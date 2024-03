Resignation der Bürger durch Delegitimierung

Eine deutliche Mehrheit der Deutschen – je nach Umfrage zwischen 60 und 80 Prozent – traut sich nicht mehr, ihre Meinung offen und ehrlich zu sagen. Diese Entwicklung geht einher mit einem objektiv wohlbegründeten Schwinden des Sicherheitsempfindens im öffentlichen Raum. Die Bürger dieses fühlen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt: In der Freizügigkeit (hinzugehen, wo man will) und der Meinungsfreiheit (zu sagen, was man will). Ein Grund liegt darin, daß die Regierung den eigenen Bürgern anscheinend immer mehr misstraut und deshalb glaubt, Maßnahmen zu deren Erziehung – durch Nudging und Kontrolle – durchsetzen zu müssen.

Eben dazu dient unter anderem der neu geschaffene Phänomenbereich „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“. Nebulöse, juristisch nicht fassbare Begriffe und amtsdeutsche Begrifflichkeiten wie “Delegitimierung” oder “die Rechtmäßigkeit absprechen” steht dabei sinnbildlich für den wachsenden Einfluss eines Willkürstaates, der die individuelle Freiheit der Bürger beeinträchtigt. Der Staat agiert und die Bürger haben zu reagieren. Obwohl doch eigentlich der Bürger Souverän und Auftraggeber von Politik und und Verwaltung sein sollte und der Staat umgekehrt dessen Dienstleister. Verkehrte Welt!

Auswanderung der Gutverdiener

Das Gefühl der schwindenden Freiheit führt zur Resignation. Eskapismus macht sich breit; man flüchtet. Die einen – deutsche Leistungsträger – flüchten ins Ausland. Im Jahr 2022 wanderten 1,2 Millionen gut ausgebildete Deutsche im Durchschnittsalter von 35 Jahren aus – gegenüber 2021 ein besorgniserregender Anstieg von 20 Prozent. Die anderen “flüchten” nach Deutschland: Die gleichzeitig ungebrochen weiterlaufende Massenmigration führte parallel zur einer Nettozuwanderung von 1,4 Millionen Migranten (ohne Ukraine!), vornehmlich ohne Vor- oder Ausbildung.

Dieses Ungleichgewicht zwischen Auswanderung und Einwanderung, das Alexander Wendt treffend mit der Formel „Mittelstandsexodus gegen Armutsmigration“ beschreibt, führt perspektivisch zwingend zum Kollaps der freien Marktwirtschaft (woher kommen die Facharbeiter und Ingenieure?) wie auch des Sozialstaats (wer bezahlt die Transferzahlungen an Migranten?). Das Zitat von Milton Friedman, Wirtschaftsnobelpreisträger von 1976, gilt eben immer noch und auch für die Berliner Ampel-Regierung: „You can have a welfare state or you can have open borders. But you can’t have both.“.

Freie Bürgermeinung wird kriminalisiert

Doch die meisten wählen nicht den Weg ins Ausland, sondern begeben sich in die innere Emigration und gesellen sich zu Deutschlands „schweigender Mehrheit“ (Elisabeth Noelle-Neumann) hinzu. Hier erwartet sie die “Staatsdelegitimierung” als neuer Phänomenbereich. Der Trick besteht darin, die Regierung als Exekutive und mit “dem Staat” – dem abstrakten Rechtsstaat mit seiner Freiheitlich-demokratischer Grundordnung (FDGO) – gleichzusetzen. Kritik an der Ampel-Regierung wird so zur Kritik am Staat uminterpretiert und politische Opposition mithin zur „verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates“, der als neuer Phantasietatbestand verfolgt und bedarfsweise zur Anklage gebracht werden soll.

Dieser Bundesinnenministein Nancy Faeser und Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang eingebrachte, neue Phänomenbereich eines angeblichen Extremismus hat es in sich: Denn der äußerst unklare, ja geradezu schwammige Begriff der “Delegitimierung” gibt dem Bundesinnenministerium mitsamt dem ihm unterstellten Staatsschutz etwa die Möglichkeit, bereits Statements wie „Die da oben müssen weg!“ nicht als legitime Kritik an der Regierung (die Exekutive muß durch die Opposition ersetzt werden – also Regierungswechsel) zu werten, sondern als Angriff auf “den Staat” oder “das System” (Rechtsstaat und FDGO müssen ersetzt werden durch eine andere Staatsform – also Umsturz). Michael Klonovsky zeigt an einigen von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung genannten Beispielen jeweils auf, wie gefährlich diese unklare Begrifflichkeit und fehlende Trennschärfe dieser “Delegitimierung” ist. Selbstverständlich muss und darf man sich in einer echten Demokratie – auch als Jugendlicher – in seiner Kritik über „die da oben“ lustig machen und sie veräppeln, verhöhnen, auslachen und abqualifizieren dürfen – denn: “gerade das macht ja die freiheitlich-demokratische Grundordnung freiheitlich-demokratisch“! Erst da, wo jemand als Linksextremist, Rechtsextremist, Islamist oder sonstwie Durchgeknallter beginnt, Anschläge konkret zu planen oder sonstige Straftaten zu unternehmen, um die FDGO abzuschaffen, dürfen – oder müssen – die Behörden aktiv werden.

