Supernova-Festival Israel: Hirnlose Hamas-DJs lieben ihre Mörder

Es war ein Samstag, ein scheinbar wunderschöner Tag. Hunderte meist junge Menschen aus aller Welt (!) tanzten friedlich zu den sphärischen Klängen elektronischer Musik, welche in den Köpfen Raum für Fantasien und Emotionen eröffnet. Es ist jener Charme, den die französische Band Tonio K. Ende der 1970er Jahre einst hymnisch als „Funky Western Civilization“ besang. Sofern wir Stunden und Tage später Bilder von Menschen auf Pritschenwagen oder leblos im Staub sahen, Bilder von gefesselten jungen Frauen, so waren da keine Schleier, keine der in Deutschland so beliebten Palästinenserschals, keine Kopftücher zu erkennen; die männlichen Besucher des überfallenen Supernova-Festivals trugen keine langen Bärte wie ihre Angreifer und Mörder. Sie waren gut gekleidet, von Seide bis Jeans. An diesen Menschen kultivierter, westlicher Freiheitskultur wurde an diesem 7. Oktober eines der größten Verbrechen des Jahrhunderts verrichtet, dessen historische Bedeutung nicht zu hoch genug eingeschätzt werden kann.

Die palästinensische Terrororganisation Hamas hatte an diesem Tag ihren Großangriff auf Israel gestartet, wobei ein Ziel des geplanten Massakers unter anderem das besagte Psytrance-Festival in der Negev-Wüste war. Mindestens 260 Menschen wurden alleine dort ermordet, zahlreiche weitere entführt. Der Überfall auf das Supernova-Event war dabei beileibe nicht der erste, sondern nur ein weiterer, wenn auch besonders spektakulärer und denkwürdiger Angriff auf die freiheitliche Kultur und die Moderne insgesamt. Ziele der Islamisten sind logischerweise immer wieder Symbole und Ausdrucksformen westlicher Libertinage und lebendige kulturelle Äußerungen, welche der primitive Pöbel der „Surensöhne“ zutiefst verabscheut.

Blökendes Vieh im kontrollierten Rudel

Ob der Schriftsteller Salman Rushdie; der Pariser Musikklub Bataclan und dort eine jüdische Rockband beim Konzert; die fast komplette Redaktion des französischen Satireblattes “Charlie Hebdo”, oder dänische Karikaturisten: Der missionarische, antiwestliche Islam will keine Moderne, keine Freiheit, keine individuelle Souveränität. Er will die namensgebende “Unterwerfung” unter ein 1500 Jahre altes archaisches Wüstengesetz; er will die unmündige, dumme Herde, das blökende Vieh im kontrollierten Rudel, die faschistoide Theokratie, die verhüllte, rechtlose Frau, den männlichen Pöbel, das geistlose Hasskollektiv. Auch in Gaza – und natürlich auch in einem „Free Palestine“.

Insofern müssten eigentlich in den popkulturellen Szenen des noch freien Westens langsam alle Alarmglocken klingeln. Denn hier fand in der Wüste Negev ein Festival der frömmelnden Barbarei statt, hier tanzte der Islam mit Handgranaten, Maschinengewehren und Messern seinen mörderischen Totentanz, den er bei nächster Gelegenheit auch in unsere Mitte ausweiten wird. Von einigen Opfern fand man nur noch abgesplitterte Schädelknochen, Teile ihrer Schädel Fetzen ihrer geschundenen Körper. Während systematischer Vergewaltigungen wurde Frauen das Becken gebrochen (!), Augen wurden den Opfern herausgeschnitten, Menschen bei lebendigem Leib verbrannt. Die Schilderungen sind keine Erfindungen der IDF-Propagandaabteilung, sondern Schilderungen von Überlebenden und Augenzeugen. Es war ein Angriff auf die kulturelle Freiheit, auf die eigentlich universelle Popkultur, auf unsere humanistischen Bekenntnisse und das Erbe der Aufklärung im Sinne Kants. Es sollte Symbolcharakter haben.

Fernseher aus, Trübsinn an

Nur zwei Tage später kamen bereits seelenlose Worte aus den Fernsehern: „…kam es in mehreren Großstädten zu Demonstrationen und Protesten gegen…“ Ja, gegen wen, dachte ich mir? Doch wohl gegen die islamistischen Mörder! Oder? Weit gefehlt (anscheinend war das alles noch nicht verabscheuungswürdig genug): “…kam es zu Protesten gegen die israelischen Angriffe auf den Gaza-Streifen.“ – Fernseher aus, Trübsinn an. Und es kam – und kommt noch immer – schlimmer, bis heute. Im Internet, auf Social Media, auf allen Kanälen. Ich lese die Headline eines Szenemagazin der Musikfans namens „groove.de“. Dieses Portal und seine Redaktion melden: „Supernova: Die Szene reagiert auf Massaker an israelischen Festivalgästen“. Ich: Wieder gedacht, na prima, höchste Zeit, dass die Musikszene sich dagegen wehrt und alle Künstler Stellung gegen diese sadistischen Attacken auf die wehrlosen Festivalbesucher beziehen… doch auch hier: Denkste!

