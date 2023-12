“Tochter Zion, freue Dich”: Beliebte deutsche Weihnachtslieder

Nun ist ein Jahr vergangen, Weihnachten steht wieder vor der Tür… und allüberall in den Krämertempeln beginnt man damit, unsere Ohren zu stempeln. Yoko Ono, Mariah Carey, die Erben von George Michaels Rechten und viele andere “Professionelle“ freuen sich über die weiteren Luxusimmobilien, die sie sich dank Tantiemen auch der diesjährigen Weihnachtsbeschallung wieder erwerben können. Weil meine Heimatstadt Goslar für ihren Weihnachtsmarkt die sensationelle Kulisse der mittelalterlichen Altstadt mit vielen großartigen Ideen verbunden hat, avancierte dieser zu einem der schönsten Deutschlands.

Als Veranstalter des Weihnachtsmarktes hat sich die Stadtverwaltung gewiss – Achtung, Sarkasmus! – ein erkleckliches Loch in den Bauch gefreut, als ihr die GEMA netterweise eine Rechnung über 43.000 Euronen für die Lala-Ami-Weihnachtshitbeschallung zusandte. Gut so! Denn hätte man darauf verzichtet, Stücke aus der Retorte wie jenes vom seit bald 40 Jahren alljährlich besungenen ominösen “Lars Krismes“ herunterzuspielen, und stattdessen einen die zahlreichen Chöre der Umgebung mit traditionellen Liedern auftreten zu lassen, hätte man rein gar nichts bezahlen müssen. So geht Weihnachtsmarkt.

Berühmte Hymnen

Weihnachten hat etwas mit Dunkelheit – und vor allem mit einem Licht in dieser Dunkelheit als Symbol der Hoffnung – zu tun. Was können wir tun, um dem Wahnsinn unserer Zeit beherzt entgegenzutreten? Ich glaube, wir sollten uns an unsere Weihnachtstraditionen erinnern, unsere Bräuche pflegen und sie, wo angebracht, behutsam der modernen Zeit anpassen: Der Weihnachtskranz (eine Erfindung von Pastor Wichern aus Hamburg); den traditionellen protestantischen Weihnachtsbaum (den die Katholiken ebenfalls ab 1820 “für sich“ entdeckten); die Krippe, die in jeder Wohnung stand (im Erzgebirge oftmals umgeben von den Musikengeln von Wendt und Kühn); das “Wichteln“ in Freundeskreisen und Unternehmen; das Weihnachtssingen; und vieles andere mehr. In den historischen Bergbauregionen wie dem Ruhrgebiet, dem Saarland, dem Harz oder eben dem dem Erzgebirge werden oftmals erleuchtete Schwibbögen in die Fenster gestellt.

Apropos Weihnachtssingen: Damit wären wir auch schon beim Thema dieses Artikels angelangt, der eine Fortsetzung meines Ansage!-Artikels aus dem Vorjahr darstellt. Beginnen wir dieses Jahr mit zwei Liedern von Michael Praetorius, dem aus dem thüringischen Creutzburg stammenden Hofkantor am Braunschweigisch-Wolfenbütteler Herzogshaus. Er schrieb nicht nur den berühmtesten Satz zu “Es ist ein Ros entsprungen“, sondern noch zwei weitere Weihnachtsklassiker, denen wir uns jetzt annähern wollen. Der erste ist “In dulci jubilo”. Dieser ursprünglich lateinische Hymnus wird erstmals gesichert um 1440 Peter von Dresden als Komponist zugeschrieben.

Die uns bekannte Version auf Deutsch respektive Latein stammt aus den Federn von Johann Walter und Michael Praetorius. Auf letzteren geht die älteste bekannte frühneuzeitliche Zusammenstellung von lateinischen Weihnachtsliedern auf, den sogenannten Quempas; Praetorius begründete damit auch das Quempas-Singen, eine ganze Musikgattung. Er nahm dazu einen althergebrachten einstimmigen Kantus (ursprünglich auf Latein, jedoch auf Deutsch übersetzt) und verteilte vier Singgruppen – meistens Kinder – “strategisch” auf den Kirchenemporen, die zumeist fast das gesamte gesamte Kirchenschiffs auf den Altarraum umliefen . Eine Singgruppe stand also direkt vor dem Altar, eine auf der Nordempore, eine Gruppe am Westwerk an der Orgel und eine Gruppe auf der Südempore.

