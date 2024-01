Peter Zeihan: Der Kollaps der Globalisierung

Es gibt Bücher, deren Lektüre zu einer Veränderung oder zumindest zu einem Überdenken des eigenen politischen Weltbildes führen. Ein bereits 2022 erschienenes Werk des US-amerikanischen Autors und Analysten Peter Zeihan über den aus seiner Sicht bevorstehenden Kollaps der Globalisierung fällt in diese Kategorie. Der etwas sperrige Titel “The End of the World Is Just the Beginning – Mapping the Collapse of Globalization” ließe sich mit „Das Ende der Welt ist nur der Anfang – Eine Landkarte des Kollapses der Globalisierung“ ins Deutsche übertragen. Eine baldige Übersetzung ins Deutsche ist dem Buch und seinen potentiellen Lesern nur zu wünschen. Das Thema Wirtschaftsgeographie weckt bei mir und wahrscheinlich auch den meisten Lesern zunächst Erinnerungen an todlangweiligen Erdkunde-Unterricht. Zeihan verwandelt diesen Langweiler in einen Thriller, indem er die Thematik als entscheidenden Treiber der gesamten Weltgeschichte präsentiert. Natürlich darf man nicht in monokausale, materialistische Weltbilder verfallen. Einen solchen Fehler machte schon ein gewisser Karl Marx. Religionen, Ideologien und simples Machtstreben bleiben natürlich entscheidende Faktoren für den Lauf der Geschichte. Sie können aber in der Regel erst dann eine maßgebliche Wirkung entfalten, wenn zunächst einmal die elementaren Lebensbedürfnisse der Menschen gestillt sind.

Zeihans Hauptthese besteht darin, dass die 75 Jahre von 1945 bis 2020, also vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zum Beginn der Corona-Krise, eine einzigartige weltpolitische Glanzzeit darstellen. Sie war dadurch gekennzeichnet, dass die USA ihre Gegner und Verbündeten des Zweiten Weltkrieges in ein gemeinsames politisches und wirtschaftliches Ordnungssystem einbanden, dadurch die alten Frontstellungen neutralisierten und insbesondere durch ihre weltweite Militärmacht einen sicheren Welthandel ermöglichten. Nachdem sich in den 1970er Jahren die Volksrepublik China und dann nach 1990 der einstige Sowjetblock diesem System geöffnet hatten, war in der Tat eine einzige, von Freihandel und Arbeitsteilung bestimmte Welt entstanden. Zeihan bezeichnet dieses System als „die Ordnung“ (“the Order”, Großschreibung im englischen Original).

Jeder tut, was er am besten kann

Die praktisch unbegrenzte Möglichkeit, Rohstoffe und Waren auf dem Weltmarkt zu erwerben und nicht nur diese Güter, sondern auch Zwischenprodukte mit Containerschiffen und anderen motorisierten Transportmitteln für wenig Geld an nahezu jeden beliebigen Ort zu bringen, führt zu „skalierten Ökonomien“. Jeder tut das, was er am besten kann, und dies ermöglicht es jedem Land auf dieser Welt, weitgehend unabhängig von seiner Geographie, am Industriezeitalter teilzuhaben. Die Wohlstandsgewinne waren im globalen Maßstab enorm.

Die Corona-Krise ist laut Zeihan zwar nicht ursächlich für den Kollaps der Globalisierung, aber ein deutliches Vorzeichen für diesen Kollaps. Sobald Grenzen geschlossen werden, funktioniert die „Ordnung“ nicht mehr. Die Hauptursachen für den Kollaps sind andere. Erstens sind die USA dabei, sich aus schierem Eigeninteresse aus der „Ordnung“ zurückzuziehen. Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko) ist nach der Einführung der Fracking-Technologie und der daraus folgenden Möglichkeit einer Selbstversorgung mit Erdöl und Erdgas der einzige regionale Wirtschaftsraum der Erde, der sehr gut für sich alleine existieren kann.

Die Amerikaner haben den Rest der Welt nicht mehr nötig, und deshalb könnten sie sehr gut auf jene riesigen Militärausgaben verzichten, welche die USA im Inneren immer mehr auslaugen. America First ist nicht nur eine Parole Donald Trumps. Auch Barack Obama und Joe Biden verfolgten bzw. verfolgen mit einer gemäßigteren Rhetorik eine ähnliche Strategie. Der Rückzug der USA auf sich selbst bedeutet aber, dass die globalen Seewege nicht mehr von der US-Navy gesichert würden, während kein anderer Staat diese Aufgabe auch nur annähernd erfüllen könnte. Zeihan sieht deshalb moderne Piraterie als eine der größten Zukunftsrisiken an. Freibeuterei als Mittel staatlicher Machtpolitik gab es jahrhundertelang auf dieser Welt. Man denke nur an den englischen Seehelden Francis Drake (1540-1596), der eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des British Empire spielte. Sie könnte in einem unsicheren 21 Jahrhundert eine Auferstehung feiern und so die Globalisierung mit ihren skalierten Ökonomien beenden. Dazu kommen Kriege, die ohne die „Weltpolizei“ USA an vielen Orten aufflammen werden und gleichfalls Transportrouten unsicher machen. Erste Vorzeichen solcher Entwicklungen sehen wir in diesen Tagen im Jemen.

