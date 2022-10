Salbadern mit Steinmeier

Die deutsche Sprache ist reich an mächtigen Worten, auch wenn viele leider längst in Vergessenheit geraten sind. Die Definition von „Salbadern“ passt aber so dermaßen gut auf die derzeitig in Berlin hausende politische Klasse der Stümper und Studienabbbrecher, dass es eine passende Freude ist: „Als Salbader wird ein seichter, frömmelnder Schwätzer bezeichnet, der meist einen vortragsartigen Monolog mit vorgetäuschtem Fachwissen hält.“ So erklären einschlägige Internet-Wörterbücher den Begriff. Ein T-Shirt mit dieser Definition als Aufdruck sollte jeder Ampelminister, bei den Grünen gleich alle Anhänger und politisch Aktiven, tragen.

Dementsprechend muss es schon besonders schlimm kommen, wenn sich die gesamte Ampel-Riege schweigend verpieselt, vermutlich fröstelnd das Weite sucht, weil einer der ihren – dessen Salbadern für ungeahnte Tiefen bekannt und berüchtigt ist – das Wort ergreift. Zum Beispiel der Bundespräsident bei seiner gestrigen Ansprache. Da redete also einer, der tatsächlich noch schlimmer ist als alle anderen Salbader-Schwafler zusammengenommen. So schlimm, dass sich ganze Fraktionen und Bundesminister offenbar hastig und mit Schrecken in den Augen in Berliner Hotelzimmern, in Kellern und Gewölben, bei Geliebten oder in Edel-Bordellen verdrückten, um sich Steinmeiers Ein- und Auslassungen nicht leibhaftig anzutun. Denn eine Steinmeier-Rede anhören, das ist Folter. Unter allen Kanzelpredigten sind seine die schlimmsten Zumutungen.

Kleiner gemeinsamer Nenner des Berliner Mainstreams

„Es kommen härtere und raue Jahre auf uns zu“, war ein emblematischer Kernsatz der neuesten Steinmeier-Salbaderei. Genau so soll es auch im Vorstand beim Hamburger SV geklungen haben, als man nach gefühlten einhundert gekauften und dann wieder fristlos entlassenen Trainern noch immer in der 2. Bundesliga hängengeblieben und der Aufstieg auf dem Platz erneut versemmelt war. Das Zitat könnte aber auch vor einer ausgedehnten Welttournee der Rolling Stones oder von Rammstein stammen – wobei in dem Fall die Botschaft die Fans in Verzückung gebracht hätte. Doch nein: Diesen bemüht nach irgendwas à la „ich bin wieder mal tief besorgt und betroffen“ klingenden Nullsinn nuschelte Bundespräsi Steinmeier raus, der bekanntlich als kleinster gemeinsamer Nenner des flachen Berliner Mainstreams die Funktion des Kriseneinstimmers übertragen bekommen hatte. Was für eine Scheißrede! „Kein Platz für alte Träume“: Das ist kein neuer Song von Nena mit wehmütigem Rückblick auf die Neue Deutsche Welle – sondern das ist Steinmeiers große intellektuelle Leere beim Anblick dieser Welt.

Derzeit stehen wir vor einem Haufen menschengemachter Probleme, weil Un- und Doofmenschen sowie Ideologen mit dauerabzockenden und -abkassierenden Egomanen, alles und jeden ins Chaos stürzen und Un-Sinn von früh bis spättreiben. „Die Menschen“ – schon damit nervt die politische Klasse seit geraumer Zeit, denn anders als „sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger“ klingt „die Menschen“ wie die mitleidige Anredeform einer Horde Bonzen, die uns in einen Streichelzoo einsperrt und dann wohlig wachend unsere Untertanen-Köpfe tätschelt. Steinsülzmeier hat nun also mit „den Menschen“ geredet. Ich ermahne „Ihnen“ (kleiner Joke): „Politik kann keine Wunder vollbringen. Niemand, auch kein Bundespräsident, kann in dieser zutiefst unsicheren Zeit alle Sorgen nehmen. Im Gegenteil: Ich glaube, dass viele der Sorgen berechtigt sind.“

