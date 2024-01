“Schneller deportieren”, forderte Scholz im Spiegel

Der Staatsfunk im Dauersirenen-Modus. Antidemokratische Propaganda in Endlosschleife. Hass, Verleumdung, Manipulation, peinlichste Lügenmärchen, Plattitüden und Grotesken. Ein nervtötendes Hupkonzert wie aus einem bunten, proletenhaften Autokorso. Was seit einigen Tagen allen kritisch-rational denkenden Menschen mittels der gleichgeschalteten Medieneinöde („Landschaft“ kann man diesen Sumpf längst nicht mehr nennen) an Schlagzeilen-Possen und Fäkal-Geschreibsel aufgetischt wird, stellt sogar die Endloshetze gegen die Systemkritiker der letzten Jahre in den Schatten. Welch nackte Angst inzwischen aufgrund der landesweit ins Bodenlose fallenden Umfragewerte für die rotgrünen Kartell-Parteien im Berliner Regierungsbunker herrscht, kann man eindrucksvoll am gegenwärtigen Panik-Modus der Volksempfänger und Staats-Gazetten ablesen: Das Fallenlassen der Masken jener „Polit-Profis“ mitanzusehen ist bei weitem lehrreicher und eindrucksvoller als alles, was wir seit 2015 – die Demaskierung der Bessermenschen während des Corona- und Impf-Wahns mal ausgenommen – erleben durften.

Dinge, die für jeden gesunden Demokraten unmöglich scheinen, rücken plötzlich in erschreckende Nähe: Das komplette Verbot der einzigen Oppositionspartei (und mit Abstand stärksten Partei im gesamten Osten Deutschlands), sowie der Entzug der Grundrechte von Oppositionspolitikern. Derlei legitimierend wird der politische Gegner sowie dessen Wähler und Sympathisanten vom Vorstandsmitglied der FDP-Bundestagsfraktion Strack-Zimmermann als „Haufen Scheiße“ und „darauf sitzende Fliegen“ bezeichnet, worauf sie von der Einheitsparteien-Riege auch noch Beifall erhält. Ein kleines, privates Treffen engagierter Politiker aus verschiedenen Parteien bezüglich der drängenden Problematik der Rückführung, Ausweisung und Remigration von kriminellen und unrechtmäßig hier lebenden Migranten wird vom staatlich bezahlten Propaganda-Organ „Correctiv“ bespitzelt und zum „Coup“ stilisiert – um dann umgehend von der Schmutzpresse zur „Geheimverschwörung“ herbeigeschrieben zu werden, auf der angeblich die „Deportation“ von Menschen beschlossen wurde. Apropos: Kanzler Scholz‘ kürzliche „Spiegel“-Titelstory „Wir müssen jetzt im großen Stil abschieben“ wird übrigens auf der internationalen Seite dieser (inzwischen ultralinken) Gazette übersetzt wie folgt:

Hier wird also tatsächlich von “Deportation” gesprochen – im “Spiegel“. Und nicht auf jenem „Geheim“-Treffen, wo dieses Wort – laut Aussage aller Beteiligten wie auch ausweislich der abgehörten dortigen Gespräche derselben durch die “Correctiv”-Spitzel – nicht einmal vorkam.

All das erinnert doch erschreckend an die NS-Propaganda eines J. Goebbels sowie an die mir noch tief vertraute Kommunistenpropaganda des Stasi-Ministers E. Mielke der DDR. Genetisch eng verwandt, sind letztlich natürlich Nationalsozialisten und Internationalsozialisten des gleichen Geistes Kind, werden allerdings von den heutigen Globalsozialisten nicht nur rhetorisch-manipulativ, sondern auch in puncto Subtilität, Dynamik und Effizienz noch übertroffen. Als groteskes i-Tüpfelchen all dessen findet sich nun final noch eine gehirngewaschene, devote, regimetreue Schafherde Staatsparolen-schwenkend auf den Straßen und Plätzen des Landes ein. Es sind die gleichen Leute, die 1485 zur Hexenverbrennung auf dem mittelalterlichen Marktplatz erschienen; die gleichen Leute, die 1943 bei der Sportpalast-Rede zustimmend brüllten; die gleichen Leute, die 1981 zum 10. Parteitag der SED in der DDR applaudierten… wie sedierte, narkotisierte, zahnlose Blindschleichen, die folgsam zum Gedudel des Flöten-Heinis in dessen Körbchen tanzen und sich dabei für gefährliche Klapperschlangen halten.

Diese Leute sind selbst genau die Verkörperung jener Anfänge, den zu wehren sie auf ihren eigenen, nicht verstandenen Parolenschildern vorgeben. Sie sind die nützlichen Idioten, das Kanonenfutter, die Herdentiere. Sie sind die wahrhaft Blinden und Tauben; die Gratismutigen und Mitläufer einer jeglichen dummdreisten, anmaßenden und totalitären Ideologie und Doktrin – zu jeder Zeit, in jeder Epoche. Sie sind die einfältigen, simplen und naiven Gutmenschen, trunken von ihrer eigenen Selbstgefälligkeit. Sie sind der Mühlstein am Hals unseres Landes, der Bremsklotz auf dem Weg in eine helle und freie Zukunft. Sie sind die Diener, Büttel und Lakaien des Establishments – und sie begreifen es nicht. Und kein freiheitlicher, vernunftbegabter Mensch begreift, dass sie es nicht begreifen.