Point of no return überschritten

Die zweite Hauptursache für den nahen Zusammenbruch der Globalisierung ist laut Zeihan ein demographischer Kollaps, der in einer ganzen Reihe heute ökonomisch führender Staaten nicht in ferner Zukunft liegt, sondern schon in diesem Jahrzehnt stattfinden wird. Die geburtenstarken Jahrgänge der Boomer erreichen das Rentenalter. Sie haben zu wenige Nachkommen, um ihre Arbeitsplätze neu aufzufüllen. In der dritten Generation führt der fortgesetzte Nachwuchsmangel dazu, dass das technische Wissen nur noch teilweise weitergegeben werden kann. Weil die Ersparnisse der Boomer jetzt ausgezahlt werden müssen, tritt ein drastischer Mangel an Kapital für Investitionen auf. In der Summe führt dies alles zu einem volkswirtschaftlichen Kollaps. Der point of no return ist hierbei längst überschritten. Es ist kaum überraschend, dass Zeihan insbesondere Deutschland als einen Staat ansieht, dem in den nächsten zwanzig bis dreißig Jahren das Verschwinden droht. In Europa kann aus seiner Sicht nur Frankreich wegen seiner relativ hohen Kinderzahl dem demographischen Kollaps entgehen.

Auch in den USA ist die demographische Entwicklung weitgehend ungefährlich, weil dort zum einen die „Generation Z“ relativ zahlreich ist und zum anderen Einwanderung aus dem kulturell verwandten Mexiko die Lücken schließen kann. In Asien droht Japan, Südkorea und insbesondere der VR China ein ähnliches Schicksal wie Deutschland. Die Chinesen haben durch ihre jahrzehntelange Ein-Kind-Politik die Problematik geradezu maximiert. Als Hauptursachen für den Nachwuchsmangel nennt Zeihan die zunehmende Verstädterung mit der daraus folgenden Notwendigkeit kleiner Wohnungen, die sich nicht für Familien eignen, und ein langjähriges Arbeitskräfte-Überangebot mit der Folge zu niedriger Arbeitseinkommen, wodurch die Boomer in „Doppelverdiener“-Ehen gezwungen wurden.

Peter Zeihan gehört sicherlich dem „Mainstream“ an. Er outet sich im Nachwort des Buches als, wenn auch kritischer, Biden-Sympathisant. Damit eröffnet sein Buch dem politischen Beobachter aber einen Einblick in ein langfristiges Denken, das sehr wahrscheinlich auch das Handeln unserer Politiker prägt.

US-Neocons als kleineres Übel für Deutschland

Man versteht, warum sich die Scholz-Regierung derartig sklavisch an die transatlantische Bindung Deutschlands zu den USA klammert. Die Bundesrepublik ist als Handelsnation abhängig vom Funktionieren der globalisierten Ökonomie. Diese Strategie wird uns allerdings nichts nützen, denn wir können an den USA und deren Eigeninteresse nichts ändern. Es könnte nur sein, dass die Neokonservativen, die zurzeit hinter Joe Biden mit ihrem Drang nach weltweiter Vorherrschaft die US-Außenpolitik bestimmen, für Deutschland noch das kleinere Übel gegenüber einem Isolationismus darstellen, der sehr wahrscheinlich in einer zweiten Amtszeit Donald Trumps in Washington die Oberhand gewinnen würde. In der Gegenwart verhalten sich die USA gegenüber Deutschland zwar wie ein Mafioso, der aber seinem Klienten um den Preis fortgesetzter Erpressung – siehe Pipeline-Sprengung und dadurch erzwungene US-Flüssiggas-Importe – immerhin tatsächlich eine gewisse Sicherheit gewährt. Unter einem US-Präsidenten Trump würde diese Erpressung nicht aufhören, aber zusätzlich sehr wahrscheinlich der Schutz gegenüber Russland wegfallen.

