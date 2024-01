Mogelpackung BSW: Verrat der Wagenknecht-Partei an den eigenen Zielen

Ihre erste Bundestagsabstimmung und der erste Bundesparteitag zeigen: Wenn Sahra Wagenknecht ihre Strategie nicht radikal ändert, wird sie in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Die neue Hoffnung liegt hingegen in der AfD plus WerteUnion. Allein kann die AfD als einzige Oppositionspartei auf absehbare Zeit nichts erreichen. Zumindest bei Abstimmungen benötigt sie weitere Oppositionsparteien, die ihre Ziele teilen. Mein Ansage!-Beitrag vom vergangenen September, „Nur mit der Wagenknecht-Partei kann die AfD ihre Ziele erreichen“, hatte noch die Möglichkeit aufgezeigt, dass AfD plus Wagenknecht-Partei gemeinsame Ziele erreichen könnten; dies wäre ohne Koalition oder formelle Zusammenarbeit möglich gewesen, indem man einfach nur bei Abstimmungen für die eigenen Ziele stimmt.

Das hat sich nun erledigt. Denn die Wagenknecht-Partei BSW wird ihr Wählerpotential weitestgehend verlieren, wenn sich herumspricht, wie weit ihre Taten von ihren Worten entfernt sind, und wie wenig sie den unzufriedenen Wählern zu bieten hat.

Abstimmung: Krieg statt Frieden

Wie eine Monstranz tragen Wagenknecht und ihre Partei die Forderung nach Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland vor sich her. Die AfD brachte diese Forderung bereits am 7. Februar 2023 zur Abstimmung in den Bundestag ein, und zwar mit der Drucksache 20/5551 („Deutschlands Verantwortung für Frieden in Europa gerecht werden – Eine Friedensinitiative mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Russland“). Der von Ampel und Union beherrschte Auswärtige Ausschuss des Bundestags, bestrebt, den Krieg in die Länge ziehen, empfahl hingegen in einer Beschlussempfehlung (Drucksache 20/5894) am 6. März 2023 die Ablehnung des Antrags.

Dieser kam dann erst jetzt, am 18. Januar 2024, zur Abstimmung im Bundestag – mit erwartbarem Ergebnis: 605 Abgeordnete lehnten ihn ab, nur 75 unterstützten ihn bei 2 Enthaltungen. Abgesehen von der grotesk langen Dauer von 10 Monaten bis zur Abstimmung hinsichtlich der möglichen Beendigung eines Krieges ist zu bedenken, dass Deutschland den Ukraine-Krieg mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr schnell beenden könnte, indem sie jegliche Unterstützung der Selenskyj-Regierung einstellt und auch in der EU Druck macht. Bei dieser Abstimmung ging es also nicht um „des Kaisers Bart“, sondern um Leben und Tod für die Ukrainer, Frieden mit Russland und existentiell wichtige billige Energieimporte. Selbst eine Enthaltung ist hier unentschuldbar. Was aber taten Wagenknecht und ihre 10-köpfige BSW-Gruppe im Bundestag? Sie stimmten allesamt für die Ablehnung des Antrags der Friedensinitiative:

Damit stimmten sie de facto für die Fortsetzung des Krieges. Das sollte man wissen, wenn man Wagenknecht pragmatische und pazifistische Interessen und einen Kurswechsel in der Ukraine-Politik als positive Zielsetzungen anrechnet. Bei diesem glatten Verrat an einem der vier Kern-Programmpunkte dieser neuen Partei hätte man gern erfahren, wie das Bündnis Sahra Wagenknecht dies begründet. Fehlanzeige; stattdessen: Betretenes Schweigen auf der BSW-Website und dem parteieigenen YouTube-Kanal.

Die Vermutung liegt nahe, dass Wagenknechts Partei den eigenen Programmpunkt nur deshalb ablehnte, weil er von der AfD kam. Das wäre ein Indiz dafür, dass diese Partei ebenfalls keine inhaltliche Realpolitik, sondern reine strategische Machtpolitik betreibt und getrost als Teil der “SED 2.0” um Grüne, SPD, FDP, Union und Linke bezeichnet werden kann. Für die Bürger wirft dies die Frage auf, warum sie eine weitere Blockpartei wählen?

