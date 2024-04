Perfider Propagandarotz: “Oma, was war nochmal dieses Deutschland?”

Auch wenn man dies kaum noch für möglich halten sollte, haben die Anti-AfD-Hysterie und die politmediale Kampagne gegen die einzige Realopposition in Deutschland abermals einen moralischen, charakterlichen und agitatorischen Tiefpunkt erreicht. Auf Youtube wurde nun ein etwas über dreiminütiges mit Künstlicher Intelligenz generiertes kurzfilmisches Machwerk unter dem Titel „Oma, was war nochmal dieses Deutschland?“ veröffentlicht (siehe Artikelende). In dem ebenso perfiden wie peinlichen Propagandastück wird ein Deutschland im Jahre 2060 gezeigt; alles ist verfallen, die Straßen sind mit Müll übersät, der Rhein ist so gut wie ausgetrocknet, der Platz vor dem Reichstag voller Gestrüpp, die Elbphilharmonie eine Ruine. Fabriken und Arztpraxen sind geschlossen, Geschäfte geplündert, Lebensmittel werden nicht mehr produziert, es gibt nur noch wenige Menschen, die in den verwahrlosten Städten dahinvegetieren.

Als Grund für dieses apokalyptische Szenario – das bei Fortsetzung der gegenwärtigen deutschen Deindustrialisierungs- und Migrationsagenda tatsächlich zu erwarten steht (und zwar schon deutlich früher als 2060) -, insinuiert der Film jedoch nicht etwa die Politik der Grünen und die Auswirkung einer anhaltenden Problemmigration aus vor allem vorsintflutlich-archaischen Gesellschaften, Failed States und Shithole Countries, sondern gibt “den Blauen“ die Schuld – womit natürlich die AfD gemeint ist. Nachdem diese “an die Macht” gekommen seien, erzählt hier eine Großmutter ihrer wissbegierigen Enkelin, hätten diese eine “Politik der Remigration” betrieben und Millionen von Menschen mit Migrationshintergrund aus dem Land gejagt. Mit diesem „Exodus“ habe der Zusammenbruch begonnen.

Deutsche fliehen nach Nordafrika

Das lupenrein kontrafaktische Märchen von den “Fachkräften“, wonach Deutschlands Wohlstand und Wirtschaft von Zuwanderern abhängen sollen, wird hier also auf geradezu perverse Weise in die Zukunft transponiert. Es ist nicht die einzige Orwellsche Realitätsinversion des Films: Dass die rührselige Unterhaltung der alten Frau mit ihrer Enkelin ausgerechnet in Nordafrika stattfindet, das zum Zufluchtsort der verbliebenen Deutschen geworden sei, weil das Überleben im von der AfD durch Remigration entvölkerten und dadurch ruinierten Deutschland unmöglich geworden sei, stellt die Gegenwart ebenfalls auf gleich mehreren Ebenen so grotesk auf den Kopf, dass man hier fast an eine Satire denken mag. Das ist es aber nicht.

Auf die titelgebende Frage der Enkelin etwa, was dieses Deutschland eigentlich gewesen sei, memoriert diese rührselig in brüchiger Stimme: Eigentlich hätten “sie” (also die AfD) ja alle Nicht-Deutschen raushaben wollen – aber weil selbst sie eingesehen hätten, dass das nicht gehe, weil das fast die Hälfte der gesamten Bevölkerung gewesen wäre, hätten sie halt mit denen angefangen, die keinen deutschen Pass gehabt hätten. Zuvor hätten die “Blauen” die Parteien und die freie Presse abgeschafft, heißt es (in einer weiteren absurden Verdrehung der realen gegenwärtigen Entwicklungen) weiter. Nur “die Autobahnen” seien ihnen wichtig gewesen – ein unsäglich dümmlicher Verweis auf Hitlers Prestigeprojekt, Tempolimit und Klima-Leugnung. Bittere Ironie hinter alldem: Dereinst dürften Enkel ihre Großmütter wirklich fragen, was eigentlich dieses Deutschland war, wenn die verbliebenen Deutschen wie amerikanische Ureinwohner in Reservaten oder im Ausland wehmütig zurückblicken auf eine für immer verlorene Heimat; doch die Antwort wird dann eher lauten: Deutschland war ein blühendes, lebenswertes Land – bevor von Selbsthass und Drang zum kulturellen Selbstmord zerfressene Linke daraus ein Habitat für Kriminelle und Islamisten machten und eine einst große Wirtschaftsnation in die Steinzeit zurückkatapultierten.

