SPD Bavaria: Die Ratten verlassen das sinkende Schiff

Ausgerechnet dort, wo es Wellen, Wind und Wogen eigentlich gar nicht gibt, lässt sich ein uralter Sinnspruch trefflich platzieren – denn dort, wo derzeit die vielzitierten Ratten das sinkende Schiff nun verlassen, findet man doch eher eine Region mit eigentlich ganz anderen Sinnsprüchen vor. „Der Berg ruft“, zum Beispiel. Aber auch dieses Motto würde in das neuerdings kriselnde Lager der Welt- und Klimagedöns-Retter trefflich passen. Tiefere Bedeutungen hinter solchen Weisheiten finden sich zuhauf – denn immer schon galt, dass Gefahr oder Scheitern einer Unternehmung, eines Plans, eines Projektes droht, sobald die Betroffene „wie Ratten“ fliehen. Denn Ratten haben bekanntlich einen guten Instinkt und ahnen kommendes Unheil, noch bevor so mancher Mensch überhaupt irgendwas kapiert.

Jedenfalls ist nun Deutschland, anno 2023 im September, auf dem Weg zu “neuen Ufern”, während drumherum die Schiffe des Mainstreams schwanken oder Schlagseite bekommen. Dass die sogenannte Flugblatt-Affäre um Bayerns stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ihre Folgen für die Kommunalpolitik haben würde, war schon länger klar. Aber nicht so, wie sich die linken Kampagneros, die die Freien Wähler damit waidgerecht zur Strecke bringen wollten, sich das vorgestellt haben.

“Hubsis” Anprangerung ging brutal nach hinten los

Der neueste Böllerschuss aus dem Freistaat mit seinen Gebirgsjägern wurde bundesweit gehört: Denn im Stadtrat vom idyllischen Rottenburg an der Laaber im Landkreis Landshut, wo der Freie-Wähler-Chef herkommt, platzte nun noch eine weitere Bombe. Genau dort, in seinem Heimatort, wurde ein weiteres Signal gegen den rot-grünen Gesinnungsmief gesetzt. Zur Vorgeschichte gehört, dass selbst ein honoriger ehemaliger Präsident des bundesdeutschen Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, von den willigen Horden des polit-medialen Komplexes aussortiert, angeprangert und in der CDU so gut wie ausgeschlossen wurde. Ein Skandal. Daher stand schon länger zu vermuten, dass das nächste Opfer des linken Gesinnungsterrors den Namen Hubert Aiwanger tragen würde. Denn dieser hatte bereits beträchtliche Aufmerksamkeit erlangt, war der Star in Bierzelten und auf öffentlichen Plätzen, wo er den Grünen wortmächtig eine verbale Watsch’n nach der anderen verpasst(e).

Da man die Freien Wähler noch nicht ins Ultraabseits, wie die AfD, geschubst hat, war „Hubsi“, wie ihn der bayerische Volksmund nennt, seither in größter Gefahr – eben weil er mindestens genauso gefährlich für seine politischen Gegner wurde. Der ökolinke Meinungsterror-Komplex hatte sich in Böhmermann-Manier sortiert und sich irgendwas mit “Nazi” und “Hitler” für den richtigen Moment im akuten bajuwarischen Wahlkampf zurechtgelegt, das sich dem damals noch pubertierenden”Hubsi” in die 35 Jahre alte vergammelte Schultasche schieben ließ. Ausgerechnet ein hässlicher Althippie und SPD-Lehrer, der mit seinem Weltbild vermutlich in Venezuela oder auf Kuba besser aufgehoben wäre und noch immer die Haarmode der Jusos aus den 1970er Jahren auf dem Schädel trägt, spielte den geifernden Ankläger; die “Süddeutsche Zeitung” gab den Scharfrichter.

Pikantes Nachspiel

Der Schuss ging bekanntlich so dermaßen nach hinten los, dass es eine wahre Freude war und ist – denn die Freien Wähler legen seither kräftig zu. Söder musste Aiwanger im Amt belassen, und dieser selbst gab öffentlich zu verstehen, dass es sich bei der “Enthüllung” des widerlichen, aber in jeder Hinsicht verjährten Pamphlets um eine linke Schmutzkampagne handele, die allein das Ziel verfolgte, die Freien Wähler zu schwächen und ihn selbst politisch zu „ertränken“.

