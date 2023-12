Schäubles weihnachtliche Dreistigkeit: “Wir Deutschen arbeiten zu wenig”

In der “Welt am Sonntag” gibt Wolfgang Schäuble zu Weihnachten wieder mal den weisen “elder statesman” und philosophiert entrückt über das Geschehen in Deutschland und im Rest der Welt. Nach Reflexionen über das 2024 womöglich eintretende Szenario der Wahlsiege von Donald Trump in den USA und Marine Le Pen in Frankreich, dem Plädoyer für eine neue “EU-Führungsallianz” und allerlei wohlfeilen Ausführungen, dass und wie Deutschland “zur Nuklearabschreckung gegenüber Russland” beitragen müsse, kommt der mit 81 Jahren dienstälteste Abgeordnete der bundesdeutschen Geschichte auf die deutsche Demographie, Wirtschaft und Arbeitswelt zu sprechen: Zur “bitteren Wahrheit”, so Schäuble, gehöre es, dass “wir zu wenig arbeiten“.

Mit Verlaub: Es ist allmählich so zum Kotzen, diesen Leuten zuzuhören. Wer, zur Hölle, ist “wir“? Dass du, Schäuble, und deine Politikerkumpel zu wenig arbeiten und viel zu viel “verdienen” (eigentlich eher: rauben), ist ja evident… aber muss man das gleich auf alle Deutschen projizieren?

Einfach nur frech

Ich habe die letzten vier Jahre jeweils in einem Rhythmus von jeweils sieben Arbeitstagen und zwei freien Tage gearbeitet. Jede Woche habe ich Früh-, Spät- und Nachtschichten im Wechsel gerackert, hatte dadurch standardmäßig nur ein freies Wochenende im Monat und habe auch die meisten Feiertage gearbeitet.

Ich beschwere mich nicht darüber. Ich habe es mir so ausgesucht und mich dafür auch gut bezahlen lassen. Aber ich lasse mir von diesen pseudointellektuellen Politikclowns nicht erzählen, ich müsste “mehr arbeiten”! Das ist einfach nur frech. Es gibt selbstverständlich Gruppen, die zu wenig arbeiten (wir wissen alle, wer)… aber an die traut sich Schäuble sowieso nicht ran; ganz davon abgesehen, dass er – ebenso wie Merkel und die Ampel – den Weg in diesen katastrophalen Status Quo geebnet hat. Würde ich zu den Verantwortlichen dieser Politik gehören, wäre ich mal ganz, ganz ruhig, nach alldem, was ich angerichtet hätte!. Aber sowas wie Scham und Anstand kennt man in der deutschen Bundespolitik ja nicht.