Am Trog der Gegen-Rechts-Industrie

Dieser ganz und gar niederträchtige und erbärmliche Film verdankt sich einem Typus Kulturschaffender, die ihre “Kreativität” vor 90 Jahren ebenso leidenschaftlich in den Dienst der damaligen Propaganda gestellt hätten (und deren Verlogenheit und Perfidie jener hinter damaligen Propagandamachwerken wie “Der ewige Jude” in nichts nachsteht). Auf einer tieferen Folie verrät er eindrucksvoll, in welchen Wahnvorstellungen die Blase der linken deutschen Haltungsschickerie lebt, die nur in Projektionen, Übertragungen, Reproduktionen jahrzehntealter “Nazi”-Stereotypen und Hirngespinsten einer überwiegend virtuellen “rechten” Gefahr ventiliert. Der Film hat nichts mit dem zu tun, wofür die AfD steht, und bestätigt einmal mehr, dass sich die “Gegen-rechts”-Aktivisten dieses Landes zu keinem Zeitpunkt ernsthaft, redlich oder überhaupt je mit dem AfD-Programm beschäftigt haben, dass sie ernsthaft AfD-Politikern und ihren Wählern zugehört haben oder sich je kritisch mit den objektiven Fehlentwicklungen dieses Landes beschäftigt haben. Stattdessen haben sie Zerr- und Feindbilder kultiviert und nur die eigenen Vorurteile gepflegt.

In Kombination mit einem Klima der Diskursverpönung, der jahrelangen Ausgrenzung anderer Meinungen und Stigmatisierung und Etikettierung Andersdenkender kommt dann genau so etwas heraus. Dieser Film ist ein Psychogramm von Hysterikern, schier unerträglich in seiner Primitivität und Einfältigkeit, mit dem er auf Vorschulniveau vor den angeblichen Gefahren eines – in Wahrheit überfälligen und überlebensnotwendigen – Politikwechsels warnen will. Natürlich muss dieses Ziel scheitern. Jeder, der die Augen vor den Fehlentwicklungen dieses Landes nicht länger verschließt und “aufgewacht” ist, der die Abgründe derartig plumper Regierungspropaganda durchschaut und sie allenfalls noch als Realsatire betrachten kann, wird hier in seiner Ablehnung der vorherrschenden Verhältnisse weiter bestärkt – und die, die so etwas tatsächlich noch ernstnehmen, weil sie einer Kaste von Verblendeten angehören, bei denen ohnehin nichts mehr zu retten ist, werden sowieso niemals etwas anderes als Linksgrün wählen (Jedenfalls nicht, solange sie am Trog der Gegen-Rechts-Industrie, der linksaktivistischen Fördertöpfe und der staatlichen Vollalimentierung hängen).

Die üblichen Verdächtigen

Hinter diesem Propagandarotz stecken übrigens der Podcaster und KI-Creator Andreas Loff, der Journalist und Schriftsteller Behzad Karim Khani und der Filmemacher Christian Suhr; produziert wurde der Film von Loffs Firma “Ponywurst Productions”. Ebenfalls nicht im Line-Up fehlen dürfen weitere übliche Verdächtige des haltungsbesoffenen Gutmenschenkartells deutscher Systemkünstler: Als Co-Produzenten fungierten die „Comedians“ Atze Schröder und Luke Mockridge, der Moderator Micky Beisenherz, der Musiker Oliver Petsokat (besser bekannt als „Oli P.“), dessen Frau Pauline sowie die „Hamburger Morgenpost“. Anna und Nellie Thalbach stellten ihre Stimmen zur Verfügung. Es sind also durchaus einer breiten Öffentlichkeit bekannte Namen, die sich für diesen Müll hergegeben haben, der nicht nur die aberwitzige Realitätsferne und Phantasielosigkeit der heutigen Linken auf den Punkt bringt, sondern die Spaltung der Gesellschaft weiter vorantreiben soll (was hier, da der Bogen auf gar allzu absurde Weise überspannt wird, jedoch kaum gelingen dürfte).

