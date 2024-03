Spiel nicht mit den Schmuddelkindern: Die bolschewistischen Musterdemokraten im FC Bundestag

Auch wenn man glaubte, der Zenit an Hass und Peinlichkeit im Umgang mit der AfD müsse im deutschen Bundestag nach über eineinhalb Legislaturperioden doch endlich überschritten sein, fällt dem etablierten Blockparteien-Kartell der lupenreinen Vorzeigedemokraten immer noch etwas ein, um ihren intoleranten, faschistoiden Ostrazismus und Ausgrenzungswahn gegen die einzige inhaltliche Realopposition Deutschlands noch enthemmter auszuleben. Nun soll AfD-Abgeordneten auch noch die Mitgliedschaft im “FC Bundestag”, der traditionellen parteiübergreifenden Fußballmannschaft des Parlaments, verwehrt werden. „Als FC Bundestag haben wir in unserer heutigen Mitgliederversammlung beschlossen keine Mitglieder der AfD mehr aufzunehmen. Wir akzeptieren keine Diskriminierung, unsere Werte sind Weltoffenheit, Toleranz & das Bekenntnis zur Demokratie. Die Rechtsextremen wollen das Gegenteil.“ Das stammt nicht aus der Feder von Jan Böhmermanns linksradikalen Skriptautoren, sondern ernsthaft vom Grünen-Abgeordneten Bruno Hönel, der diese Sätze auf Twitter/X schrieb.

Die AfD-Abgeordnete Nicole Höchst antwortete hierauf, Hönel zitierend: „Wir akzeptieren keine Diskriminierung, unsere Werte sind Weltoffenheit, Toleranz & das Bekenntnis zur Demokratie. Soll das Satire sein? Das weiß man heute ja nicht immer so genau.“ In der verblendeter Followerblase der Verhetzten und Imprägnierten fielen die Reaktionen natürlich begeistert aus; den grotesken inneren Widerspruch in Hönels Aussage bemerkte hier offenbar niemand. Im Gegenteil: Unter den ersten Kommentaren fand sich die Frage von “t-online”-Hetzer Lars Wienand: „Und was ist mit bestehenden Mitgliedern? Bystron und Kaufmann aus dem Kader gestrichen?“

Die Sprache der Faschisten

Auch FC-Bundestag-Mannschaftskapitän Mahmut Özdemir (SPD) meldete sich zu Wort und assistierte: „Unser Signal ist eindeutig, dass wir im FC Bundestag keine Mitglieder dulden, die als Mitglieder der AfD das Paktieren mit dem Rechtsextremismus vollziehen oder zumindest billigend in Kauf nehmen.“ Dabei bezog auch er sich abermals auf die „Correctiv“-Lügengeschichte über das angebliche “rechtsradikale Geheimtreffen” von Potsdam. Fortan, so Özdemir zynisch, könne sich ja „jeder einzelne AfD-Kollege überlegen, ob ihm die Mitgliedschaft in der AfD oder die Mitgliedschaft im FC Bundestag wichtiger ist“. Das ist die Sprache der Faschisten; doch es juckt einfach keinen mehr.

Auf der eigenen Website der Parlamentsmannschaft heißt es: „Der FC Bundestag als Zusammenschluss von Abgeordneten des Deutschen Bundestages vertritt überparteilich und interfraktionell die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und des parlamentarischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. Er steht dabei für Weltoffenheit, Völkerverständigung sowie Toleranz und positioniert sich klar gegen jede Form von Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus sowie fremdenfeindliche Bestrebungen. Zudem steht der Verein zur Fairness und zum Verzicht auf Gewalt jeglicher Art.“ Auf Grundlage dieser Erklärung schließt man also nun AfD-Mitglieder aus. Wie im Rest des Landes praktiziert man Diskriminierung im Namen der Antidiskriminierung – und bildet sich allen Ernstes ein, die Demokratie zu verteidigen, indem man freigewählte Abgeordnete einer in keiner Weise programmatisch extremistischen, völlig legitimen und daher auch (zumindest noch) nicht verbotenen Partei systematisch an sämtlichen Parlamentsaktivitäten hindert – und seien diese auch noch so harmlos. Selbst in der Freizeit.

Spaltung durch Ausgrenzungsbeschluss

Jörn König, der sportpolitische Sprecher der AfD-Fraktion und ebenfalls Mitglied des FC Bundestag, erinnerte daran, dass man gemeinsam 2022 einen Titel bei der Parlaments-EM gewonnen habe. Die bisherigen gemeinsamen langjährigen Aktivitäten seien sportlich harmonisch und von großem Zusammenhalt geprägt gewesen; politische Kontroversen hätten – zumindest bisher – hier keine Rolle gespielt und genau das ist es ja auch, was diesen Verein ausgemacht habe. Dass dies nun alles ganz anders sein soll und das zwischenmenschlich Verbindende nun auch hier durch die fortschreitende vorsätzliche Spaltung und gezielte Vergiftung des gesamtgesellschaftlichen Klimas zerstört wird, ist eine große Tragödie. König sprach von einem „Ausgrenzungsbeschluss“, der einer Demokratie nicht angemessen sei. „Wir werden diesen Beschluss juristisch anfechten“, kündigte er an, und warf vor allem SPD und Grünen vor, den FC Bundestag politisch zu instrumentalisieren.

Selbst wenn jedoch der AfD-Ausschluss aus dem FC Bundestag vor Gericht kassiert würde, bleibt die Frage, ob die nun aufgerissenen Gräben überhaupt noch einmal zu kitten sind und wie man künftig gemeinsam in einer Mannschaft spielen soll, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder der kollektiven Propagandahetze anheimgefallen sind.