Keine Remigration

Wagenknecht wird außerdem aufgrund verschiedener Äußerungen der Vergangenheit irrigerweise als Gegnerin der Massenmigration wahrgenommen. Wer darauf hofft, ist Opfer einer Täuschung. Im zweiten BSW-Kernprogrammpunkt „Freiheit“ steht zwar: „Wer in seiner Heimat politisch verfolgt wird, hat Anspruch auf Asyl. Aber Migration ist nicht die Lösung für das Problem der Armut auf unserer Welt. Stattdessen brauchen wir faire Weltwirtschaftsbeziehungen und eine Politik, die sich um mehr Perspektiven in den Heimatländern bemüht.“

Bei “Markus Lanz“ sagte sie jedoch am 17. Januar 2024 zum Thema Remigration: „Wenn die AfD Remigration will, sind wir nicht nah beieinander.“ Das heißt: Abschiebungen einer nennenswert großen Zahl abgelehnter Asylbewerber, Armutszuwanderer und krimineller Zuwanderer wird es mit ihrer Partei nicht geben.

Countryclub und Linkspartei 2.0

Für Befremden sorgt auch die Entscheidung der neuen Partei, die sich vollständig „Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit“ nennt, keine ehemaligen AfD-Mitglieder oder auch nur Menschen aufzunehmen, „im Verdacht stehen, der AfD nahezustehen“. Diese Ausgrenzung riecht stark nach Spaltung und ebenfalls Linientreue im Einheitsblock der SED 2.0. Im genannten Programmpunkt „Freiheit“ schreibt das BSW: „Cancel Culture, Konformitätsdruck und die zunehmende Verengung des Meinungsspektrums sind unvereinbar mit den Grundsätzen einer freien Gesellschaft.“ Wahrendessen schließt sie alle aus, die sie für irgendwie “rechts“ hält.

Die Partei ist bei der Aufnahme neuer Mitglieder damit ausgrenzender als ein versnobter Countryclub. Angeblich will sie vermeiden, unterwandert zu werden. Dabei ist das BSW nichts anderes als eine reine Wagenknecht-Partei, das heißt: Ohne Wagenknecht implodiert die Partei sofort. Gäbe es eine Unterwanderung, würden sich die Unterwanderer durch Taten, Äußerungen oder Abstimmungen zu erkennen geben. Für solche Fälle gibt es in jeder Parteisatzung Parteiausschlussverfahren.

Nur “genehmigte” Parteieintritte

Zur Not würde Wagenknecht mit Austritt drohen, wenn es nicht so läuft wie sie es sich wünscht. Im Bewusstsein der Abhängigkeit von ihrer Medienpräsenz und ihrer bisher relativ großen Beliebtheit müssten alle Rebellen klein beigeben. Unterwanderung ist für eine derart von einer Einzelperson abhängigen Partei kein Problem. Was also soll das große Misstrauen gegenüber neuen Mitgliedsanträgen?

Beim ersten Bundesparteitag des BSW am Wochenende fiel auf, dass alle Funktionäre und Mitglieder, die erkennbar vorher in einer anderen Partei gewesen waren, bei der Linken Mitglied oder gar Funktionsträger waren. Wenn der Schwerpunkt der “genehmigten” Parteieintritte also derart auf ehemaligen Funktionären der Linken liegt, dann ist das keine offene neue Kraft, sondern eine „Linkspartei 2.0“, die sich vom Original nur in wenigen Punkten unterscheidet. Dieser Countryclub lässt programmatisch und personell keine großen Hoffnungen aufkommen.

Undemokratische Liste zur Europawahl

Ein weiterer Verrat an den Versprechungen ihres Programmpunkts „Freiheit“ ist die Aufstellung der Kandidatenliste zur Europawahl: Der Programmpunkt beginnt mit „Wir wollen die demokratische Willensbildung wiederbeleben, demokratische Mitbestimmung ausweiten…“. Bei der letzten Bundespressekonferenz kündigte die Partei an, dass Fabio De Masi der Spitzenkandidat zur Europawahl sei, gefolgt von Thomas Geissel, dem ehemaligen Düsseldorfer Oberbürgermeister. Beim “Agenda 2010”-Anhänger Geissel stellte sich sofort die Frage, wie er in eine linke Partei passt.

