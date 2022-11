Pakistan-Flut und Klimawandel: Unwissenschaftliche Versimpelungen

Es muss schön sein, wenn man einfach unbelegt jeden Stuss behaupten darf, ohne je kritisch hinterfragt zu werden… so wie „Fridays for Future”. In einem Tweet vergangenen Monat (siehe unten) suggerierte der „zivile Arm” der Klimaschutzbewegung wieder einmal, dass eine Naturkatastrophe unserer Zeit in eindeutigem Zusammenhang mit dem menschengemachten Klimawandel stand. Konkret geht es um das Flutunglück in Pakistan vor ein paar Monaten. Auch Luisa Neubauer instrumentalisiert dieses Desaster seither gerne. Bei der „Zeit” war man sich nicht einmal zu schade, mit der Überschrift „Flutkatastrophe in Pakistan: Und daheim nicht einmal ein Tempolimit” aufzuwarten, um vermeintliche Betroffenheit und konkrete politische Forderungen direkt zu verbinden.

Es passt in unsere von Hybris geprägte Zeit, dass Qualitätsjournalisten in diesem Land suggerieren (und wohl auch selbst glauben), sie müssten nur etwas langsamer Auto fahren, und schon würden damit auf der anderen Seite des Globus messbare „Klimaschutz”-Effekt erzielt werden. Um zu schauen, was „die Wissenschaft” zu dem Thema sagt, habe ich mir mal die Attributionsstudie zur Flut in Pakistan durchgelesen. In Attributionsstudien soll der vermeintliche Einfluss des Menschen auf Wettereignisse untersucht werden. Diese sind aufgrund ihrer Unsicherheit und fehlenden Falsifizierbarkeit mit äußerster Vorsicht zu genießen. Umso überraschter war ich, dass diese Studie dahingehend tatsächlich ziemlich offen und ehrlich war. Ich fasse nachfolgend die wichtigen Punkte zusammen.

Die zerstörerischen Auswirkungen der Flut in Pakistan wurden durch die Nähe von Siedlungen, Infrastruktur und Agrarflächen zu Flussauen verstärkt. Die Infrastruktur sei zudem unzureichend, die Kapazitäten zur Risikoreduktion begrenzt gewesen. Dazu kommt ein veraltetes Fluss-Management-System und generelle Anfälligkeiten aufgrund von hoher Armut. Das alles hat erstmal nichts mit dem Klima oder CO2 zu tun. Ein solches Schadensereignis kommt im derzeitigen Klima nur einmal in 100 Jahren vor. Allerdings ist diese Zahl mit großer Unsicherheit behaftet, weil die Regenfälle in der Region stark von Jahr zu Jahr variieren und – dies ist besonders wichtig! – stark mit dem ENSO-Cycle korrelieren. Dabei handelt es sich um eines von vielen natürlichen (!) Klimaphänomen, das – grob erklärt – während verschiedener Phasen unter anderem zyklische Temperaturschwankungen im pazifischen Ozean verursacht (und in öffentlichen Diskussionen zum Klimawandel natürlich geflissentlich ignoriert wird). Verglichen mit dem Klima von 1880 (also vor der Erderwärmung um seither rund 1,2 Grad) sei der maximale Niederschlag innerhalb von fünf Tagen heutzutage um etwa 75 Prozent stärker geworden, über einen Zeitraum von 60 Tagen immerhin noch 50 Prozent. Ha! Hat es „Fridays for Future” doch gewusst! Oder vielleicht nicht? Eher nein: Die Autoren selbst betonen, dass diese Schätzungen riesige Unsicherheiten („large uncertainties”) enthalten. Ausserdem könnten die beobachteten Veränderungen durch eine ganze Reihe unterschiedlicher Treiber verursacht worden sein. Dazu könnte, als einer von mehreren, auch der Klimawandel gehören. Schreiben die Autoren. Um den genauen menschlichen Einfluss zu bestimmen, haben sich die Autoren Klima-Modelle mit beziehungsweise ohne durch den Menschen „verursachte“ Treibhausgas-Emissionen angeschaut. Hierzu schreiben sie, dass viele selbst der modernsten Modelle Probleme haben, den Niederschlag zu simulieren. Die wenigen Modelle, die ihren Kriterien und Tests genügten, zeigten in der Regel eine deutlich geringere Veränderung der Wahrscheinlichkeit und Intensität von extremen Regenfällen, als es die Beobachtungen erwarten ließen. Diese Diskrepanz deutet daraufhin, dass andere Prozesse, die nicht durch die Auswertungen erfasst werden, eine wichtige Rolle spielen. Dadurch sei es nicht möglich („infeasible”), den Anteil des Menschen zu bestimmen.

Zusammenfassend heißt dies: Diese Wissenschaftler halten es für nicht möglich, dem menschengemachten Klimawandel einen gesicherten Einfluss an der Flutkatastrophe zuzuschreiben. Das hält Figuren wie Luisa Neubauer aber nicht davon ab, es einfach trotzdem zu behaupten. Aktivisten, Medien und Politik legen sich – in dieser Reihenfolge – ohne wissenschaftliche Grundlage – auf CO2 (genauer: auf den vom Menschen verursachten geringen Anteil in der Erdatmosphäre) als den Schuldigen fest und übersehen dabei, dass es eine ganze Reihe komplexer Faktoren (siehe oben) gibt, darunter einige, durch die sich die Schäden solcher unvermeidlicher Katastrophen verringern lassen würden, ohne gleich ins Energie-Mittelalter zurückfallen zu müssen. Es werden zudem wieder einmal die Grenzen und der extrem eingeschränkte Aussagegehalt der Modellsimulationen aufgezeigt, auf denen die gesamte Klima-Panikmache beruht. Wir können nicht simulieren, was wir nicht einmal vollständig verstehen.