkeit vorgenommen haben sollte.

Niemand ist gefeit

Die geschilderten Fälle sind nur ein kleiner Bruchteil an Menschen nichtdeutscher Herkunft, die nichtdeutschen Mördern zum Opfer fallen. Die “Bereicherung” wird daher zum Problem nicht nur für Einheimische, sondern auch für die Neubürger. Außer Acht lasse ich an dieser Stelle einmal die ohnehin erst durch die Masseneinwanderung ins Land geholten Banden- und Familienkonflikte, Übergriffe durch ethnische Konfliktparteien (etwa bei den Eritreer-Krawallen oder bei türkisch-kurdischen Fehden) oder Angriffe auf Andersgläubige durch Muslime, denen gerade auch christliche Migranten zum Opfer fallen, Clan-Kriege (man denke etwa an die Schießereien und Revierkämpfe im Ruhrgebiet) oder politische Divergenzen innerhalb der Parallelgesellschaften (wie etwa der Fall der Schießerei im Sindelfingener Mercedes-Werk im Mai dieses Jahres, bei der ein mutmaßlicher Erdogan-Gegner zwei angebliche Erdogan-Anhänger erschoss) – obwohl dadurch ebenfalls Migranten anderen Migranten zum Opfer fallen.

Doch alleine schon die von Psychopathen, Zufallstätern und schwerkriminellen oder “traumatisierten” Angreifern verübten Fälle zeigen, dass hierzulande niemand vor gewalttätigen Migranten gefeit ist; überwiegend handelt es sich bei den Tätern zwar um Muslime, doch es ist letztlich keine alleinige Frage der Religion, sondern der Gewaltsozialisation in den Failed States, aus denen die Menschen kommen. Es ist daher auch für die integrierten Migrationsstämmigen, die Deutschland wirklich zu ihrer Heimat gemacht haben, wie auch für neu eingebürgerte Deutsche mit ausländischem Hintergrund absolut sinnvoll, sich gegen die irrsinnige Zuwanderungspolitik aufzulehnen, die sie zunehmend ebenfalls bedroht. Und wir Deutsche sollten uns hüten, alle Migranten über einen Kamm zu scheren – denn oftmals sitzen wir im selben Boot.