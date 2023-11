NRW unterm Halbmond? Eine gar nicht so ferne Dystopie

Die nachfolgende Geschichte ist ein Blick in eine düstere Zukunft. Sie hat noch nicht stattgefunden, ist aber aufgrund des Versagens der Regierenden in Bund und Ländern ein immer realistischer werdendes Szenario. Die rapide zunehmende Islamisierung Deutschlands stellt eine Gefahr für den demokratischen Rechtsstaat und die freie gleichberechtigte Gesellschaft dar. Es ist davon auszugehen, dass Nordrhein-Westfalen mit seinem besonders hohen Anteils an muslimischer Bevölkerung als erstes Bundesland fallen wird. Auf dieser Annahme fußt die nachfolgende fiktive Geschichte.

An die seit Oktober 2023 regelmäßig Freitags nach dem Moscheebesuch stattfindenden islamistischen Aufmärsche mitten in Düsseldorf hatte sich die Bevölkerung gewöhnt. Die Menschen vermieden einfach die Innenstadt während dieser Zeit, die meisten Geschäfte schlossen und machten dann erst Samstags morgens wieder auf, wenn der Spuk vorüber war. Wie einst die Pegida-Montagsdemos in Dresden wurden auch die Machtdemonstrationen der Muslime mit der Zeit zu einem Alltagsbestandteil der Stadt Düsseldorf. Politik und Mainstreammedien glaubten, dass diese Demonstrationen, wenn man auf sie mit der gleichen Nichtbeachtung und medialem Verschweigen wie auf die Montagsspaziergänge in Dresden reagiert, mit der Zeit von selbst wieder aufhören würden – und räumten schon nach kurzer Zeit dem “Kampf gegen Rechts” wieder die größte Priorität ein.

Ausbleibender Widerstand der alternden Mehrheitsgesellschaft

Die immer stärker werdenden islamistischen Bedrohung glaubte man durch Anbiederung und Verständnis milde stimmen zu können. Aber da hatte man sich getäuscht. Der Hass der islamistischen Demonstranten auf den demokratischen Rechtsstaat und die christlich geprägten Traditionen nahm von Woche zu Woche zu. Genauso wuchs die Zahl der Teilnehmer an den Demonstrationen. Der ausbleibende Widerstand der alternden Mehrheitsgesellschaft, das hilflose Zuschauen der Staatsgewalt wurde von den Demonstranten als Schwäche, ja als Kapitulation vor der zunehmenden Islamisierung interpretiert.

In den tausenden Moscheen des Landes wurde hemmungslos gehetzt gegen die Gesellschaft, die einen so blauäugig aufgenommen hat, und zeitgleich junge Männer für den Djihad rekrutierte – wofür es mittlerweile ein unbegrenztes Potential gab, denn täglich strömten hunderte, manchmal tausende kampferprobte, verrohte junge Männer über die Grenzen nach Deutschland, von denen viele Gewalt als legitimes Mittel ansahen und die Verachtung für den dekadenten westlichen Lebensstil und die demokratische Gesellschaft empfanden. Bei einer solchen geballten Armee islamischen Krieger schien der Traum vom “Kalifat Deutschland”, der immer offener propagiert wurde, stetig näher zu rücken.

Der kampferprobten Übermacht nichts entgegenzusetzen

Dann, an einem verregneten, grauen Freitag irgendwann im Jahr 2024, überschlugen sich die Ereignisse. Alles begann wie gewohnt mit einer Demonstration, die unter “Allahu Akbar!”-Geschrei durch die Düsseldorfer Innenstadt zog. Doch diesmal bewegte sich die Masse entgegen der vereinbarten Route, mit zunehmender Geschwindigkeit, am Rhein entlang in Richtung Landtag. Zu den Demonstranten gesellte sich nach und nach eine bis an die Zähne bewaffnete Meute. Am Landtag angekommen, stürmte der Mob das Parlamentsgebäude, in dem gerade eine Landtagssitzung unter der Führung des Ministerpräsidenten zum Thema „Kampf gegen Rechts“ stattfand. Der Widerstand der Ordnungskräfte und der alarmierten Polizei wurde sehr schnell neutralisiert; sie hatten der kampferprobten Übermacht nichts entgegenzusetzen.

