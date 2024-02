Titel erschummelt? Iranische „Miss Germany“ unter Verdacht

„Apameh ist die schönste Frau Deutschlands“, titelte “Bild” gestern über die Gewinnerin der „Miss Germany“-Wahl. Unironisch. Und (fast) alle so: „Soll das ein Witz sein?“ Zu unattraktiv, zu fremdländisch – und auch viel zu alt für eine „Miss Germany“. Vorwürfe dieser Art pflasterten die gewohnt rauen Straßen der sozialen Netzwerke am gestrigen Sonntag. Und seit heute Mittag kommt noch ein ungeheuerlicher Vorwurf dazu: Die 39-jährige Apameh Schönauer soll sich ihren Titel erschummelt haben.

Laut “Bild” standen sich “die ‘Miss Germany’-Veranstalter… und die frisch gekürte Siegerin zumindest räumlich auffallend nah“. Was stimmt. In einer Berliner Bürogemeinschaft – die “Bild” als einen „Co-Working-Space“ bezeichnet – arbeiten sowohl die „Miss Germany“-Macher als auch Apameh Schönauer. Die Architektin gestaltete sogar die gemeinsam genutzten Räume.

Und jetzt wird’s noch lächerlicher: Wer betrügt (oder sagen wir aus rechtlichen Gründen lieber: wer mutmaßlich betrügt), der hat in der Regel eine ziemlich gute Ausrede parat. Doch nicht so „Miss Germany“-Chef Max Klemmer. Der sagt auf “Bild”-Nachfrage einfach nur: „In dem Co-Working-Space (Aaaaargh!!! – Anmerkung Flesch) sitzen wir, da sitzt auch Api. Aber Apameh hat sich beworben, ohne dass wir uns vorher kannten.“ Bitte, WAS?! Wartet…, also man teilt sich ein Loft-Büro, aber man kennt sich nicht? Genau! Und es kommt noch besser: Das Halbfinale wurde in einer Veranstaltungslokation ausgetragen, deren Räume von wem gestaltet wurden? Von Apameh Schönauer! Natürlich. Wo sie schon mal da war. Also: Wen will er verarschen, der Klemmer? Augenscheinlich uns alle. „Moralische Bedenken“ hat er dabei allerdings nicht, wie “Bild” erfuhr.

„Wir sind schockiert! Wenn sie alles designt hat, dann frage ich mich, was da im Hintergrund gelaufen ist. Von allen Kandidatinnen hat Apameh immer am wenigsten gemacht.“ Das sagte eine andere Kandidatin der “Bild”.

Und was sagt die neue „Miss Germany“ selbst zu dem Skandal? „Es gibt keinen direkten beruflichen Kontext und daher auch keinen moralischen Zweifel. In dem Co-Working-Space wurde ich aufmerksam auf Miss Germany, da die Leute im Büro darüber gesprochen haben. Miss Germany hat sich gewandelt. Das fand ich bemerkenswert, und daraufhin habe ich mich beworben.“ Nun ja.

Schönheit ist jetzt auch Nazi

Manche Leser fragen sich jetzt bestimmt: Und, Flesch, wen interessiert das alles? Nun, Ihr solltet die Sache in einem größeren Zusammenhang sehen. Und der lautet, unter vielem anderen mehr: Schönheit ist jetzt auch “Nazi”! Nur deshalb konnte eine Drei auf der Skala von 1 bis 10, eine Drei mit einer Claudia Roth-Gedächtniswarze im Gesicht, eine Drei wie Apameh Schönauer, die „Miss Germany“-Wahl gewinnen! Bereits 2016 hat der Rot-rot-grüne Senat in Berlin im Koalitionsvertrag beschlossen, dass auf vom Land vermieteten Werbeflächen „der Ausschluss von sexistischer Werbung und diskriminierenden Inhalten eine harte Vergabebedingung” sei. Mehr noch: “Auf privaten Werbeflächen wird die Koalition diskriminierende Werbung durch Einrichtung eines Ex¬per¬t*in¬nen¬gre¬mi¬ums prüfen und verhindern“.

Der Tod der Schönheit ist ein Meister aus Deutschland

„Sexistische Werbung“ beginnt bei den Linksgrünbekloppten bereits bei Bademoden von H&M. Versteht Ihr das Konzept? Weil sich „Antifa“-Merle, 1,60 Meter groß und 80 Kilo schwer, ausgegrenzt fühlen könnte, sollen sich die Schönen und die Schlanken gefälligst verstecken. Und inzwischen mischen bei Schönheitswettbewerben wie „Germany’s Next Topmodel“ ja sogar Transen mit. Das gehört alles zusammen. Und deshalb hören wir von den heutigen Schönheitsköniginnen eben nicht mehr so putzige Sätze wie „ich würd gern mal mit Delfinen schwimmen“, sondern solch einen Rotz hier: „Als erste Miss Germany aus dem Iran möchte ich zeigen, dass Integration in Deutschland aktueller denn je ist und ich als Vorbild vorangehe.“

Wie so vieler woker Scheiß könnte man annehmen, der neue Trend zur Hässlichkeit bei Miss-Wahlen käme aus den USA, aber nö. Es ist tatsächlich ein deutsches Phänomen. Unten seht Ihr die aktuelle Miss USA – mehr Schönheit geht ja kaum -, und daneben die amtierende Miss Iran. Ihr seht: Der Tod der Schönheit ist ein Meister aus Deutschland. Wieder einmal.