Interessiert lese ich da: „Acts stellen sich an die Seite der Palästinenser:innen, manche interpretieren den terroristischen Überfall auf die Zivilbevölkerung Israels als antikolonialen Befreiungskampf, beispielsweise Ciel oder Mama Snake. Die palästinensische Künstlerin Sama Abdulhadi dokumentiert auf ihrem Instagram-Kanal die Konsequenzen der israelischen Gegenoffensive gegen die Hamas in Gaza.“ Man soll es nicht für möglich halten. Ist das jetzt das Stockholm-Syndrom für Fortgeschrittene mit Designerdrogen-Hintergrund? Haben etliche Jahre Techno-Bumm-Bumm die Hirnzellen der Ecstasy-User in Matschhaufen verwandelt?! Liebe deinen Mörder und deinen Vergewaltiger wie dich selbst??? Nee, nee. Solch ein Scheiß steht nicht mal in der Bibel. Was, zur islamischen Hölle, ist denn eigentlich hier los?

In der Hölle ist der Teufel los

Ganz einfach: In der Hölle ist der Teufel los! Das ist hier los. Denn tatsächlich findet auch in der Musikszene ein Kulturkampf statt, der jetzt – aufgeheizt und neu entzündet – durch den Hamas-Barbarenangriff – offen ausbricht. Denn auch werden die Juden, die Israelis wieder allein gelassen, wie sich im Kontext dieser bizarren Verlautbarungen der Szene-Multiplikatoren klar herauslesen lässt – selbst wenn sie sich in westlicher Diaspora vielleicht bist gestern noch geschützt und unter Gleichgesinnten wähnten: Der israelische DJ und Producer Moscoman, erfährt man in genanntem Magazin, teilt seine Verstörung über die Gewalttat mit und bittet geradezu verzweifelt um Mithilfe und Solidarität der internationalen Clubszene und Medien.

Doch nichts da. Still ruhen die tiefschwarzen Gewässer, in denen Israels falsche Freunde fröhlich planschen und sich grinsend propalänstinensisch zuprosten. Der besagte Künstler Moscoman kritisierte explizit die mangelnde Unterstützung durch Berliner Clubs – eine entsprechende Seite hierzu ist im Netz nicht mehr auffindbar. Kein Wunder: Die falschen Freunde der Berliner Club Commission und andere tauchen ab; aus dem Zwielicht wabern laue Erklärungen herüber. Israel dürfe sich natürlich wehren, wird da doziert – aber bitteschön nicht zu dolle! Und bitte fragen Sie die überwiegend muslimische Mehrheit in der UN vor jedem Schuss um Erlaubnis, sonst ist es Völkermord!

Der ewige Tenor: Israel ist selbst schuld…

Immerhin: Sogar in der „taz“ weisen Künstler auf einen schon länger bekannten Judenhass in der Szene hin, beklagen den aktuellen Mangel an Empathie und Verständnis für die israelische Position einer Szene, welche Solidarität nur noch heuchelt: „Künstler:innen wie The Blessed Madonna, Ben UFO oder Four Tet, die noch 2018 ihre Solidarität mit dem BDS bekundeten, äußerten sich bislang nicht.“ In der Tat muss man nicht lange suchen, um jene szeneinternen Hassbrigaden zu finden, welche nun aktuell im Grunde so etwas wie Attentat auf Woodstock oder die zweite Ermordung des John „Imagine“ Lennon verkörpern. Unter dem Hashtag „#DjsForPalestine“ etwa fordern sie beharrlich einen Warenboykott gegen Israel (“Boycott, Divest and Sanction“) und bezichtigen den Staat der “Landnahme”, ja der „Okkupation“ des Landes „Palästina“ (welches noch niemals existierte).

Das bedeutet im Klartext nichts anderes als dies: Solange Israel existiert, ist es selbst schuld am Hass seiner Nachbarn – bedeutet diese Existenz doch die angeblich verbrecherische “Besatzung” fremden Landes, weshalb sich doch bitteschön etliche Millionen Juden ins Meer stürzen oder über alle Berge ins Jenseits begeben mögen. Was solche Forderungen auf einer anderen Ebene ebenfalls bedeuten: Die Popkultur ist tot. Charles Manson feiert seinen Endsieg in der Hölle.