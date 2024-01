Nun kennt auch Robert Habeck den Zorn von Pidder Lüngs Erben

Detlev von Liliencron verfasste im Jahr 1892 die historische Ballade “Pidder Lüng“. Sofort erlangte sie – zumindest im Norden Deutschlands – eine große Popularität. Thema der Ballade ist der mittelalterliche Kampf der Sylter Fischer gegen den gierigen Hofschranzenapparat der ebenfalls gierigen und auch wortbrüchigen Königin von Dänemark. Das Gedicht schildert, wie die selbstgerechten und selbstzufriedenen Büttel, Laffen und Bodentruppen der Königin nach Sylt übersetzen, um – entgegen der “ewigen Zusage“ des Königshauses, dass u.a. auch der Fischfang in Sylt steuerfrei sei – bei den Fischern die Steuern einzuziehen.

Der erste Fischer, bei dem die Büttel aufschlagen, ist Pidder Lüng, ein armer Inselfischer; dessen Fänge kaum zum Leben reichten. Aber er war ein freier und stolzer Mann. Als der Amtmann von Tondern (damals gehörten die Nordfriesischen Inseln zum Königreich Dänemark) mit seinen Söldnern kam, um die Steuern zu erheben, traf er Pidder Lüng gerade beim kargen Mahl mit seiner Familie und den Fischergesellen an. Der Amtmann forderte die sofortige Zahlung der fälligen Steuern und, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, spuckte er in Pidder Lüngs Grünkohlgericht. Daraufhin wurde Pidder so zornig, dass er den Amtmann ergriff und ihn mit seinem Gesicht im heißen Kohltopf erstickte. Dabei rief er: “Lewwer duad üs Slaav!” Die Söldner des Amtmanns erschlugen Pidder Lyng und die Seinen. Doch sein Freiheitsruf: “Lieber tot als Sklave sein!” hat sich bis heute erhalten und ist Sinnbild und Vorbild für das friesische Nationalbewußtsein.

“Lieber tot als Sklave”

Mit diesem (bis heute gültigem!) Wahlspruch der Friesen (Ost wie Nord, West wie Süd, allerdings in leichten sprachlichen Abwandlungen) “Lewwer duad üs Slaav!“ (“Lieber tot als Sklave!“), der sich auch bis heute in den offiziellen Wappen Ostfrieslands und Nordfrieslands befindet, drückt Pidder Lüng die Unbeugsamkeit der Friesen vor staatlicher Obrigkeit aus. Was aber hat diese Ballade mit aktuellen Ereignissen zu tun? Sehr viel. Gestern ist der Bauernfuror, der überall in Deutschland aufbrandet und einer mit Spannung erwarteten Entladung am kommenden Montag entgegenstrebt, auch bei Hallig Hooge – ganz in der Nähe von Sylt gelegen – entbrannt: Eine Menge aufgebrachter Bauern konnte von der Polizei nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden und zwang den – von seinem Urlaub auf Steuerzahlerkosten heimkehrenden – Robert Habeck zurück auf seine Fähre.

Die Menschenmenge war nicht mehr steuer- oder lenkbar und es war das erste Mal, dass sich ein Mitglied dieser unseligen Ampelregierung nicht, wie üblich, hinter seinen Sicherheitsbeamten und Staatsbediensteten verstecken konnte. Natürlich versucht sich die Bundesregierung, statt irgendeine Selbstkritik zu üben, auch hier wieder als Opfer eines “rechtspopulistischen” Volkszorns und Wutpöbel zu inszenieren und bauscht die Aktion zum Gewaltakt eines “Mobs” auf – obwohl nicht einmal die Polizei von Gewalt sprechen möchte.

Die Parallelen zwischen den unbeugsamen Kampf der Fischer und den heutigen Bauern sind jedenfalls sinnfällig und man kommt nicht umhin, Detlev von Liliencrons Reime als sinnfälligen Epilog auf die heutige Entwicklung neu zu lesen.