Die Eindringlinge nahmen die anwesenden Parlamentarier, soweit sie nicht dem Massaker zum Opfer fielen, in Geiselhaft. Den Ministerpräsidenten und mehrere anwesende Minister hängten sie, wie es in islamischen Diktaturen so gerne gemacht wird, als Abschreckung an den Fahnenmasten vor dem Parlamentsgebäude auf. Der Anführer der Putschisten hielt dann vor ausgewählten Pressevertretern eine Rede, in der er verkündete, dass in Nordrhein-Westfalen alle Gesetze außer Kraft gesetzt wurden, das Land nunmehr zu einem islamischen Kalifat geworden sei und die Scharia das einzig gültige Gesetzeswerk sei. Die Bevölkerung habe die Wahl, das Bundesland innerhalb von 24 Stunden zu verlassen oder zum Islam überzutreten und nach streng islamischen Regeln zu leben. Polizei und Verwaltungen, die bereits in vielen Bereichen unterwandert waren, würden nunmehr von dem neuen System loyalen Mitarbeiten geleitet werden.

Gewohnte Reaktionen

Im Handstreich und fast ohne Widerstand wurden alle rechtsstaatlichen Strukturen beseitigt. Die Regierung in Berlin und die Medien schauten diesem Staatsstreich fassungslos zu. Ein hektisch einsetzender Aktionismus konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Staatsgewalt vollkommen hilflos agierte. Es wurden die bekannten üblichen Phrasen gedroschen. Bundeskanzler Scholz betonte, dass der Rechtsstaat darauf “mit aller Härte” reagieren wird und forderte die Zivilcourage jedes Einzelnen ein. Innenministerin Faeser stellte wieder einmal fest, dass der Rechtsstaat diese Missachtung der staatlichen Ordnung “hinnehmen” und “wir das nicht dulden” dürften, und appellierte an die Putschisten, sich zu ergeben.

Außenministerin Baerbock bestand darauf, die Bevölkerung in NRW mit Millionenbeträgen zu unterstützen, um das menschliche Leid zu lindern. Außerdem versprach sie, sich für die Freilassung der Geiseln einzusetzen. Der Staat Katar solle hierbei eine Vermittlerrolle übernehmen. Wirtschaftsminister Habeck hielt eine pathetische Rede mit dem Tenor, dass wir unsere Werte verteidigen müssen, aber betonte dabei, dass er dafür als Minister nicht zuständig sei. Verteidigungsminister Pistorius bedauerte, dass die Bundeswehr nicht eingreifen könnte, da sie noch nicht kriegsfähig sei. Außerdem stünde das Gesetz gegen einen Einsatz im Inland. Bundespräsident Steinmeier warnte vor einer Verunglimpfung des Islams als Ganzes, da es sich bei den Putschisten um verwirrte Einzeltäter handeln würde. Er wies daraufhin, dass wir Deutschen selbst in der Vergangenheit tiefe Schuld auf uns geladen haben. Sawsan Chebli sorgte sich um wachsenden antimuslimischen Rassismus in den übrigen Bundesländern.

Noch Fiktion – doch wie lange noch?

Man gedachte in einer Schweigeminute im Bundestag dem Nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, der vehement bis zur finalen Katastrophe betont hatte, dass die größte Gefahr im Land der “Antisemitismus von rechts” sei. Ansonsten tat sich nichts. Man war damit beschäftigt, die Flüchtlinge aus NRW auf die verbliebenen Bundesländer zu verteilen. Da es sich fast ausschließlich um Deutsche und Europäer handelte, musste man sich ansonsten nicht besonders um diese Menschen kümmern. Dazu hatte man auch keine Kapazitäten, da weiter täglich hunderte von Migranten über die deutschen Grenzen kamen und die versprochene Rundumversorgung einforderten.

Und hier endet die Geschichte. Noch ist sie reine Fiktion, doch die Ausgangssituation für ihre Verwirklichung ist bereits gegeben. Tag für Tag geht der Irrsinn in diesem Land ungebremst weiter, so lange, bis ein Bundesland nach dem anderen der Islamisierung zum Opfer fallen wird – auch ganz ohne Putsch. Vielleicht geht das alles aber noch viel schneller, denn die deutsche Hauptstadt Berlin ist in weiten Teilen bereits eine islamische Stadt. Ob der riesige Graben, der vor dem Reichstag gerade gebaut wird, ausreichenden Schutz bieten wird? Ich wage es zu bezweifeln. Am Ende werden wieder bunte Fahnen auf dem Reichstag gehisst werden. Doch ich bezweifle, dass es die Regenbogenfahne sein wird.