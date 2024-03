Spieleentwickler machen sich zum woken Affen – und Deutschlands größtes Fachmagazin “Gamestar” macht mit

Die Welt der Computerspiele ist eine faszinierende. Das gilt nicht nur die Spiele selbst, sondern auch für die innovativen Entwicklungen, die sich in dieser vergleichsweise jungen, aber dennoch sehr erfolgreichen Branche beobachten lassen. Der Markt für Videospiele setzte 2022 stattliche 183 Milliarden US-Dollar um. Damit ist der Spiele-Markt größer als die Film- und Musikindustrie zusammen. Auch Computerspiele benötigen ein immer größeres Budget, und um die Kredite für die Entwicklung zu erhalten, fordern die Geldgeber Garantien, dass sich die Spiele auch verkaufen werden. Ironischerweise holen sich die Entwicklerstudios deshalb zunehmend auch Firmen wie Sweet Baby Inc. ins Boot, sogenannte “Sensitivity Reader” im Gamingbereich, die dafür sorgen, dass die Spiele auch ja politisch korrekt, „inklusiv“ und „divers“ genug sind. Schlagworte, die sich in der Praxis – nach den Worten einer Mitarbeiterin von Sweet Baby Inc. – dann so darstellen: „Zeigt mir Eure Geschichte mit einer weißen, männlichen Hauptcharaktere und ich schieße die für Euch ab.“

Wenn Ihr Euch also fragt, warum etwa in “Spiderman 2” riesige “Black-Lives-Matter”-Graffiti an der Wand prangen und alles voll mit Pride-Fahnen ist, hat das mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dieser Beraterfirma zu tun (hierzu gäbe es noch viel mehr zu sagen, aber das muss an dieser Stelle reichen). Seltsamerweise scheinen die Studios immer noch nichts aus den Kontroversen um woke Spiele und Filme der letzten Jahre gelernt zu haben: Sie fürchten weiterhin Vorwürfe des “Rassismus” und der “Homophobie“, Shitstorms und sonstige mediale Moralkeulen des woken Mobs. Was sie verkennen: Diese Leute werden ihre Spiele ohnehin nicht kaufen. Die wahre Fanbase der Spiele hingegen sieht diese Dinge völlig anders als die laute Minderheit von Aktivisten in den Sozialen Netzwerken. Gleichzeitig ist die Gaming-Community gut vernetzt und reagiert äußerst kritisch, wenn jemand ihre Spielzeuge instrumentalisieren will.

Gratiswerbung? Nein, danke

So fand sich dann auf der Spieleplattform “Steak” bald ein Kurator, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Spiele zu markieren, an denen “Sweet Baby Inc.” mitgewirkt hat. Während sich andere Firmen vielleicht über diese Gratiswerbung gefreut hätten, erkannte “Sweet Baby Inc.” schnell, dass ihre Beteiligung an Spielen von den Gamern nicht als Qualitätsmerkmal aufgefasst wurde, sondern als das genaue Gegenteil. Also versuchten das woke Unternehmen, die „Sweet Baby Inc. Detected“-Seite von “Steam” schließen und das Konto des Betreiber sperren zu lassen. Über Twitter wurde ein Aufruf gestartet, die Seite zu melden – dem prompt auch viele Keyboard-Warriors aus der Woke-Blase nachkamen. Nun scheinen bei “Steam” selbst jedoch recht vernünftige Leute zu sitzen, die diesem Druck nicht nachgeben wollten. Mit Erfolg: Die Seite blieb bestehen, der Betreiber wurde vom “Steam”-Support über die Aktivitäten gegen ihn und seine Seite in Kenntnis gesetzt. Gleichzeitig ereignete sich das, was man als Streisand-Effekt bezeichnet: Der Versuch, unliebsame Dinge im Netz zu canceln, hat zuweilen den genau gegenteiligen Effekt und verschafft der Sache erst noch mehr Aufmerksamkeit. So wuchs die Gruppe von ehemals 9.000 Mitgliedern innerhalb kurzer Zeit auf 250.000 Mitglieder an. Streamer und Content-Creators wurden darauf aufmerksam und veröffentlichten Videos zum Thema. “Sweet Baby Inc.” sah sich derweil gezwungen, seine Social-Media-Accounts auf “privat” umzustellen.

