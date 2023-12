Toxisch: Ausgerechnet die AfD unterstützt die Wiederzulassung von Glyphosat

Obwohl sie in ihrem Koalitionsvertrag ein Verbot des Unkrautvernichters Glyphosat vorgesehen hat, musste die Ampel-Regierung in Person des derzeit wegen der Bauernproteste stark unter Beschuss stehenden Bundesagrarministers Cem Özdemir nun widerwillig eine entsprechende Verfügung per Eilverordnung zum 1. Januar 2024 aufheben. Bereits letzten Monat hatte die EU-Kommission beschlossen, das Glyphosat für zehn weitere Jahre genutzt werden darf. Da die EU-Staaten keine Einigkeit in dieser Frage erzielen konnten, war die Behörde zu dieser Entscheidung befugt.

Özdemir ist daran gebunden. Er müsse sich an geltendes Recht halten und dies jetzt national vollziehen, erklärte er am Mittwoch im Bundestag. Die Aufhebung des Verbots diene dem einstweiligen Rechtsschutz und schaffe Klarheit für Anwender, Hersteller, Zulassungs- und Überwachungsbehörden. Gleichzeitig habe er aber dafür gesorgt, dass bestehende Anwendungsbeschränkungen fortgeführt würden, die sonst zum Jahresende ausgelaufen wären. Nach der Eilverordnung gelte es nun, mit Beteiligung des Bundesrats eine Neuregelung zu erarbeiten, so Özdemir weiter.

Übers Ziel hinausgeschossen?

Deutschland hatte sich bei der Abstimmung im zuständigen EU-Berufungsausschuss der Stimme enthalten, weil die Grünen für, die FDP aber gegen ein Verbot waren. Auch Steffen Bilger, der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, hatte Özdemir letzten Monat aufgefordert, seinen Widerstand gegen die Weiterverendung von Glyphosat aufzugeben. Entscheidungen europäischer Institutionen und europäisches Recht könne man nicht nur gelten lassen, wenn sie einem ins eigene politische Konzept passten. Die Bayer AG erklärte: „Wir begrüßen die Entscheidung und freuen uns für alle Landwirte, dass die Europäische Kommission heute bestätigt hat, dass sie Glyphosat für die Verwendung in der EU für weitere 10 Jahre genehmigen wird.“ Die erneute Genehmigung ermögliche es Bayer, Landwirten in der gesamten Europäischen Union weiterhin eine wichtige Technologie für die integrierte Unkrautbekämpfung zur Verfügung stellen zu können.

Wegen möglicher schwerer Gesundheitsschäden – etwa dem Auslösen von Krebs – ist Glyphosat äußerst umstritten. Zwar hatte eine umfassende Untersuchung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) zuletzt keine inakzeptablen Gefahren festgestellt, aber auch auf Datenlücken in mehreren Bereichen hingewiesen. Interessanterweise hat sich auch die AfD in einem eigenen Antrag dafür eingesetzt, Glyphosat wieder zuzulassen und den Entwurf der EU-Kommission für eine neue Verordnung zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln („Sustainable Use Regulation”, SUR) ersatzlos zu streichen. Hier wird man der AfD jedoch vorhalten müssen, dass sie in ihrem Drang, überall einen Gegenpunkt zum grünen Klimawahn zu setzen, zu weit geht: Denn die Bedenken gegen Glyphosat sind durchaus fundiert genug, dass man sie zumindest nicht einfach von der Hand weisen kann.

Hochumstrittener Bayer-Monsanto-“Kassenschlager” Roundup

Seit Jahren gibt es Hinweise, dass die Verbreitung des Pflanzenschutzmittels auf eine Kungelei zwischen Politik und dem Herstellerkonzern Monsanto zurückzuführen ist, der 2018 von Bayer für 63 Milliarden Dollar übernommen worden war. In den USA hagelte es bereits milliardenschwere Klagen von Menschen, die ihre Krebserkrankung auf Glyphosat zurückführten. Dennoch ließ die US-Umweltschutzbehörde (EPA) 2019 das Glyphosat-basierte Herbizid Roundup – Monsantos “Kassenschlager” – zu – obwohl gleich mehrere internationale und renommierte Institute Glyphosat als „wahrscheinliches menschliches Karzinogen” eingestuft hatten. Die US-Behörde hatte sich hingegen auf Gutachten gestützt, die von der Industrie finanziert worden waren.

Andere Forscher, wie Dr. Stephanie Seneff vom MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, prognostizierten einen massiven Anstieg von Autismus-Erkrankungen bei Kindern bis 2050 aufgrund der Glyphosat-Vergiftung der Nahrungsketten durch den massenhaften Einsatz von Roundup. Seneff bezeichnete Roundup als „wichtigsten Faktor bei der Entwicklung vielfältiger chronischer Erkrankungen, die sich in den verwestlichten Gesellschaften immer mehr ausbreiten“. In weiteren Forschungen wurde herausgefunden, dass Glyphosat den Hormonhaushalt stört, was zu Brustkrebs, Fortpflanzungsproblemen, Fettleibigkeit und Schilddrüsenproblemen führen kann. Seneff gelangte ebenfalls zu dem Schluss, dass die Massen von Glyphosat, die sich im Gewebe angesammelt haben, es dem Körper erheblich erschweren, mit einer Corona-Erkrankung (und dementsprechend wohl dann auch mit den Impfschäden) umzugehen: Das Mittel zerstört die Immunzellen und erhöht dadurch die Krankheitsanfälligkeit.

Fragwürdige Schaden-Nutzen-Bilanz

Monsanto ist seit eh und je für seine skrupellosen Geschäftspraktiken bekannt. Ein geleaster interner Schriftverehr des Konzerns belegte so etwa vor vier Jahren, dass massive Kampagnen zur Irreführung der Öffentlichkeit über die gesundheitsschädlichen Folgen von Roundup und zur Einschüchterung und Diskreditierung kritischer Forscher gefahren wurden, die Parallelen zur – später dann global exerzierten – Diffamierung von Impfgegnern und mRNA-Kritikern im Zuge der Corona-“Pandemie” aufwiesen. Der US-Kongress wurde dabei lobbyistisch regelrecht beackert, auf die Regierung einzuwirken, der Internationalen Krebsforschungsagentur (IARC) die Mittel zu entziehen, nachdem diese 2015 festgestellt hatte, dass Glyphosat „für Menschen wahrscheinlich krebserregend“ sei. Außerdem sollten die Medien in Richtung einer positiven Berichterstattung über Roundup beeinflusst werden.

Es gibt also sehr gute Gründe für die Ablehnung von Glyphosat – zumindest aber für erhebliche Skepsis hinsichtlich dessen Schaden-Nutzen-Bilanz. Und hier manifestieren sich dann auch schon erste Kratzer am Lack der so bürger- und basisfreundlichen AfD, die hier tendenziell eher auf der “finsteren” Seite agiert: Während die AfD die Machenschaften der Corona-Impfstoffhersteller kritisiert, drückt sie bei Bayer-Monsanto nämlich beide Augen zu – womöglich nur deshalb, weil die Grünen gegen Glyphosat sind. Wenn sie ihre Rolle als Anwalt der Bürger vor der Allmacht von Staat und Wirtschaft glaubhaft beibehalten wird, wäre die AfD jeodch gut beraten, sich differenzierter, gründlicher und vor allem objektiver mit Glyphosat zu beschäftigen, statt es nur deshalb zu befürworten, weil der politische Gegner es nicht tut.