Vor dem Altar stand – hinter der Singgruppe – noch ein großer Kirchenchor. Nun wurde strophenweise folgender Ablauf praktiziert: Jeder Durchgang wurde damit begonnen, dass die Singgruppe auf der Nordempore damit mit einer Zeile des vierzeiligen Liederverses anfing. Die Gruppe an der Orgel übernahm und sang die zweite Zeile, dann die Sänger auf der Südempore und die letzte Zeile sang dann die Altargruppe. An diese einleitenden praktisch quadrophonisch vorgetragenen Zeilen schloss sich sodann ein sechsstimmiger Choralsatz eines – ebenfalls auf Deutsch übersetzten – lateinischen Liedes an, den Praetorius verfasst hatte und der vom Hauptchor vor dem Altar vorgetragen wurde. An dessen Ende wiederum setzte die Orgel gemeinsam mit der Gemeinde und allen Singgruppen ein, und unisono wurde gesungen “Gottes Sohn ist Mensch gebor’n“. Der Ablauf eines solchen Quempas-Triophons in der ursprünglichen Vortragsweise ist hier zu hören:

Ein weiterer “Weihnachts-Evergreen” ist das Stück “O Heiland reiß die Himmel auf”. Als Autor des aus dem Jahr 1622 stammenden Textes gilt der Jesuitenpater Friedrich Spee von Langenfeld; zumindest weist er deutliche Parallelen zu dessen posthum veröffentlichtem Werk “Trutznachtigall“ auf, was die Urheberschaft nahelegt. Der Komponist ist unbekannt; die bis heute zu dem Text gesungene Melodie wurde ohne Namensnennung erstmalig 1666 im Rheinfelsischen Gesangbuch veröffentlicht. Die Protestanten taten sich recht schwer mit diesem Lied, so dass es erst 1950 in das Evangelische Kirchengesangbuch (EKG) Einzug fand.

Eines der festlichsten Weihnachtslieder ist der Chorsatz “Machet die Tore weit” aus der gleichnamigen Kantate von Georg Philipp Telemann. Der Text stammt vom Eisenacher Hofkantor Johann Friedrich Helbig. Von dieser Kantate ließ sich wahrscheinlich Johann Sebastian Bach zu seinem berühmten Weihnachtsoratorium inspirieren. Und da wir gerade bei Bach sind: Eines der zartesten, zärtlichsten Lieder von Johann Sebastian Bach ist sein Chorsatz zu “O Jesulein zart“. Das Stück verbindet das weihnachtliche Licht und den adventlichen Schatten schon in der ersten Zeile: “O Jesulein zart, Dein Kripplein ist hart…“

Klassiker und “Weihnachtsohrwürmer”

Unser nächster Weihnachsklassiker, “Morgen Kinder wird`s was geben”, ist ebenfalls schon sehr alt; Über den Urheber des Textes gibt es verschiedene Versionen. Die für mich glaubhafteste ist folgende: Karl Friedrich Splittegarb aus der Oberlausitz veröffentlichte 1795 ein Gedicht namens “Die Weihnachtsfreude“, das textlich nahezu deckungsgleich mit dem heute bekannten Lied ist. Die Melodie wurde wahrscheinlich 1811 vom Berliner Lehrer Philipp Bartsch verfasst.

Auch “Ihr Kinderlein kommet” ist ein “Weihnachtsohrwurm” im deutschsprachigen Raum. Die Melodie für dieses Lied schrieb der “große unbekannte Titan der Musik zu Schillers Zeiten, Johann Abraham Peter Schulz. Er schrieb u.a. auch die Melodie zu “Der Mond ist aufgegangen“ und zur Erntedankhymne “Wir pflügen und wir streuen“. Der Text stammt vom katholischen Priester Johann Nepomuk Friedrich Christoph von Schmid, der ihn 1809 verfasste. Zu dieser Zeit galt er als der populärste Jugendbuchautor Deutschlands.

Ein wichtiger Zeitgenosse von Johann Sebastian Bach war ein zweiter musikalischer Titan, der einen Weihnachtsklassiker (mit-)geschrieben hat: “Tochter Zion, freue dich“. Der nach England ausgewanderte Georg Friedrich Händel komponierte für seine Oratorien “Judas Makkabäus“ und “Joshua“ sehr eigenwillige Chorsätze. 70 Jahre später schrieb der Erlanger Theologe Friedrich Heinrich Ranke anlässlich des Heiligabendgottesdienstes (wahrscheinlich 1821) das Lied aus den Sätzen Händels zusammen und schrieb den heute bekannten Text dazu.

Weiter geht es mit “Adeste fideles – Herbei o ihr Gläubigen”: Die Melodie – erstmalig 1740 nachweisbar – wird dem englischen Notenkopisten John Francis Wade zugeschrieben. Der deutsche Text “Herbei o ihr Gläubigen“ und der zugehörige Chorsatz stammt ebenfalls aus der Feder des bereits oben erwähnten Erlanger Theologen Friedrich Heinrich Ranke

1841 schrieb der Lyriker und Publizist Hermann Kletke den berühmten Text zu “Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen”. Als Melodie griff er dabei auf eine Volksweise zurück, die in Thüringen unter dem Titel und mit dem Text “ Schön ist die Jugend bei frohen Zeiten“ sowie zeitgleich in Sachsen unter “ Es blühen Rosen, es blühen Nelken“ bekannt waren.