Man versteht nach der Lektüre von Zeihans Buch auch, warum unsere Regierung derartig zäh an der nahezu unbegrenzten Fluchtmigration festhält. Einwanderung ist in der Tat die einzige Möglichkeit, dem demographischen Kollaps entgegenzuwirken, weil eine auf ein Wachstum der einheimischen Bevölkerung abzielende Politik um Jahrzehnte zu spät käme. Ich muss an dieser Stelle kaum noch erwähnen, dass die praktische Umsetzung dieser Strategie für Deutschland katastrophal ist. Wir importieren hauptsächlich Menschen aus dem islamischen Kulturkreis, der schon seit fast 50 Jahren gegen die gesamte westliche Moderne rebelliert, aber gleichzeitig parasitär von den Früchten der „Ordnung“ profitiert. Dies rettet uns nicht vor dem Kollaps, sondern muss im Falle seines Eintretens dazu führen, dass gnadenlose Verteilungskämpfe um materielle Ressourcen nicht nur zwischen Staaten, sondern auch innerhalb unseres eigenen Staates ausgetragen werden. Trotzdem brauchen wir – natürlich in einer besseren Form als heute – Einwanderung, damit nicht mittelfristig eine überalterte Boomer-Generation ohne Menschen, die sie überhaupt noch mit dem Lebensnotwendigsten versorgen könnten, ein schreckliches Ende findet. Dies sollten die heutigen Vertreter einer völkisch-nationalen Politik bedenken, deren reale Möglichkeit längst der Vergangenheit angehört.

Ernährungssicherheit in einer deglobalisierten Welt

Höchst interessant ist auch Zeihans Einschätzung der Energiepolitik. Er ist, wie zu erwarten war, alles andere als ein „Klimaleugner“, aber er ist dennoch sehr skeptisch gegenüber den technischen Möglichkeiten einer Dekarbonisierung. Seiner Meinung nach werden die dafür notwendigen Technologien allenfalls nach dem Jahr 2040 verfügbar sein. Unter den heutigen Bedingungen muss eine Energiewende in die Irre führen. Weil der Kollaps der Globalisierung auch ohne Klimapolitik die Verfügbarkeit von Rohstoffen drastisch beschränkt, droht statt Klimaschutz eine dramatische Verschärfung der Situation, weil für viele Staaten – einschließlich Deutschland – Braunkohle als der schmutzigste aller Energieträger zugleich der am leichtesten verfügbare sein wird. Zeihan lässt es sich nicht nehmen, explizit die deutsche Energiepolitik als hochgradig unvernünftig zu bezeichnen. Ein Trost angesichts dieser düsteren Prognosen kann laut Zeihan sein, dass die Erderwärmung keinesfalls direkt in eine globale Katastrophe führt, sondern durchaus in einzelnen Regionen die landwirtschaftlichen Möglichkeiten deutlich verbessern kann. Ob Mitteleuropa dazugehört, bleibt für den Leser allerdings eine offene Frage. Angesichts des Kollapses der Globalisierung enthält die bundesdeutsche Energiewende immerhin auch ein Körnchen Nutzen. Möglichkeiten der Energieerzeugung im Inland sind grundsätzlich vorteilhaft, auch wenn Sonne und Wind allein den Bedarf nie werden stillen können.

Angesichts des gegenwärtigen Top-Themas Landwirtschaft sind Zeihans Prognosen – wie üblich vor allem für Deutschland – desillusionierend. Eine Selbstversorgung aus dem Inland ist uns praktisch unmöglich, weil die heutige Agrartechnik abhängig von einem Input aus dem Weltmarkt (etwa Düngemittel aus in Deutschland nicht vorhandenen Rohstoffen) ist, den wir kaum erfolgreich nationalisieren könnten. Wie schon beim Thema Demographie hat hier neben den USA aber auch Frankreich gute Karten. In einem europäischen Verbund ließe sich vielleicht auch in einer deglobalisierten Welt Ernährungssicherheit herstellen. Eine Romantisierung des „deutschen Landvolkes“ ist jedenfalls genauso unangebracht wie die Vorstellung von agrarökonomischer Autarkie.