Freier Journalismus wird erschwert

Echter Journalismus hierzulande hat es schwer. Wer beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder bei den großen Medienhäusern des Mainstreams angestellt ist, leidet – sofern er nicht die oben beschriebene, regierungskonforme Grundhaltung als gut empfindet – unter Unfreiheit. Es gilt nicht mehr „Fakten, Fakten, Fakten“ (Helmut Markwort) oder „Schreiben, was ist“ (Rudolf Augstein), sondern um “Faktenchecks” und „Schreiben, was gut ist“ nach Auffassung der links-woken Moralelite. Das Standescredo von Journalisten-Altvater Hanns Joachim Friedrichs aus dem Jahr 1995, – “Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache; dass er überall dabei ist, aber nirgendwo dazugehört“ – gilt nichts mehr oder heute nur noch dann, wenn man das Wort „nicht“ aus seinem Satz streicht.

Die in den alternativen, freien oder neuen Medien tätigen Journalisten müssen sich ebenfalls fragen: „Kann ich das so schreiben?“ Aber nicht, weil sie der Chef in der Redaktionskonferenz niedermacht, sondern weil sie womöglich sich keinen teuren Rechtsanwalt leisten können, wenn, zunächst niederschwellig, die staatlich mit Milliarden finanzierten linken NGOs der “Zivilgesellschaft” sie mit Abmahnungen oder Schlimmerem bedrohen und/oder die Instrumente der „verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates“ greifen: In die “rechte Ecke” gestellt, gelabelt und verunglimpft zu werden, reicht da oft nicht mehr: Hausdurchsuchung, Beschlagnahme von Computern und Laptops, Abmahnungen oder Klagen, soziale Isolation (Kontaktschuld) und existenzielle Isolation (Kontosperrung) sind an der Tagesordnung – und das in Deutschland, wo es solche Zustände eigentlich nie mehr geben sollte. Ein aufrüttelndes Beispiel dafür gibt aktuell die Journalistin Anabel Schunke mit ihrem auf Twitter-Beitrag „Ich riskiere nichts mehr“ vom vergangenen Freitag: Auch sie zieht sich resigniert zurück.

Die Jugend wird ihrer Diskussionsfreudigkeit beraubt

Teenager vertreten gerne das Gegenteil dessen, was Eltern, Lehrer oder gar Politiker gut finden. Das ist in jeder Generation so und wichtig. In Renitenz und “Opposition” die eigenen Grenzen abtasten, das ist interessant und natürlich. Auf Widerstand stoßen ist allemal lehrreicher als die Langeweile der allseitig gleichen Meinung zu ertragen. Dem Argument ein Gegenargument entgegensetzen, schärft die geistige Entwicklung und ist spannend. Die Jugend muss dabei immer das Recht haben, sich auch übertrieben, unbeholfen, abstoßend, unklar, extrem, ungeschliffen, bösartig und unüberlegt auszudrücken. In ihren Jugendorganisationen der Parteien herrscht daher zu Recht immer schon ein rauerer Ton als in der politischen Partei der Altvorderen. Die Forderungen der Jusos klingen radikaler als die der SPD, die der Jungen Alternative radikaler als die der AfD, die der Julis libertärer als die der FDP.

Bis nach den 68er Jahren waren die Jungen eher politisch links und die Alten rechts – es herrschten insofern klare Verhältnisse. Die Antifa war automatisch “anti” und damit für viele Jugendliche attraktiv. Heute hat es die Jugend schwerer: Auf der einen Seite gilt die linke Antifa als Stoßtrupp des Establishments und damit zunehmend als uncool; wer will schon genau dasselbe tun wie Papa und Mama, also sie noch jung waren? Auf der anderen Seite finden sich die jungen Rechten zwar in Opposition zum woken Establishmentmüssen aber befürchten, von der Ampel-Regierung mit dem besagten Vorwurf der “Staatsdelegitimierung” konfrontiert zu werden. Denn ihre vielleicht im jugendlichen Eifer überzogen erscheinende Kritik an der Elterngeneration, an den Altvorderen, an „denen da oben“, an den Politikern und an der Regierung wird heute automatisch zur Kritik am Staat generell umdefiniert und somit als rechtsextrem ausgelegt. Mehr noch: Eltern werden mit dem Vorwurf konfrontiert, ihr Sohn oder ihre Tochter trachte nach einer Abschaffung von System, Rechtsstaat und FDGO. Die Jugendlichen erfahren Einschüchterung und Verängstigung.