Das Advents- und Weihnachtslied “Maria durch ein Dornwald ging” stammt aus dem Eichsfeld und war ursprünglich ein Wallfahrtslied, das über das Bistum Paderborn seinen Siegeszug in die ganze Welt nahm. In der weihnachtlichen Fassung werden nur die ersten drei Strophen des ursprünglich siebenstrophigen Liedes gesungen. Große Popularität erlangte die einfach und schlicht gehaltene Melodie im Wandervogel, der ähnliche musikalische Ideale vertrat; über diesen Weg ist das Lied in unsere Weihnachtstradition eingezogen.

Der Lehrer und Dichter Karl Enslin aus Frankfurt/Main verfasste den Text zu dem Weihnachtsklassiker “Kling Glöckchen klingeling”. Die Melodie einem Namen verlässlich zuzuordnen ist heute nicht mehr möglich. Der oft als Komponist genannte Benedikt Widmann hat die fertige Liedversion 1855 lediglich zuerst veröffentlicht.

Und “Süßer die Glocken nie klingen” wurde vom Theologen Friedrich Wilhelm Kritzinger verfasst, dem Direktor der Lehrerinnenbildungsanstalt Droyßig am südlichsten Zipfel Sachsen-Anhalts, der den Text schrieb und dazu die Melodie des damals bekannten Volksliedes “Seht, wie die Sonne dort sinket“ aus Thüringen wählte.

Die Breslauer Kindergärtnerin und Lehrerin Hedwig Haberkern verfasste das Winterlied “Schneeflöckchen, Weißröckchen”, das es ebenfalls längst in unsere Weihnachtstradition geschafft hat, obwohl es kein explizites Weihnachtslied ist. Die Bezeichnung “Weißröckchen“ ist in der schlesischen Mundart ein Ausdruck für “Schneeflocken“. Als “Tante Hedwig“ veröffentlichte Haberkern vielfältige Erzählungen für Kinder. Die heute bekannte Liedfassung hat ihre ursprünglichen zwei Strophen mit jeweils acht Zeilen zu vier Strophen mit jeweils vier Zeilen (auch textlich) leicht abgeändert.

Weiter geht es mit “Fröhliche Weihnacht überall”. Ja, dürfen wir dieses Lied überhaupt in Zeiten der “kulturellen Aneignung“ überhaupt noch zu “unserer“ Weihnachtstradition zählen? Es wurde unter dem Titel “Merry, merry Christmas“ von der amerikanischen Lehrerin Rebecca S. Cook geschrieben. Die deutsche Übersetzung stammt höchstwahrscheinlich von der Tochter des oben bereits genannten. Hamburger Pastors Wichern, Caroline Wichern. Sie hat im Jahr 1880 im hauseigenen Verlag des Rauhen Hauses erstmalig die deutsche Version veröffentlicht.

Kraft schöpfen fürs kommende Jahr

Das Weihnachtslied “Kommet ihr Hirten” wiederum entstammt einer Volksweise aus Böhmen. Dort heißt es im Original “Nesem vám noviny“ (“Wir bringen euch eine Nachricht“). Den deutschen Text, der sich sehr eng an das Original anlehnt, verfasste der Leipziger Kapellmeister Carl Riedel. Als “schmissiges“ Hirtenlied zog es sehr schnell über die Tradition der Krippenspiele in die deutsche Weihnachtstradition ein.

Ein überaus bekanntes Weihnachtslied ist auch “Leise rieselt der Schnee”. Der evangelische Pfarrer und Dichter Eduard Ebel verfasste seinen Text 1895 in Graudenz, als “Weihnachtsgruß an meine Gemeinde“ den Text des Liedes Es ist unklar, wenn auch sehr wahrscheinlich, dass Ebel auch die Melodie dazu verfasst hat.

Den Abschluss unserer diesjährig vorgestellten Weihnachtslieder macht das jüngste Stück: “Seht die gute Zeit ist nah”. Nach einem mährischen Weihnachtslied verfasste Friedrich Walz 1972 den deutschen Text und eine veränderte Diastematik. Seine Fassung legt ihren Schwerpunkt auf die Friedens- und Versöhnungsgewissheit. Deshalb möchte ich mit diesem Lied unseren Gang durch die traditionellen deutschen Weihnachtslieder beenden.

In unserer heutigen Zeit können wir uns an dieser selbstverständlichen Gewissheit aufrichten und Kraft für das kommende Jahr schöpfen.

In diesem Sinne: Euch allen frohe Weihnachten!

Hinweis: Bei den im Artikel eingebetteten Hörbeispielen handelt es sich um Originalaufnahmen des Kinder- Jugendchors der Gemeinde St. Peter und Paul auf dem Frankenberge zu Goslar unter der Leitung von Kantorin Ulrike Kern, die in den Jahren 1992 bis 1996 entstanden.