Nazi-Prinz und AfD-Walküre: Der heldenhaft verhinderte Staatsstreich

Gestern erlebten wir – dank „Spiegel” und „Bild” – pünktlich, live und in Farbe den wichtigsten Gegenschlag des wehrhaften, freiheitlich-demokratischen Links-, äh Rechtsstaats gegen den faschistischen Staatsstreich unter dem Kommando von Nazi-Prinz und AfD-Walküre. Die Machtübernahme der bis an die Zähne bewaffneten und zu allem fähigen biodeutschen Paramilitärs wurde nur knapp abgewendet; die verbrecherischen Elemente umgehend in Ketten gelegt. Panzer, Kampfflugzeuge, Atomraketen, Luftgewehre, Knallfrösche und messerscharfe Hakenkreuze wurden sichergestellt und, umrahmt von Regenbogenflaggen und unter Abspielen der Internationale, einer umgehenden, kontrollierten Sprengung zugeführt.

Unser Land ist wieder sicher! Unsere Demokratie ist und bleibt gewahrt! Wir alle können beruhigt aufatmen. Von nun an sind dreitausend wackere Polizisten unser aller Helden und erhalten demnächst das Bundesverdienstkreuz am Regenbogenband; den mutigen Journalisten von „Spiegel” und „Bild”, die bei diesem gefährlichen Einsatz ihr Leben riskierten, gebührt die Goldene Presse, die Spitze Schreibfeder am Roten Spieß oder gar der Literaturnobelpreis. Sechsundachtzigmillionen Stimmen sagen heute einstimmig: DANKE!

Ideologische Pampe

Welch Sternstunde der Proleten-Propaganda, der wir heute teilhaftig werden durften. Welch sagenhafte Räuberpistole in feinster, authentischer DDR-Manier. Welch groteske, klägliche Chose – pünktlich nach dem bestialischen Mord eines schwarzen Migranten an einem weiteren unschuldigen Mädchen. Jetzt darf er sich endlich wieder in Wallung senden, der gute Staatsfunk – jetzt hat er sie, seine Ablenk-Story. Das alles war so erwartbar, daß man die Uhr danach hätte stellen können. So flach, so platt, so unfassbar billig durchschaubar, wie nur überhaupt möglich. Welch ein haarsträubend-fadenscheiniger Klamauk. Auf diesem Level bewegt sich heuer die Berichterstattung: Niveau Kommunismus; Goebbels-Propaganda; Nordkorea. Von den gewieften Polit-Hirten mundgerecht geköchelt, fürs dumm dreinglotzende Schafsvolk vor den Flachbildschirmen der Volksempfänger, die bei den nun in Dauerschleife durch den Äther gejagten Sondersendungen ihr Abendbrot wiederkäuen und für diese ideologische Pampe sogar noch zur Kasse gebeten werden.

Was für ein trauriges Land. Welch eine kaputte Zeit. Fremdschämen reicht hier längst nicht mehr. Man möchte im Strahl brechen.