Kollaps Chinas erwartet

Zeihans Prognosen sind überwiegend düster. Insbesondere entsetzen den Leser Vorhersagen von globalen Nahrungsmittelkrisen, deren Opferzahl in die Milliarden gehen könnte. Für die Strategen des Great Reset, die ein Zurück zur ökologischen Landwirtschaft anstreben, spricht dies jedenfalls nicht. Ohne intensive, hochtechnisierte Methoden zur Nahrungserzeugung könnte nicht auf dieser Welt acht Milliarden Menschen leben. Düster sind auch Zeihans Vorhersagen für die Zukunft Russlands und der Volksrepublik China, die bei ihm kaum besser wegkommen als der Nahe und Mittlere Osten. Der Kollaps Chinas wird seiner Meinung nach schon relativ bald eintreten und gigantische Ausmaße annehmen, die das Reich der Mitte von der Weltkarte verschwinden lassen könnten. Russland und China hätten Zeihans Meinung nach sehr viel besser daran getan, sich aktiv an der Aufrechterhaltung der „Ordnung“ zu beteiligen, anstatt gegen sie zu rebellieren. Stattdessen werden der Ukraine-Krieg und ein möglicher offener Taiwan-Konflikt zu Brandbeschleunigern beim Kollaps der Globalisierung.

Was ich hier wiedergegeben habe, entspricht in vielen Punkten nicht der Meinung, die ich vor dem Lesen von Zeihans Buch hatte.

Ich predige seine Thesen nicht unkritisch, aber halte sie für sehr bedenkenswert. Insbesondere können sie bei Oppositionellen zu einer wohltuenden Demut führen. Negative Entwicklungen, die wir häufig reflexhaft der Dummheit oder Bosheit unserer Politiker zuschreiben, könnten auch weltwirtschaftlichen Tendenzen geschuldet sein, auf die weder Regierung noch Opposition in Deutschland einen wesentlichen Einfluss besitzen. In Bezug auf China könnte meiner Meinung nach Zeihans Denken dem verbreiteten Fehler unterliegen, die chinesische Politik mit westlichen Maßstäben zu messen, die nicht wirklich auf sie passen. Die chinesische Reformpolitik seit 1978 ist weder kapitalistisch noch kommunistisch und lässt sich auch nicht in das Bild des Great Reset einfügen. Sie ist einfach nur chinesisch, und darin könnte auch eine ungeahnte Chance liegen, den von Zeihan vorhergesagten Zusammenbruch der VR China zu vermeiden.

Keine Glanzzeit zu erwarten

Ein anderer Punkt, auf den ich hier nur noch kurz eingehen kann, ist eine Globalisierungskritik, die sich auf die Nachteile des grenzenlosen Kapitalismus für Deutschland und andere westliche Volkswirtschaften, die USA eingeschlossen, bezieht. Die Globalisierung hat ohne Zweifel die Weltbevölkerung insgesamt sehr viel reicher gemacht und auch den Welthunger sehr viel stärker gemildert, als es alle sozialistischen Umverteilungsmaßnahmen jemals gekonnt hätten. Es gibt aber eine Gruppe, die bei diesem Spiel dramatisch verloren hat, nämlich die Mittelklasse der „alten“ Industrienationen. Bis 1990 stand nicht nur in der DDR, sondern auch im Westen der weiße, männliche Industriearbeiter im Mittelpunkt von Wirtschaft und Politik. Sein Aufstieg vom „Proletarier“ zum Bürger war eine der größten Errungenschaften der Nachkriegszeit. Nach dem Epochenbruch von 1990 verlor er zunehmend seine Bedeutung und damit auch seine politische Repräsentation. Linke Parteien wandten sich von ihm ab und entdeckten Farbige und sexuelle Minderheiten als neue, moralisch bessere „Proletariate“. Hillary Clinton drückte im US-Wahlkampf 2016 mit dem Wort deplorables („Bemitleidenswerte“) ihre Verachtung für diese scheinbar ausrangierte Gruppe aus.

Die immer noch zahlreichen deplorables rächten sich, indem sie Donald Trump zu ihrer Leitfigur erkoren und ihn zum US-Präsidenten wählten. Der Konflikt um die Zukunft der früheren westlichen Mittelschicht steht hinter dem gegenwärtigen Streit um Rechtspopulismus und –extremismus und treibt nicht nur in Deutschland, sondern in fast allen westlichen Staaten derzeit ungeahnten Höhen zu. Ein Kollaps der Globalisierung würde nach all dem hier Gesagten alles andere als eine Glanzzeit einläuten. Er könnte aber trotzdem gesellschaftliche Verhältnisse mit sich bringen, die materiell ärmer, aber dennoch gesünder sind als die gegenwärtigen, weil eine Rückbesinnung von Volkswirtschaften auf sich selbst auch wieder zu einer höheren Wertschätzung der im Inland geleisteten Arbeit führen müsste.

Trotz ihrer Länge kann diese Rezension dem Inhalt und der Bedeutung von Peter Zeihans Buch nur ansatzweise gerecht werden. Ich kann jedem, der sich für internationale Politik interessiert, nur wärmstens empfehlen, die Mühe des Lesens der fast 500 englischsprachigen Seiten auf sich zu nehmen.