RKI-Files: Die überführten Lügner lügen weiter

Täglich sorgen neue “Highlights” aus den Auswertungen der von “Multipolar” freigeklagten RKI-Files für Fassungslosigkeit. Der absolute Wahnsinn aber ist, jetzt immer noch einsehen zu wollen, dass man falsch gelegen hat. Bei den Mainstreammedien, die nicht umhin kamen, über die hochbrisanten Veröffentlichungen berichten zu müssen, haben sich auf eine neue Linie geeinigt (hier etwa beispielhaft ARD-“Faktenfinder” Pascal Siggelow): Die Dokumente würden von Querdenkern & Co. zum Skandal aufgebauscht, was sie in Wahrheit gar nicht seien.

Doch, sind sie. Ein gewaltiger und von solcher Sprengkraft, dass sich die Tragweite noch gar nicht abschätzen lässt. Und genau deshalb kann man es auch nicht auf sich beruhen lassen. Ein Nikolaus Blome hat kein Recht mehr, auf irgendwelche Verschwörungstheoretiker zu schimpfen. Denn schon jetzt steht fraglos fest: Der durchschnittliche Verschwörungstheoretiker war zehn Mal näher an der Wahrheit als das vermeintliche “Team Wissenschaft“. NICHTS von dem, was zwischen 2020 und 2022 abgelaufen ist, war wissenschaftlich begründet, gar zwingend.

Aus gegebenen Anlass: Wer andere Meinungen bewusst niederbrüllt, ausgrenzt, diffamiert und teilweise kriminalisiert hat, kann sich hinterher nicht einfach darauf berufen, einen “Fehler” gemacht zu haben, wenn sich seine Annahmen als falsch erweisen. Man kann jemanden verzeihen, der es einfach nicht besser wusste. Wer es damals aber bewusst nicht besser wissen wollte und keine Widerrede geduldet hat, braucht sich heute nicht darüber zu wundern, nicht mit Samthandschuhen angefasst zu werden. Das gilt leider auch für die RKI-Funktionäre und die teils bis heute Verantwortlichen. Ihre Reaktionen sprechen für sich: Das RKI will nichts sprechen – und Lauterbach verweist derweil seinerseits ans RKI. Da werden die Murmeln in der Hose plötzlich ganz klein, was?

Und Lauterbach lügt einfach weiter. Komisch: In den Files findet sich (siehe folgender Screenshot, rechts) eine ganze Seite zur Wunderbrühe, auf der – wenn man Lauterbachs getwitterte Erklärung (Screenshots links) glaubt – anscheinend nur Mitarbeiternamen standen:

Das alles ist Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Selbst beim Thema Inzidenzwert, auf dem sie alle damaligen Quatschmaßnahmen aufgebaut haben, lagen die Schwurbler zu 100 Prozent richtig. Wie aus den RKI-Dokumenten hervorgeht, wurden diese “aus fachlicher Sicht weitgehend abgelehnt” – jedoch ausdrücklich von politischer Seite gefordert. Der nachfolgende Auszug der Files etwa stammt vom 5. Mai 2020… ach ja, habe ich schon einmal erwähnt, dass ihr Verbrecher seid, die ihr diese willkürlichen Indikatoren zur Grundlage einer restriktiven Politik gemacht habt?!?



Menschen wie Sukharit Bhakdi und Wolfgang Wodarg gehören unverzüglich rehabiliert – und umgekehrt solche Figuren wie Lauterbach oder Drosten fortan dauerhaft ignoriert, da sie sich für alle Zeiten desavouiert haben und fachlich nicht mehr ernstzunehmen sind. Mit dem Mantel des Schweigens wären sie übrigens noch gut bedient; denn eigentlich müssten sich etliche Akteure des Corona-Irrsinns auf der Anklagebank dazu äußern, weshalb sie so entschieden, wie sie entschieden haben… wo ja Wissenschaft und sachlich begründete Expertise offensichtlich nicht der Grund für war, sondern Weisungen eines “politischen Akteurs” und weiterer Taktgeber, deren Identitäten zwar – wie viele weitere Passagen der Files – geschwärzt sind, aber ebenfalls Gegenstand von Klagen auf Offenlegung sind.

Und für den Rest der Bevölkerung, der sich hat verarschen lassen: Das Geringste, was ihr in Zukunft tun könnt, ist euch beim nächsten Thema nicht wieder verarschen zu lassen. Kleiner Tipp für die Recherche: Das Klimathema ist ebenso erlogen. Die Welt wird nicht untergehen und sämtliche Mechanismen, die bei Corona angewendet wurden, greifen auch dort – angefangen vom Schlagwort des “Klima-Leugner” über ausgegrenzte Wissenschaftler und manipulative Statistiken bis hin zur Lösung der Totalkontrolle der Menschen, die natürlich “alternativlos” ist.