In gewisser Weise schreibt der Kurzfilm die Lügengeschichte des Portals „Correctiv“ mit seiner längst widerlegten Kernerzählung von den angeblichen Potsdamer “Deportationsplänen” fort. So wie diese – mit voller Unterstützung der Ampel-Regierung und ihrer Hofmedien – unters Volk gebracht worden war, um eine Kampagne gegen die AfD zu starten, der man mit den Mitteln politischer Auseinandersetzung nicht beikommen kann und will, wird auch hier in abstruse, selbstgeschürte Ängste linker Eliten hineingespielt, die sich – und das ist das eigentlich Unfassbare – ansonsten für intellektuell, hintergründig und überdurchschnittlich intelligent halten, obwohl sie bis heute jede kritische Hinterfragung der “Correctiv“-Mär verweigern, so wie sie auch jede kritische Befassung mit Impfschäden oder Corona-Krisen selbst bei noch so eindeutigen Beweisen stur verweigern. Die Imprägnierung wirkt, die Scheuklappen sind festgezurrt.

Von der Realität umzingelt

Auf die Frage übrigens, ob der Film vielleicht nicht doch etwas übertrieben sei, schwadronierte Loff mit Bezug auf die „Blauen“: „In dieser Partei gibt es Leute, die sagen, auf 20 Millionen Menschen unserer Bevölkerung können wir verzichten. Und die Parteispitze distanziert sich davon nicht.” Wer diese Leute sind, wo sie das so gesagt haben sollen und ob nicht tatsächlich SPD-Bundeskanzler Scholz (“We have to deport more people and more often“) solche Aussagen über vielleicht nicht 20 Millionen, aber doch Millionen selbstverständlich rechtsstaatskonform ausreisepflichtiger Illegaler in diesem Land getätigt hat… dazu sagt Loff nichts. Kann er auch nicht, weil er ein Ahnungsloser ist, wie so viele Vertreter des Juste Milieu, die “von der Realität umzingelt” (R. Habeck) ihre Scheinwelt pflegen. Sein Film, sagt Loff, solle “wachrütteln” und “aufzeigen, wohin die Reise gehen” könnte, wenn die AfD die Wahl gewinnt. Auch von ihm natürlich kein Wort dazu, dass sich sogar „Correctiv“ selbst längst von der eigenen Behauptung, bei dem angeblichen rechtsradikalen „Geheimtreffen“ in Potsdam vom November sei es um “Deportationen” gegangen, verabschiedet hat; stattdessen wird auf dieser Grundannahme einfach ein ganzes Drehbuch ersponnen. Vielleicht ahnen – oder wissen? – Loff & Co. sogar um die realitätsklitternde Verlogenheit ihres Machwerks, doch es ist ihnen ganz egal, weil der Hass auf die AfD längst zum Selbstzweck (und zum karrierenötigen Glaubensbekenntnis) einer ganzen Zunft geworden ist.

Dass die Abschaffung der freien Presse und die Reduzierung des Medienangebots auf drei Kanäle übrigens nicht der Wunsch der AfD, sondern der feuchte (Alp-)Traum von Innenministerin Nancy Faeser und ihrer Gesinnungsgenossin Lisa Paus ist, scheint sich in der linken Bubble noch nicht herumgesprochen zu haben. Dass der Film in unfreiwilliger Komik genau die Folgen linksgrüner Politik illustriert, die gerade betrieben wird – der völlige Verfall der Infrastruktur, Massenflucht der Bevölkerung, Verrohung und Armut -, ist Loff und den Produzenten des Clips in ihrer infantil-arroganten Moralbesoffenheit natürlich nicht ansatzweise bewusst. Immerhin liegt eine geradezu delikate Ironie darin, dass die „Hamburger Morgenpost“, ihr tägliches Erscheinen nach 75 Jahren einstellen und nun auf eine Ausgabe pro Woche umstellen muss – weil ihr, wie so vielen anderen Haltungsmedien, die Leser scharenweise davonlaufen. Besser lässt sich nicht demonstrieren, wohin die Art von Propaganda in der Realität führt. Verblendete halten an ihrem Lügengebäude selbst dann noch fest, wenn sie von seinen Trümmern erschlagen werden.