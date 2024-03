Strukturwandel in Deutschland: Firmenzentrale wird Flüchtlingsunterkunft

In Deutschland herrscht die größte Wohnungsnot seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Millionen von Menschen suchen ebenso verzweifelt wie erfolglos nach Wohnraum. Die Regierung ist nicht nur unfähig, dem abzuhelfen, sie verschärft das Problem auch noch durch den unaufhörlichen Zustrom illegaler Migranten. Für deren Unterbringung scheut der deutsche Staat weder Kosten noch Mühen. In Düsseldorf will das Land Nordrhein-Westfalen aus einem ehemaligen Gebäude der Salzgitter AG-Zentrale eine riesige Migrantenunterkunft machen, wo bis zu 700 Menschen unterkommen sollen. Eigentlich waren 640 Plätze vorgesehen. Das Land hat nun eine Ausschreibung für Unternehmen gestartet, die das Heim betreiben wollen. Dabei bleiben offenbar keine Wünsche offen. Das Servicepaket umfasst Betreuung, Freizeitgestaltung, die Sanitätsstation, Grünpflege und die Auszahlung des Taschengeldes. Am 15. Dezember soll der Betrieb aufgenommen werden.

Eine Genehmigung zum Start des Umbaus hat die Bezirksregierung von der Stadt bislang jedoch noch nicht erhalten. Dennoch gibt man sich optimistisch. Wie häufig in solchen Verfahren habe es „Anmerkungen der Bauaufsicht” gegeben. Diese habe man aufgenommen und den Antrag entsprechend überarbeitet. Die neuen Unterlagen seien Mitte Februar eingereicht worden, der Rest werde “nun geklärt“. Die Landes- und Kommunalpolitik feiert das Projekt als Durchbruch. Dort, wo früher ein Sitz jener Industriemotoren war, die der Bundesrepublik Wohlstand und internationale Anerkennung bescherten, wird künftig ein Großasyl für großteils grundgesetzwidrig eingewanderte kulturfremde Sozialfälle prangen. Von hier flossen einst Milliarden erwirtschaftete Steuern in die Staatskassen; heute fließen Steuergelder dorthin zurück – für Kommensalen eines übernutzten Sozialstaats ohne eigentliche Anspruchsberechtigung. Die bis zum Erbrechen beschworene “Veränderung” in diesem Land könnte kaum sinnfälliger beschrieben werden.

Die neue “Vielfalt”

Die künftigen Nachbarn der Großunterkunft zeigten sich wenig begeistert – auch weil sie vor vollendete Tatsachen gestellt wurden: „Die geplante Unterbringungszahl steht in keinem Verhältnis zur Anzahl der Wohnungen in der Straße. Ich habe ernsthafte Bedenken hinsichtlich unserer Sicherheit und der Nutzungsmöglichkeiten des angrenzenden Parks mit Spielplatz“, klagte eine Anwohnerin bereits im November. Mit solchen Aussagen dürften Party-Pooper und Spielverderber der Willkommenskultur wie sie inzwischen schon ein Fall für den Verfassungsschutz sein… stellen sie sich doch ignorant einer rundum “bereichernden” Entwicklung entgegen: Auch in diesem Viertel entstanden in den letzten Jahren viele Neubauten, in denen “vor allem junge Familien leben”, so eine Düsseldorfer Flüchtlingsberatungsstelle euphorisch. Die “Familien” in der neuen Migrantenunterkunft hingegen sind vom geschlechtlichen Mix her wohl etwas einseitig: Zu über 70 Prozent werden hier Männer aus Syrien, Afghanistan und der Türkei unterkommen. Die neue “Vielfalt” eben.

Um unschöne Einwände, oder toxische Zwischenfragen oder Bedenken erst gar nicht aufkommen zu lassen, hatten die Bürger bei einer Informationsversammlung vor Beginn des Umbauprojekts erst gar keine Fragen stellen dürfen. „Die Personen, die ankommen, sind mir auch nicht alle sympathisch. Aber Sie sind mir heute Abend auch nicht alle sympathisch“, soll die Integrationsbeauftragte Miriam Koch damals geäußert haben. Alles klar. Noch Fragen? Auch hieran zeigt sich einmal mehr, dass der Druck, den die Politik durch die Massenmigration selbst aufbaut, von ihr wesentlich ernster genommen wird als die gleichzeitig ins Uferlose wachsende Wohnungsnot von Einheimischen. Um größtenteils illegale Zuwanderer aufzunehmen, für die in aller Regel kein Asylgrund besteht, gelingt es immer wieder, riesige Gebäude zu finden, die dann auch noch in für deutsche Verhältnisse inzwischen als Rekordzeit geltenden neun Monaten bezugsfertig sein sollen. Die, die schon länger hier leben, dürfen inzwischen zusehen, wie sie ein Dach über dem Kopf finden.