Sie haben also den Haushalt 2024 “nach langen Beratungen” doch noch hingekriegt, diese Ampel- Experten in Berlin. Aber wie? Um welchen Preis? Das Resultat entspricht genau meinen Erwartungen: Einsparungen in ihrer irren Ausgabenpolitik gibt’s eher weniger – dafür aber noch mehr Einnahmen durch erhebliche Mehrbelastungen für die Bürger. Es ist immer das gleiche Spiel: Sie tricksen, lügen und betrügen – und der Michel bezahlt. Tanken, Heizen und Strom werden durch eine höhere CO2-“Bepreisung” nun nochmals teurer. Der Bürger wird den Wahnsinn dieser legendären “Transformation” zu einem klimarettenden, bunten, weltoffenen Vorzeigestaat teuer bezahlen. So richtig teuer. Dies wird viele Existenzen vernichten. Aber so haben wir wenigstens die moralische Genugtuung, das Sozialamt für die ganze Welt zu spielen. Der Bürger finanziert indes auch den Lebensstil und die lebenslange Alimentierung dieses fetten, aufgeblasenen und gefräßigen Staatsapparats, der Unmengen an Kohle verschlingt.

Und angeblich geht es ja bei alledem um eine “Notlage” und “Notfälle“… schon klar. Ein sogenannter “Notfall”, der eine weitere Neuverschuldung durch die Bundesregierung “rechtfertigen” (!) würde, tritt übrigens zum Beispiel dann ein, wenn gewisse Unterstützer der Ukraine ihre Hilfe zurückfahren würden – weil Deutschland dann einspringen müsste.

Schwer zu ertragen

Und wie man heraushört, ist das wohl auch schon abgemachte Sache (wohl deshalb traf sich Selenskyj ja auch gerade mit Biden). Und jetzt will die EU auch noch unbedingt die Ukraine in die EU aufnehmen – obwohl es noch vor kurzem hieß, dass es bis zum EU-Beitritt der Ukraine wohl noch Jahre brauchen werde, da sie mindestens drei von sieben Aufnahmebedingungen nicht erfüllt. Orban, der sich widersetzt, hat man eben gerade große Finanzhilfen zugesagt; das Gespräch führen Von der Leyen, Scholz und Macron. Alles klar! Vermutlich werden die Amerikaner per Bildschirm zugeschaltet. Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein sein, muss nur klar denken können, um die Zusammenhänge zu erkennen.

Ich muss mich an dieser Stelle mäßigen, weil Wut und Verachtung in mir aufsteigen. Es ist nur noch schwer zu ertragen. Dass in Deutschland ein Haufen oftmals ungebildeter, charakterlich fragwürdiger Gestalten – offen und für alle sichtbar – alle möglichen Interessen vertritt, nur nicht die der eigenen Leute, weil es nach deren innerer Überzeugung den Nationalstaat Deutschland sowieso nicht mehr geben dürfte, ist meines Erachtens mit der Verfassung kaum vereinbar. Doch was ein Glück, dass unsere gute Mutti Merkel in ihrer im realen Sozialismus erlernten und gelebten Weltsicht die Weichen schon richtig gestellt hat. Ein dreifach Hoch auf die Demokratie!