Dreister Quatsch eines Besserverdienenden

Was soll das bedeuten? Wir sind ab sofort berechtigt, Sorgen zu haben…? Das ist aber nett von Ihnen, Herr Sülzmeier! Sollte das ein billiger Bellevue-Abklatsch der berühmten Bergpredigt sein, rührselig und tränenreich, powered by Kleenex oder Tempo? Und etliche Dumpfmedien des Mainstreams salbadern dieser Rede auch noch devot hinterher und phantasieren etwas von „Klartext“, den uns der Bundespräsident beschert habe… seine Worte sollen uns also alle ans wärmende Lagerfeuer bringen, wo ja unlängst schon Kanzler Scholz „die Menschen“ aufforderte, sich realsozialistsich „unterzuhaken”? Gestern, am namentlichen Tag der bekloppten Steinmeier-Rede, stand im „Handelsblatt“ diese handfeste Meldung zu lesen: „126,4 Milliarden Euro Mehreinnahmen – Staat ist der große Inflations-Profiteur”. Und weiter: „Trotz Energiekrise und erwarteter Rezession können Bund, Länder und Kommunen in den kommenden Jahren mit mehr Steuereinnahmen rechnen als gedacht.” Doch was macht Steinmeier? Er quasselt sich ins Nirgendwo aus Epochenwende: Wir alle müssen irgendwas, nun werden wir mehr zusammenhalten, dann wird das alles schon irgendwie, und am Ende und überhaupt… der Klimawandel macht auch vor der Ukraine nicht halt… oder so ähnlich. Blablabla usw. usf..

Man sitzt, als einer der wenigen, die sich dies bis zum Ende antun, ratlos da und staunt. Das ist (k)eine Rede, die eine Botschaft simuliert, von der wir vorher schon wussten, was das für ein dreister Quatsch eines politisch nahezu nutzlosen Besserverdienenden auf uns herabplätschern würde. Seiner eigenen ausplündernden Kaste geht es nämlich saugut – auf Kosten von uns, der Ausgeplünderten (siehe oben). Der Staat macht Kasse ohne Ende, erhöht direkt und indirekt Steuern, profitiert von der selbstverschuldeten Teuerung, erweist sich wieder und wieder als größter Preistreiber der Gegenwart – in den Kommunen, beim Bau, in der Energiewirtschaft und vor allem an den Zapfsäulen der Nation. Der Staat ist der König dieser Inflation und badet im den Bürgern geraubten Geld – in unserem Geld: Taxation is theft! Nun sollen wir also für den Frieden frieren, fürs Klima stinken und für was auch immer „gerecht“ hungern, verzichten und zuhause bleiben. Am besten mit der Maske im ungeheizten abgedunkelten Keller sitzen und in der Kälte des Seins das „Wir“ genießen, bis uns Scholz persönlich „unterhakt” oder fünf Cent Energieentlastung in unseren Hut am Boden wirft.

Selbst auf n-tv ein Doppelverriss

Wie kann man als Sozialdemokrat – ohne sich in Grund und Boden zu schämen – angesichts solcher Steuereinnahmen eine Rede ans ausgeplünderte Volk halten? Ernsthaft: Steinmeier hätte sie überhaupt nicht halten dürfen – und wenn doch, dann nicht im einschläfernden Tenor des professionellen Dauerbedenkenträgers. Das wurde auch andernorts, selbst bei regierungsnahen Durchhaltemedien, bemerkt: „Der Bundespräsident hat eine Rede zur Lage der Nation versprochen. Mit diesem Text und Vortragsstil aber hätte er nicht einmal eine Schar Vertriebler in einem Stadtrandhotel fürs nächste Quartal motiviert.“ Gemeinsam mit den lieben und geschätzten Kolleginnen und Kollegen im Club der progressiven Alternativmedien deklamieren wir ja auch bei Ansage! schon seit geraumer Zeit den Appell der Stunde – und er scheint nun langsam immer mehr Gehör zu finden: „Mainstream, erwache!“ Und dieses Erwachen scheint in der Tat langsam einzusetzen.

Denn anders ist wohl kaum zu erklären, dass kurz nach Ende des Steinmeier’schen Laberdebakels alleine „n-tv” gleich zwei handfeste Verrisse dieses salbungsvoll alternden Staatsoberhauptes und Rhetorikungeheuers erschienen. Das eine, vorstehend bereits zitiert, hatte Kollege Hendrik Wieduwilt rausgehauen, dem an diesem Präsidentensimulanten etwas Zentrales und Markantes auffiel: „Aber Steinmeier hat an diesem Freitag das Charisma einer Scheibe Graubrot, die jemand in der Spüle liegengelassen hat. Seine Stimme mäandert salbungsvoll von einem milde erhöhten Punkt zum nächsten. Seine Formulierungen sind ein bürokratisches Stapfstapfstapf ohne Rhythmus und Varianz. Kurz: Als Trostredner in der Palliativstation würde man ihn ohne Honorar vor die Tür setzen und am gleichen Tag die Schlösser austauschen. Auch Steinmeiers Inhalte sind ein Kaleidoskop sprachlichen Versagens. Allein der Schlüsselsatz der Rede ist geradezu eine Frechheit: ‚Ich bin jedem dankbar, der an mehr denkt als nur sich selbst.‘” Hahaha – wenn der Mainstream erwacht!