Treibhäuser der Konformität

Das Beispiel der 16-jährigen Schülerin Loretta aus Damgarten-Ribnitz – Ansage! hat mehrfach über den Fall berichtet – zeigt paradetypisch, wie solch eine Angstmache funktioniert, wenn man auf Tiktok eine abweichende, also nicht-linke Meinung postet. Der oben erwähnte Alexander Wendt fühlte sich an seine Schülerzeit in der DDR erinnert, in der ihm ganz ähnliches widerfahren ist. Auch dieser Fall von Einschüchterung erfolgte in Übereinstimmung mit der Staatsdelegitimierungs-Drohung „Das darfst du nicht sagen“, die darauf abzielt, Bürger letztlich mundtot zu machen und sich im Zweifel lieber nichts mehr zu trauen. Für Jugendliche bedeutet dies, sie

in ihrer freien Entwicklung von Denken und Sprechen zu beeinträchtigen;

im Zweifel in die politische oder ideologische Radikalität zu treiben, oder

mittels Anpassungsdruck zu willfährigen Untertanen zu formen.

Unter dem Titel „Treibhäuser der Konformität” schrieb Norbert Bolz bereits 2018: “Nun könnte man denken, dass ja immerhin noch die Gedanken frei sind. Aber es ist ein Irrtum, zu glauben, dass derjenige, dem man das Sprechen und Schreiben beschneidet, noch frei denken könne. Es gibt keine Freiheit des Denkens ohne die Möglichkeit einer öffentlichen Mitteilung des Gedachten.“ Alles “unterhalb der Strafbarkeitsgrenze“ (die grüne Familienministerin Lisa Paus) ist Freiheit – sonst nichts! Vor allem ist hier ist kein Platz für einen diffusen neuen, freiheitsbedrohenden Phänomenbereich „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“. Und deshalb kann auf den Verfassungsschutz – der vom Inlandsgeheimdienst zunehmend zur Gesinnungspolizei verkommt – auch getrost verzichtet werden. Wie übrigens in allen anderen EU-Staaten auch, wo es eine solche Behörde gar nicht gibt. „Der Verfassungsschutz gehört abgeschafft“ fordert auch der ehemalige SPD-Bildungs- und Finanzminister vom Mecklenburg-Vorpommern , Mathias Brodkorb, in seinem Buch „Gesinnungspolizei im Rechtsstaat? Der Verfassungsschutz als Erfüllungsgehilfe der Politik“.

Ein Hoch auf die wahre Demokratie!

Und dementsprechend darf auch für den Phänomenbereich „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ als Instrument des Verfassungsschutzes kein Platz in unserer Demokratie sein, denn “dabei werden schnell Regierungskritiker zu Extremisten abgestempelt“, so der Staatsrechtsprofessor Dietrich Murswiek. Murswiek führt als Beispiel an, daß Kritiker an Behördenversagen und mangelnder staatlicher Unterstützung der Opfer Flutkatastrophe von 2021 per “Staatsdelegitimierung” zu Extremisten abgetan wurden.

Was also tun, um der wachsenden Resignation der Bürger Einhalt zu gebieten? Zu allererst gilt es, die in der Verfassung verankerten Grund- und Freiheitsrechte als Abwehrrechte gegen den übergriffigen Staat wieder herzustellen und sie fortan wirklich unantastbar zu machen: Jeder Bürger besitzt qua Geburt das Recht auf Freiheit – ein Recht, das ihm nur in der Demokratie sicher ist. Deshalb auch hier nochmals ein Hoch auf die wahre Demokratie. Nicht die “Demokratie” von Faeser & Co., sondern die, die von den Vätern des Grundgesetzes erdacht war und die bürgerliche Freiheiten zum Maß aller Dinge erhebt. Wahre Demokratie ist zudem die einzige Staatsform, bei der friedliche Regierungswechsel innerhalb des Systems als Normalität verankert sind. Dazu sind in der parlamentarischen Demokratie Pluralismus – also abweichende Meinungen – und Opposition (ohne AfD-Bashing!) unabdingbar. Denn nur der Opposition wartet der Politikwechsel und steht immer schon die nächste Regierung auf Abruf. So muss es auch sein, denn ohne Opposition wird jede Demokratie zum totalitären System.