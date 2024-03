Nächste feministische Gerechtigkeitslücke: Jetzt kommt der “Equal Care Day”

Nachdem die sogenannte “Gender pay gap” wohl nicht mehr ausreicht respektive wissenschaftlich schlicht nicht haltbar ist, wird nun also die nächste gecherrypickte Sau durchs mediale Dorf getrieben: Der “Equal care day”. Frauen verrichten mehr “Care“-Arbeit, sprich: Kindererziehung und Familienaufgaben et cetera, als Männer. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist… aber bei mir im Freundeskreis kümmern sich die Frauen alle sehr gern und freiwillig um ihre Kinder und betrachten dies nicht als Opfer… doch dieser “Rückfall in traditionelle Rollenbilder” ist den dauerempörten Sozialkonstruktivisten natürlich ein Dorn im Auge. Dass dieses Verhalten die Folge einer freien Entscheidung sein könnte, wird erst gar nicht in Betracht gezogen. Denn jede Entscheidung, die dem “feministischen” Ideal der arbeitstätigen Frau widerspricht, muss die Folge internalisierter patriarchaler Denkmuster sein.

Weist man auf diesen weiblichen Selbstbestimmungsaspekt hin, so handelt man sich schnell den Vorwurf der internalisierten Misogynie ein: Ein Vorwurf, der sich an Frauen richtet, die nicht der feministischen Ideologie folgen wollen. Ich kann ein Lied davon singen. Paul Watzlawick nennt solche Gesprächstaktiken übrigens Paradoxie beziehungsweise klassisches double-bind (“Doppelbindung“): Entweder ich gebe zu, dass ich die patriarchale Misogynie internalisiert habe – oder ich bestreite es, was dann als Beweis dafür genommen wird, dass ich die Misogynie internalisiert habe. Wie ich mich auch verhalte: Am Ende bin ich immer die Verliererin. Es sei denn natürlich, ich nehme den Fehdehandschuh auf und werde argumentativ etwas ausführlicher.

Statistisches Artefakt

Also: Die Forderung nach einer differenzierten Betrachtung der Situation unter Einbeziehung möglichst vieler Faktoren wird als frauenfeindlich ausgelegt. Dieses Ausspielen der Geschlechter – oder schlichtweg die kategorische Auslegung von angeblich “unbestreitbaren Fakten” zu Ungunsten der Männer – das geht mir sogar als Frau gehörig auf den Zeiger. Zumal das in der Regel auch nur funktioniert, wenn man Cherrypicking bei den Fakten betreibt; siehe eben die eingangs erwähnte, seit Jahren immer wieder aufgewärmte Debatte um die vermeintlich diskriminierende Einkommenslücke zwischen Mann und Frau, wo dann – trotz vielfachen Hinweises auf die mangelnde Belastbarkeit der Zahlen und des Vorliegen etlicher Hinweise auf ein statistisches Artefakt – dennoch Jahr für Jahr wieder der “Equal Pay Day” hervorgekramt und von vermeintlich fortschrittlichen Frauen auf Instagram & Co. geteilt wird.

Nun wird mit diesem “Equal care day” gleich der nächste Bullshit in Stellung gebracht. Ich habe leider kein “Süddeutsche”-Abonnement und kann daher das Interview zum Thema nicht lesen, aber wenn ich schon höre “Männer haben 50 Prozent mehr Freizeit!“, dann ist klar, dass hier höchstwahrscheinlich mal wieder – ebenso wie bei der “Gender pay gap” – irgendwelche oberflächlichen Zahlen verglichen werden, um anschließend schön öffentlichkeitswirksam den Mythos des Patriarchats zu füttern. Ja: Es gibt Unterdrückungsmechanismen in dieser Gesellschaft, keine Frage! Aber Männer gegen Frauen auszuspielen kann gewiss nicht der Weg sein. Mal ganz davon abgesehen, dass es sich bei diesen “Forschungsergebnissen” nicht selten um die narzistische Selbstinszenierung von “Wissenschaftlerinnen” handelt, die mit Hilfe ihrer Gleichgesinnten in den Medienhäusern Zwietracht unter den Geschlechtern allein für den eigenen Prestigegewinn säen.