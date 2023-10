Tabaknostalgie: Als statt Einfalt noch Vielfalt herrschte

Meine erste Zigarette rauchte ich mit 15 Jahren heimlich, mit zwei verschworenen Mitschülern während der Schulpause außerhalb des Pausenhofes. Einer von uns dreien musste täglich mit der Bahn eine Station bis nach Hause fahren. Deshalb begleiteten wir den Freund gerne bis zum Zug. Nicht allein aus Empathie, sondern auch, weil es im Bahnhof einen Tabakladen gab, der für unsere Kleinstadt eine sensationelle Auswahl an Zigaretten, Zigarren, Pfeifen, Pfeifentabak und umfangreiches Rauch-Zubehör bot: Dort regierte für uns der “Duft der Weiten der Welt“, dort probierten wir der Reihe nach wirklich alle Sorten durch.

Nach einem kompletten Testdurchgang war für uns klar, dass wir tiefer in die sogenannten “Orient-Tabake“ einsteigen wollten. Wir reden hier von Marken wie “Senoussi“, “Dimitrino“, “Dimitrino Botschafter“ (mit Filter), “Simon Arzt“, “Finas“, “Mercedes“, “Nil“, “Sobraine“, “Laurens Orient“ und so weiter. Meistens waren es filterlose Zigaretten, die in den allermeisten Fällen oval gerollt waren. Allein das Öffnen der festen Pappschachtel hatte bereits etwas zutiefst Sinnliches, und man zelebrierte geradezu ein Ritual der Hochwertigkeit. Die zwanzig ovalen Glimmstengel waren meistens zweilagig (mit einer Visitenkarte der Marke zwischen den beiden 10er-Lagen) in einer innen liegenden Papierschachtel aufgereiht. Diese Schachtel war mit einem zusätzlichen Siegel verschlossen. Das musste zuerst geöffnet werden, um den Papierkuvert zu öffnen (wie bei einem klassischen Brief) und dadurch an die Zigaretten zu gelangen. In der Pappschachtel lag eine wertige Metallfolie, auf der die Zigaretten dann drapiert wurden.

Ritual der Hochwertigkeit

Der Tobak dieser Zigaretten kam oftmals aus Bulgarien, Griechenland oder Ungarn und manchmal sogar aus Ägypten und Syrien (“Latakia“). Sein feiner, edler Geschmack stand jedoch oftmals, von Marke zu Marke unterschiedlich, im kompletten Gegensatz zum Geruch für Außenstehende. Aber auch die anderen Marken hatten wir natürlich durchprobiert. Die Palette reichte von “Senior Service“, “St. Moritz“, “Eckstein“, “Roth Händle“ (mit und ohne Filter) über “Rothmans“, “Astor“ (sowohl mild – blau – als auch würzig – braun – ), “Players Navy Cut“, “Reval“, “Pall Mall“ (auch als “International“), “Benson & Hedges“, “Gauloises“ und “Gitanes“ (auch mit Maisblatt!) bis hin zu den allgemein bekannten Marken “Marlboro“, “Camel“, “Lux“, “Chesterfield“, “Lucky Strike“, “Ernte 23“, “John Player“ (schwarz und rot), “Peter Stuyvesant“, “R1“, “R6“, “West“, “HB”, “Dunhill“ und “Overstolz“. Vielleicht können Sie, liebe Leser, die Liste aus Ihrer eigenen Erinnerung noch erweitern?

Auf alle Fälle war die Zigarettenwand in den damaligen Tabakläden ein Sinnbild der Vielfalt – ganz egal, wie man zum Rauchen steht. Heute hingegen zeigt sich hier eher sozialistische Tristesse, und auf dem verbliebenen Sortiment ein einheitsgenormtes Panoptikum der Schockbilder. Menschen, die sich parasitär auf Kosten anderer durchs Leben schlagen, wollen durch Verbote und Einschränkungen ihre eigene Beschränktheit der Allgemeinheit aufzwingen. Für alle, die sich informieren wollen, wie ehedem seriöse wissenschaftliche Institutionen durch eine schmarotzende Klasse korrumpiert wurden und dass man heutzutage eben noch genauer als früher hinschauen muss, wenn wieder einmal “wissenschaftliche Erkenntnisse“ publiziert werden, dem sei das Buch “Passivrauch – Götterdämmerung der Wissenschaft“ aus dem Jahr 2011 von Professor Dr. Romano Grieshaber empfohlen. Er ist übrigens Nichtraucher.