“Gamestar” und die Amadeu-Antonio-Stiftung

In Deutschland nahm sich das Spielemagazin “Gamestar” ebenfalls des Themas an – mit woker Schlagseite: Es brachte einen Artikel zum Thema unter dem Titel: „Einer der größten Steam-Kuratoren »’weet Baby Inc detected’ schürt aktuell riesige Hass-Kampagne im Netz“. Dumm bloß, dass diese Darstellung eben so überhaupt nicht der Wahrheit entsprach. Schließlich waren es Mitarbeiter von “Sweet Baby Inc.” gewesen, die ihrerseits zuerst versucht hatten, die Kuratorenseite schließen zu lassen. Aber auch davon abgesehen ist der “Gamestar”-Artikel – man muss es einfach so sagen – ein Witz. Natürlich werden die Kritiker an dieser woken Einflussnahme auf Spiele-Inhalte, wie könnte es anders sein, pauschal in die rechte Ecke gestellt. Unterstützung holt man sich auch bei diesem sensiblen Thema von – man fasst es nicht – der allseits unbeliebten, mit Staatsgelder gepamperten Amadeu-Antonio-Stiftung, jener späten Schöpfung von Ex-Stasi-Mitarbeiterin Anetta Kahane, die bereits mit Zitaten wie dem glänzte, „die größte Bankrotterklärung“ der deutschen Politik seit der Wiedervereinigung sei die gewesen, dass “ein Drittel des Staatsgebiets weiß” geblieben sei. Gut, dass es bekanntlich keinen Rassismus gegen Weiße gibt… könnte man Kahane sonst doch glatt für rassistisch halten.

„Die Vorwürfe an Sweetbaby inc. (sic!) passen genau in die metapolitische Strategie, die wir aus toxischen oder extrem rechten Kontexten kennen. Es wird versucht, ganze Gruppen auszugrenzen und Hass zu schüren,“ wird die AA-Stiftung zitiert. Wer also nicht möchte, dass nun auch die virtuelle Gaming-Welt einer identitätspolitischen Agenda unterworfen wird, beteiligt sich also an, na was wohl, einer “rechten” Kampagne. Dass es sich dabei um einen Schutzakt zugunsten der Kunstfreiheit handeln könnte, kommt “Gamestar” nicht in den Sinn.

Gift für den Schöpfungsprozess

Dabei sollten doch gerade diese Fachjournalisten wissen, wie sehr politisierende und moralisierende Eingriffe von Studios und externen Beraterfirmen, wie jede Form von Zensur, in aller Regel Gift für den kreativen Schöpfungsprozess sind! Was muss es wohl für ein Gefühl bei einem Spieleentwickler auslösen, der in manchen Fällen Jahre seines Lebens und Herzblut in sein Spiel gesteckt hat, wenn sein Projekt plötzlich durch Diversity-Vorgaben verstümmelt wird? Es ist wie mit Literatur, Musik oder Filmdrehbüchern: Wenn Inklusion und Diversität wichtiger werden als die Begeisterung, eine gute Geschichte zu erzählen, dann wird diese Geschichte eben in der Regel auch nicht gut.

Erwartungsgemäß bekam auch “Gamestar” jede Menge Kritik für seinen Artikel – und reagierte ganz so, wie es in den Sphären der woken Cancel-Culture üblich ist – mit der Sperrung etlicher eigener Nutzern. Das Magazin führt also den Kampf gegen die eigene Fanbase fort. Natürlich befindet sich “Gamestar” hier in einer Zwickmühle: Auf der einen Seite wird man in der Redaktion sehr wohl wissen, dass viele Spielefans von der woken Einflussnahme überhaupt nichts halten. Auf der anderen Seite wollen sie es ich mit den großen Studios nicht verscherzen, auf deren Kooperation sie angewiesen sind – etwa, indem sie ihnen beispielsweise Vorab-Testversionen der Spiele zukommen lassen. Am Besten wäre es daher wohl von vornherein gewesen, sich gar nicht zu positionieren und den Streit zwischen Steak die Sache einfach neutral zu beleuchten, etwa die Argumente beider Seiten aufzuzählen oder ein Pro-Contra-Panel einzurichten, statt sich zeitgeistopportunistisch auf die Seite von “Sweet Baby Inc.” zu schlagen und Kritiker pauschal in die rechte Ecke zu stellen. Aber soweit hat man hier wohl nicht gedacht. Mit wievielen Kunden man es sich durch diesen wirklich miserablen Artikel verscherzt hat, lässt sich wohl nur erahnen.