Den kompletten Wortlaut von “Pidder Lüng” gibt es zum Genießen hier:

„Frii es de Feskfang,

Frii es de Jaght,

Frii es de Strönthgang,

Frii es de Naght,

Frii es de See, de wilde See

En de Hörnemmer Rhee.“

Der Amtmann von Tondern, Henning Pogwisch,

Schlägt mit der Faust auf den Eichentisch:

Heut fahr ich selbst hinüber nach Sylt

Und hol mir mit eigner Hand Zins und Gült.

Und kann ich die Abgaben der Fischer nicht fassen,

Sollen sie Nasen und Ohren lassen,

Und ich höhn ihrem Wort:

Lewwer duad üs Slaav!

Im Schiff vorn der Ritter, panzerbewehrt,

Stützt sich finster auf sein langes Schwert.

Hinter ihm, von der hohen Geistlichkeit,

Steht Jürgen, der Priester, beflissen, bereit.

Er reibt sich die Hände, er bückt den Nacken.

Der Obrigkeit helf ich die Frevler packen;

In den Pfuhl das Wort:

Lewwer duad üs Slaav!

Gen Hörnum hat die Prunkbarke den Schnabel gewetzt,

Ihr folgen die Ewer, kriegsvolkbesetzt.

Und es knirschen die Kiele auf den Sand,

Und der Ritter, der Priester springen ans Land,

Und waffenrasselnd hinter den beiden

Entreißen die Söldner die Klingen den Scheiden.

Nun gilt es, Friesen:

Lewwer duad üs Slaav!

Die Knechte umzingeln das erste Haus,

Pidder Lüng schaut verwundert zum Fenster heraus.

Der Ritter, der Priester treten allein

Über die ärmliche Schwelle hinein.

Des langen Peters starkzählige Sippe

Sitzt grad an der kargen Mittagskrippe.

Jetzt zeige dich, Pidder:

Lewwer duad üs Slaav!

Der Ritter verneigt sich mit hämischem Hohn,

Der Priester will anheben seinen Sermon.

Der Ritter nimmt spöttisch den Helm vom Haupt

Und verbeugt sich noch einmal: Ihr erlaubt,

Daß wir euch stören bei euerm Essen,

Bringt hurtig den Zehnten, den ihr vergessen,

Und euer Spruch ist ein Dreck:

Lewwer duad üs Slaav!

Da reckt sich Pidder, steht wie ein Baum:

Henning Pogwisch, halt deine Reden im Zaum.

Wir waren der Steuern von jeher frei,

Und ob du sie wünschst, ist uns einerlei.

Zieh ab mit deinen Hungergesellen,

Hörst du meine Hunde bellen?

Und das Wort bleibt stehn:

Lewwer duad üs Slaav!

Bettelpack, fährt ihn der Amtmann an,

Und die Stirnader schwillt dem geschienten Mann:

Du frißt deinen Grünkohl nicht eher auf,

als bis dein Geld hier liegt zu Hauf.

Der Priester zischelt von Trotzkopf und Bücken

Und verkriecht sich hinter des Eisernen Rücken.

O Wort, geh nicht unter:

Lewwer duad üs Slaav!

Pidder Lüng starrt wie wirrsinnig den Amtmann an.

Immer heftiger in Wut gerät der Tyrann,

Und er speit in den dampfenden Kohl hinein:

Nun geh an deinen Trog, du Schwein.

Und er will, um die peinliche Stunde zu enden,

Zu seinen Leuten nach draußen sich wenden.

Dumpf dröhnt’s von drinnen:

Lewwer duad üs Slaav!

Einen einzigen Sprung hat Pidder getan,

Er schleppt an den Napf den Amtmann heran

Und taucht ihm den Kopf ein und läßt ihn nicht frei,

Bis der Ritter erstickt ist im glühheißen Brei.

Die Fäuste dann lassend vom furchtbaren Gittern,

Brüllt er, die Türen und Wände zittern,

Das stolzeste Wort:

Lewwer duad üs Slaav!

Der Priester liegt ohnmächtig ihm am Fuß;

Die Häscher stürmen mit höllischem Gruß,

Durchbohren den Fischer und zerren ihn fort,

In den Dünen, im Dorf rasen Messer und Mord.

Pidder Lüng doch, ehe sie ganz ihn verderben,

Ruft noch einmal im Leben, im Sterben

Sein Herrenwort:

Lewwer duad üs Slaav!