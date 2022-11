Sawsan, Ricarda, Enissa & Konsorten: Berliner BFFs in der linken Wohlstands-Bubble

Stolz und selbstgefällig teilte am Samstag das SPD-Quotenphänomen Sawsan Chebli, das in zahlreichen Operettenfunktionen (wie etwa als „Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales“, kurz: „…für Dingsbums”) bis Ende letztes Jahres eine Tätigkeit in der Berliner Regierung simulierte, einen Tweet, das sie gemeinsam mit anderen Vertreterinnen der kaviarlinken Powerfrauen aus der linken „Berlin Bubble” zeigt. Zu sehen sind da unter anderem Grünen-Chefin Ricarda Lang, SPD-Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, „Spiegel”-Hauptstadtredakteurin und Talkshow-Dauerwurst Melanie Amann, Autorin Kristina Lunz (der die Welt das Buch „Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch” verdankt) sowie die „Komikerin“ Enissa Amani, traut versammelt im offenbar komfortabel beheizten und warm ausgeleuchteten Esszimmer einer schicken Altbauwohnung, bei einem opulenten Mahl an üppig gedeckter Tafel und in bester Stimmung zeigt.

Dieser Schnappschuss fängt die Endphase bundesrepublikanischer Dekadenz des Horrorjahres 2022 auf geradezu ikonische Weise ein. Ein ungezwungenes fröhliches Beisammensein linker staatsalimentierter Politikerinnen und ihrer medialen Hofschranzen, die gerade die „Zeit ihres Lebens” haben und – endlich am Trog angelangt – einen Wohlstand auskosten, den sie anderen Menschen mit ihren konkreten Entscheidungen respektive sauertöpfischen Moral-Verzichtspredigen vereiteln und verunmöglichen wollen. In der Salonkultur dieser parasitär auf Kosten der Gemeinschaft lebenden Luxusweiber macht man sich nicht einmal mehr die Mühe, auch nur den Anschein eines Gedankens zu wahren an all die angeblich unerlässlichen Einschränkungen, die dem Pöbel ansonsten abverlangt werden, vom Energiesparen fürs Klima und Frieren für die Ukraine über Genügsamkeit und Verschwendungsvermeidung bis zum Maskentragen und Infektionsschutz; vom Anstandsrest einer professionellen beruflichen Distanz der einstigen Wächtermedien ganz zu schweigen.

Hier sehen wir die ganze Dreistigkeit einer abgehobenen politisch-medialen Kaste, die nicht nur ganz und gar von der Lebensrealität der Bevölkerung entrückt ist, sondern letzterer lustvoll unentwegt die Folgen ihres eigenen permanenten Versagens aufbürdet und sie mit Schikanen und Bevormundungen heimsucht.

Wo die „eklige weiße Mehrheitsgesellschaft” plötzlich unproblematisch ist

Während Millionen von Menschen nicht wissen, wie sie ihre Strom- und Lebensmittelkosten bezahlen sollen, sich bei jedem Einkauf vor neuen Preiserhöhungen fürchten und um ihren Arbeitsplatz zittern, weil die Politik dieser Regierung und ihrer journalistischen Apologeten den Wohlstand dieses Landes schneller vernichtet als ihn noch irgendjemand erwirtschaften kann, feiert sich hier eine bestens miteinander vernetzte Frauengruppe in aller Unverschämtheit für ihre bloße Existenz. Auch wenn im Teilnehmerproporz auf diesem Foto Chebli und Amani tatsächlich die „Quoten-Migrantinnen” zu sein scheinen, geht diese Manifestation der „ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft” anscheinend völlig in Ordnung.

Das Foto weckt Erinnerungen an Aufnahmen von ausgelassenen Grünen auf dem Oktoberfest, darunter ebenfalls „Wuchtbrumme“ Ricarda und Bayerns Obergrüne Katharina Schulze vor ausgelassenen Schlachtplatten, vollen Krügen und abstandsfreier Nähe in geradezu genüsslicher Ignorierung der von ihnen mitbeschlossenen Vorschriften, mit denen sie drei Jahre lang die Menschen schikanieren, von deren Steuern sie sich alimentieren lassen. Narrenfreiheit gilt in dieser untergehenden Republik nur noch nur für Linke. Und während „Studienabbrecher*Innen”, in höchste Staatsämter hochgespülte Zivilversager und in ihre journalistischen Fangirls – selbst vom früheren „Sturmgeschütz der Demokratie” -in trauter Runde schlemmen dürfen, ohne dass sich der Wächterrat des deutschen Moral-Empöriums an dieser zur Schau gestellten Nähe zwischen Politik und Medienmainstream stößt: Da muss sich umgekehrt zur selben Zeit die „Welt”-Autorin Anna Schneider von der „Tagesspiegel”-Journalistin Margarethe Gallersdörfer in einem vor Hass und haltlosen Unterstellungen triefenden Twitter-Beitrag mangelnde „professionelle Distanz” vorhalten lassen, weil sie auf einem Zufallsschnappschuss lachend mit dem CDU-Politiker Carsten Linnemann zu sehen ist:

Hihihi ich bin "Chefreporterin für Freiheit" bei der @welt und das ist mein Verständnis von professioneller Distanz als politische Journalistin pic.twitter.com/YutpQSgWuN — Margarethe Gallersdörfer (@smandel_8) November 11, 2022

Dies erfolgte auch noch in einem unerträglichen Propaganda- und Spaltungsbeitrag des ARD-Magazins „Kontraste“, in dem absurderweise die CDU-Kritik an der Woke-Ideologie als antisemitisch diffamiert wurde. Diese Posse zeigt einmal mehr die ganze Verlogenheit, Doppel-und Dreifachmoral, ja Ruch- und Gewissenlosigkeit der verstrahlten Kantonisten, die in diesem Land derzeit den Ton angeben.