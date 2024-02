Team Maaßen übt sich in Schadensbegrenzung – vergebens

Nach dem Zerwürfnis in der WerteUnion bereits wenige Tage nach der Parteigründung versucht Parteichef Hans-Georg Maaßen auf Twitter, die Scherben zu kitten: “Wissen Sie, wie uns das als Team hier im Moment vorkommt? So als hätte man einem seit Jahren zu Unrecht (!) geprügeltem Kind die Hand gereicht, und jetzt bekommt dieses Kind nicht alles was es will und es rastet deswegen komplett aus und fühlt sich betrogen. Das ist menschlich nach all dem Missbrauch den man dort erfahren hat nachvollziehbar, aber so kommen wir nicht weiter. Tatsächlich ist die Werteunion als einzige Partei bereit die AFD genauso fair zu behandeln wie alle andern Parteien. Das ist doch eine gute Sache, oder nicht?“

Zwei Anmerkungen zu diesem durchaus interessanten Tweet: Erstens scheint man im “Team Maaßen” trotz jahrelanger Politerfahrung ziemlich zartbesaitet zu sein. Dass die alternative Ecke “komplett ausrastet“, ist wohl doch etwas übertrieben. Wurde das Haus von Maaßen belagert? Kann er – aus Angst vor AfD-Sympathisanten – nicht mehr die eigenen vier Wände verlassen? An sowas würde ich denken, wenn ich “komplett ausrasten” lese – aber nicht etwa an meinetwegen auch geharnischte Tweets oder Blogeinträge. Wobei ich dort, auch wenn die Kommentare auf Twitter lese, weitaus mehr Enttäuschung als Wut wahrnehme.

Andersdenkende als “geprügelte Kinder”

Zweitens, und dieser Aspekt ist viel ist spannender, vergleicht Maaßen Andersdenkende mit “geprügelten Kindern” und bezeichnet das, was sie in den letzten Jahren mitgemacht haben, als “Missbrauch“. Die einzig wahren “Superdemokraten” sehen es naturgemäß anders – aber ich finde dieses Wort umso passender, je mehr ich darüber nachdenke. Wenn man den Staatsglauben ernst nimmt und glaubt, der Staat sei Freund und Helfer der Bürger, der Schutz und Wohlstand garantiert (Libertäre wissen, dass das Unsinn und das Gegenteil der Fall ist!), dann ist eine Art Vater-Sohn-Verhältnis gar nicht mal so weit hergeholt. Natürlich wurden AfD-Wähler nicht geschlagen; aber Missbrauch kann auch psychischer Natur sein und es stellt sich durchaus die Frage, ob jahrelange Beleidigungen und Ausgrenzung nicht darunter fallen.

Manche Linke kümmern sich nicht um die Bedeutung dieser Begriffe und schmeißen wahllos damit umher… aber jedes Mal, wenn ein AfD-Wähler zu Unrecht als “Nazi” – also als historischer Massenmörder und damit, gesellschaftlich gesehen, als schlimmstmöglicher Abschaum tituliert wird, dann ist das aus seiner Sicht sehr wohl eine Beleidigung, wie sie in ihrer gewollten Intention auch schlimmer kaum sein könnte. Und viele AfD-Wähler hören sich diese Beleidigungen seit nunmehr fast zehn Jahren an. Ich merke es bei mir selbst: Es zermürbt ungemein; selbst dann noch, wenn man sich ein dickes Fell zugelegt hat.

Ein Rabenvater ist kein “Premiumvater”

Wenn das “Team Maaßen” selbst das Bild des Missbrauchs wählt – warum wundert es sich dann über die Reaktionen, die es derzeit erntet? Wenn wir in diesem Bild bleiben, ist die Sache doch offensichtlich: Maaßen & Co. wundern sich darüber, dass das zu Unrecht geprügelte Kind sauer wird, wenn sein prügelnder Vater als möglicher “Premiumvater” bezeichnet wird, wenn – respektive eben weil – er sich rhetorisch geläutert gibt. Als wäre die Vergangenheit damit weggewischt: “Ja, du hast zwar immer wieder Schellen von mir kassiert. Aber hab dich nicht so! Ich hab mich doch geändert!” Betrachtet man die Sachlage aus diesem Blickwinkel, dann sollte eigentlich offensichtlich sein, weshalb die Reaktionen so ausfallen, wie sie ausfallen. Ob der prügelnde Vater selbst meint, sich gebessert zu haben, interessiert den Sohn in 99 Prozent der Fälle dann auch nicht mehr.

Wenn ich einmal von mir selbst ausgehen darf: Neun Jahre bin ich nun in meinem persönlichen, kleinen politischen Widerstand – und sechs Jahre davon war die CDU der Gegner und politischer Unterdrücker. Das habe ich nun einmal nicht vergessen… und darum geht es.

Aber dank Markus Kralls konsequentem Austritt kann man den Rohrkrepierer WerteUnion von nun an auch wieder gepflegt ignorieren.