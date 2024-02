Nächste Drogenschwemme droht: Interpol warnt vor Fentanyl

Während der deutsche Staat die Palette der legalen Einstiegsdrogen sinnfrei und fahrlässig um die Freigabe von Cannabis in gesundheitsgefährdenden Mengen erweitert und Karl Lauterbach, der jahrelang die Menschen zu mRNA-Junkies machen wollte, bei “Markus Lanz” wirr über Kiffen bramarbasiert, nimmt die Verbreitung anderer Drogen europaweit stetig zu. Vor allem das hochpotente Opioid Fentanyl ist dabei derzeit der “Gassenhauer”. Sogar die internationale Polizeiorganisation Interpol warnt nun vor der Substanz als eine “unmittelbare Bedrohung” für die EU-Bevölkerung als Folge des rasant ansteigenden Konsums. “Fakt ist, dass Fentanyl bereits in Europa ist, extrem potent ist und als unmittelbare Bedrohung behandelt werden muss“, zitiert die “Welt am Sonntag” Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock.

Alle Beschlagnahmungen systematisch auf Fentanyl zu überprüfen sei “eine der Lektionen“, die Europa von den USA lernen könne, so Stock, der dafür plädiert, großflächige Sicherstellungen der Substanz zur Regel zu machen. Denn selbst kleine Mengen Fentanyl könnten für die Konsumenten tödlich sein – “aber gleichzeitig sehr profitabel für die kriminellen Netzwerke, die hinter dem Vertrieb stehen”, so Stock. Diese Netzwerke wachsen auch infolge des Wegbrechens zuvor illegaler Märkte wie dem Cannabis-Handel zwangsläufig, indem sie auf gefährlichere, härtere und profitablere Drogen ausweichen.

Lettland bereits Hot-Spot

Interpol habe kürzlich die erste weltweite Umfrage bei Strafverfolgungsbehörden zum Thema Fentanyl durchgeführt; erste Erkenntnisse zeigten, dass die Droge und ähnliche Substanzen “in allen Regionen der Welt, einschließlich Europa, vertrieben oder hergestellt werden“. Dazu gehörten illegales und medizinisches Fentanyl in Form von Pulver, Pflastern, Tabletten und Flüssigkeiten, wie “dts” berichtet. Auch wenn die aktuellen Sicherstellungen in Europa “bei Weitem” nicht an die Mengen in Nordamerika heranreichten, sollten sie “aufgrund des hohen Suchtpotenzials bei den Strafverfolgungs- und Gesundheitsbehörden Besorgnis auslösen“, so Stock.

In baltischen Staaten ist ein Anstieg bereits zu beobachten: In Estland, Lettland und Litauen nimmt die Zahl der Todesfälle durch Überdosierung zu, was zum Teil mit starken Opioiden im Zusammenhang zu stehen scheint – einschließlich Fentanyl, Derivaten sowie verschiedenen Nitazenen, so die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) auf “Welt”-Anfrage. Im Mai 2023 habe etwa die lettische Polizei eine große Menge Fentanyl – rund fünf Kilo – zusammen mit chemischen Vorläufern beschlagnahmt, was darauf hindeute, dass Fentanyl in Lettland hergestellt worden sein könnte.

Grundloser Optimismus

Der deutsche Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert (SPD) zeigt sich hingegen vorsichtig bei der Einschätzung der Gefahr: “Eine Opioid-Krise wie in den USA und Kanada wird sich bei uns nicht wiederholen, wir haben grundsätzlich andere, bessere Voraussetzungen“. Worauf er diesen Optimismus gründet, präzisierte Blinkert nicht. Seiner Auffassung sei Ausgangspunkt der “Fentanyl-Krise in den USA” die “übermäßige Verschreibung von starken Schmerzmitteln” gewesen, in Deutschland sei man da “weitaus vorsichtiger”. So wie bei der Impfung?

Immerhin muss auch Blienert einräumen, dass Konsumenten anderer Drogen – etwa Heroin-Konsumierende – “vermehrt auf preiswerteres und um ein Vielfaches gefährlicheres Fentanyl ausweichen“. Vorbereitung für den Fall einer Fentanyl-“Epidemie” brauche es daher durchaus: Mehr “niedrigschwellige Angebote” für Konsumenten durch Drug-Checking, Schnelltests in Drogenkonsumräumen und auch die Nutzung des Notfallmedikaments Naloxon, das selbst medizinische Laien verabreichen können.