In Aiwangers Heimatort jedenfalls hatte die ganze schmutzige Affäre noch ein weiteres Nachspiel: Zwei SPD-Stadträte erklärten jetzt ihren Parteiaustritt – mit lautem Türenknall. Angelika Wimmer, bisher auch SPD-Ortsvereinsvorsitzende, und Peter Bauer wollen sich der Fraktion der Freien Wähler im Rottenburger Stadtrat anschließen, hieß es in den Newstickern des Landes. Der Erste Bürgermeister der Stadt Rottenburg, Alfred Holzner (ebenfalls von den Freien Wählern) bestätigte dies dem “Bayrischen Rundfunk“, zuvor hatte als erstes “idowa.de”, das Nachrichtenportal der Mediengruppe Attenkofer, lokal darüber berichtet.

“Bitterböse aufgest0ßen”

Die beiden Stadträte nannten als Gründe für ihren Wechsel öffentlich, enttäuscht und entsetzt über das Verhalten wichtiger SPD-Politiker in der Flugblatt-Affäre gewesen zu sein. Die stets zu wenig Geistreichem neigende Parteichefin Saskia Esken sowie der bayerische SPD-Generalsekretärin Ruth Müller hatten schon kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe den Rücktritt von Hubert Aiwanger gefordert – unter Missachtung jeglicher Unschuldsvermutung, denn da war noch nicht einmal ansatzweise irgend etwas bewiesen. Genossin Müller ist auch Landshuter Kreisvorsitzende der SPD und damit für den Ortsverein Rottenburg zuständig. Vor allem Angelika Wimmer legte bei Nachfragen der erstaunten Medien zu ihrer Entscheidung zum SPD-Austritt kräftig nach: “Das ist mir bitterböse aufgestoßen“, klagte sie. Sie kenne Hubert Aiwanger seit dreißig Jahren. “Wir sind befreundet, saßen zusammen im Stadtrat.”

Zwar habe ihr Austritt nichts mit einzelnen Personen zu tun, betonte Wimmer, die seit Jahren auch mit SPD-Generalsekretärin Ruth Müller befreundet ist. “Aber ich kann hinter dieser Haltung nicht stehen.” Ihr Parteiaustritt sei für sie sehr schmerzlich gewesen. “Ich hoffe, dass sich die Wogen wieder glätten.” Das, was sich soeben in Bayern ereignete, ist eine kleine Sensation: Der Mut zur eigenen Meinung, der Mut zum Charakter und gegen die Unterwerfung unter mächtige Lügen und ihre Verkünder, ist wieder da, wird lauter.

Auf den Ökohund gekommene SPD

Und so, wie es nun aussieht, feiert “Hubsi” derzeit gerade seine schönste Wies’n aller Zeiten: Denn die beiden SPD-Renegaten legen immer weiter nach und treiben damit eine abgrundtief verlogene, verkommene und lediglich noch machtgeile SPD-Larve mit ihren moralisch auf den Ökohund gekommenen Billigfunktionären vor sich her. “Ich wurde vom Volk als Person gewählt – zwar auf der SPD-Liste und ich verdanke der SPD viel – aber es war auch meine eigene Persönlichkeit, durch die ich bekannt wurde“, betonte Wimmer. “Ich bin nicht nur von SPD-Wählern gewählt worden. Ich mache Politik für alle Menschen.

Der auffallend fröhlich und entspannt wirkende FW-Bürgermeister Holzner sieht das ähnlich: “Kommunalwahlen sind Persönlichkeitswahlen. Beide wollen ihr Mandat weiter ausüben und haben daraufhin bei den Freien Wählern angefragt, ob es möglich wäre, dass sie sich der Fraktion anschließen.” Hubert Aiwanger übrigens selbst postete cool, happy und tiefenentspannt beim Kurznachrichtendienst “X” einen Link zu dem BR24-Artikel und kommentierte: „Schmutzkampagnen gehen nach hinten los“. Nicht alle; aber wenigstes diese ist tatsächlich krachend gescheitert. Möge hiervon ein starkes Zeichen ins ganze Land hinein wirken!