Meine Prognose war, dass er bei der Listenwahl zur Europawahl weit hinten landen wird – und in der Tat erhielt Geissel das schlechteste Ergbenis aller 20 Kandidaten, wurde aber trotzdem zur Nummer 2. Unter „demokratische Willensbildung wiederbeleben, demokratische Mitbestimmung ausweiten“ versteht Wagenknecht, dass sie bestimmt, wer auf welchem Listenplatz steht. Die Mitglieder haben keinen Einfluss auf die Reihenfolge und dürfen nur mit ja, nein oder Enthaltung stimmen.

Pro Klimaschwindel, pro Palästina, gegen Israel

Wagenknecht und ihre Partei unterstützen den Klimaschwindel. Sie lehnen „Klimaleugner“ als potentielle Mitglieder ab. Um „irgendwie dagegen“ zu wirken, vertreten sie eine Position eines „Klimakampfes light“ mit Fernwärme et cetera, beschäftigen sich aber nie mit den Gegenargumenten. Wer das Bündnis Sahra Wagenknecht wählt, muss wissen, dass der Klimawahnsinn mit ihr nicht enden wird.

Wagenknecht verurteilte in ihrer letzten Bundespressekonferenz den Kampf der Israelis gegen die Hamas in Gaza. Sie fordert Friedensverhandlungen mit der Terroristen und Geiselnehmern – während sie Verhandlungen im Falle der Ukraine ablehnte. Sie ignoriert dabei, dass alle Nahost-Friedensverhandlungen seit 1967 zu nichts führen und dass sie auch zu nichts führen können, weil die Palästinenser als einzige Lösung nur die Übernahme der kompletten Staates Israel und die Vertreibung aller Juden akzeptieren werden. Das oberste Ziel der Hamas ist die Ermordung aller Juden. Damit ist Wagenknecht bestenfalls naiv.

Partei ohne Programm

Über das Programm des BSW ist viel geschrieben worden. In der Regel werden sozialistische Inhalte unterstellt. Tatsächlich gibt es da einen Widerspuch, der sich aus der Weiterentwicklung Wagenknechts von einer strammen Marxistin zur Anhängerin einer ordoliberalen Marktwirtschaft erklärt. Nicht ihre frühen, sondern ihre letzten Bücher sind relevant, vor allem „Reichtum ohne Gier“.

Fest steht nur, dass dieses “Programm” aus vier Überschriften und ein paar wolkigen, skizzenhaften Absätzen besteht, deren Forderungen sie, wie eingangs dargelegt, bereits verraten hat. Bis zur nächsten Bundestagwahl sollen von Wagenknecht auserkorene Experten daraus ein detailliertes Programm entwickeln. Da sie eine Präferenz für Linken-Mitstreiter hat, ist hier ein entsprechend enttäuschendes Programm nicht unwahrscheinlich.

Prognose: Implosion

Dass viele oppositionelle Bürger Wagenknecht als ein bloßes Werkzeug zur Spaltung der Opposition und zur Minimierung der AfD einordnen, ist verständlich. Die 7 Prozent, bei denen das BSW in den aktuellsten Umfragen gesehen wird, sind da einerseits wenig, wenn man das Potential bedenkt, dass sie eigentlich hätte; je mehr Wählern andererseits jedoch klar wird, wie im wahrsten Sinne des Wortes „ent-täuschend“ ihr Abstimmungsverhalten und ihre Taten sind (siehe die Beispiele oben), desto mehr Ernüchterung wird sich breitmachen.

Das Wagenknecht-Soufflé wird höchstwahrscheinlich in sich zusammensacken, weil immer mehr Wähler von ihr enttäuscht werden. Parallel werden zahlreiche alternativen Medien in der Zielgruppe dazu beitragen, die WerteUnion als zweite reelle Oppositionspartei bekannt zu machen. Damit hätte die AfD zumindest einen Abstimmungs-Partner.