Mediale Mitschuld an der Sinnverklappung

Dabei trägt das Gros der Medien an dieser Sinnverklappung doch allergrösste Mitschuld, vor allem durch ihren Kotau in Merkelzeiten und ihrer Ignoranz gegenüber Kritikern, welche auch noch über Jahre mundtot gemacht wurden, weil sie auf eben diesen inhaltlichen Absturz einer selbstgefälligen arroganten Dummklasse der Apolitischen aufmerksam machten. Von der Corona-Hysterie über den permanenten Öko-Alarm bis nun hin zum Kriegsgeheul samt einer erneut anschwellenden Flüchtlingskrise hat die politische Klasse nie und nirgends die Interessen des deutschen, des einfachen Volkes vor Augen gehabt. Jene, die „schon länger hier leben” (wie die arrogante Ostzonentrutsche Merkel einst ihr Volk verächtlich beschrieb), waren stets nur lästiger Wählerdreck, bemitleidenswerte Knetmasse, die man (um-)erziehen muss, weil sie nicht freiwillig sofort aufs Lastenfahrrad springen oder sich demotorisieren. Der oben genannte „n-tv”-Kollege outet sich dabei so bitterlich wie weinerlich, denn eigentlich wollte er doch immer nur einen „Steinmeier de Luxe” haben – den es aber nicht gibt. Das Erwachen tut weh.

Der Boden unter den Füßen der politisch Korrekten bricht auseinander. Nochmals „n-tv”, in dem erwähnten Verriss: „Steinmeiers Totalausfall ist ein Desaster, denn dieses Deutschland dürstet gerade nach rhetorischer Richtung, sucht förmlich einen Leuchtturm, Zuspruch, Hoffnung und Identität. Menschen wollen nicht für nichts leiden, aber so muss es sich für sie anfühlen. Polarisierte, verängstigte und aufgeriebene Bürger bräuchten jemanden, der politische Führung wenigstens simuliert, Ziele ausmacht, das Durchhalten zur Mission erhebt. Der Bundeskanzler kann das bekanntlich nicht…“ Lach, brüll, schenkelklopf: Der Bundeskanzler kann das nicht, der Wirtschaftsminister kann das sowieso nicht und die Außenministerin erst recht nicht. Die flieht gerade vor den iranischen Kopftuch-runter-Demonstranten – weil diese Baerbocks defektes Islam-Weltbild ins Wanken bringen.

Charismafreier Klarsichthüllen-Beamter

Tja, das ist keine politische Insolvenz, sondern nur der Totalausfall jener, die außer falschen Ideen nichts zu bieten haben. Entsetzen allerorten – auch beim Blick von „RTL/n-tv”-Politikchef und Ex-„Bild”-Vize Nikolaus Blome, der den zweiten Verriss des Senders auf „Steinmeier today” verfasste: „Viel sprach Steinmeier vom neuen ‚Gegenwind‘, dem Land und Leute sich infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine nun stellen müssten. Für seine Rede hingegen wird der Bundespräsident nicht viel Gegenwind bekommen. Ein gutes Zeichen ist das nicht unbedingt: Es fehlte der kraftvolle Kern, der mitreißt.“

Man kann es Kanzler und Minister, auch wenn sie selbst in Ausdruck und Inhalt nicht viel besser abschneiden als Steinmeier, nicht verdenken, dass sie dessen unsäglichen Rede ferngeblieben sind. Ein echter Idealist und Menschenfreund, ein charakterstarker, selbstloser Politiker, der wirklich das Gemeinwohl und den Gemeinsinn im Blick hat, ein visionärer Mensch mit Tatendrang und Ideen, ein engagierter Diener seines Volkes (um es einmal pathetisch zu sagen), ein guter Redner mit viel Glaubwürdigkeit hätte auch zu all den heiklen Dingen dieser turbulenten Zeit eine adäquate Rede halten können. Doch eben nichts von den erwähnten Attributen zeichnet den charismafreien Klarsichthüllen-Beamten Steinmeier aus. Und urplötzlich, unwillkürlich muss ich an das nicht minder fatale Dummgrinsen von Armin Laschet im Ahrtal denken: Dessen ins Gesicht geschriebene Blödheit ist im Vergleich zur leicht angefinsterten, gespielten Steinmeier’schen Gesichtsfassade geradezu authentisch und ehrlich. Bezogen auf dieses Staatsoberhaupt drängt sich mir hingegen die Frage auf: Womit hat Deutschland dieses Gesäßgesicht nur verdient…?