Trau, schau, wem: Die FAZ und die Bauernproteste

Immer, wenn mein Großvater, der mit Großmutter bei uns im Haus lebte und fast bis zu seinem Tod seinen Beruf als Handwerksmeister ausübte, seine Skepsis gegenüber einem Politiker, einem Schreiberling unserer Tageszeitung, einem “Schwarzrock“ (so nannte er die Pfaffen) oder einem Wirtschaftsmagnaten ausdrücken wollte, dann sagte er die Worte: “Trau, schau, wem“. Dieses sprichwörtliche Vorsichtsprinzip galt früher viel und prägte, im Licht der jüngeren geschichtlichen Erfahrungen, auch das Denken und Tun der Väter unseres Grundgesetzes. Zwar gingen sie von mündigen deutschen Staatsbürgern als Staatsvolk aus und unterstellten den Bürgern der damals jungen Republik, dass diese sich intensiv selbst informieren und ihre Wahlentscheidungen genau abzuwägen würden, bevor sie sie treffen; doch gerade deshalb hielten sie es auch für unabdingbar, den Bürgern der noch jungen zweiten deutschen Demokratie eine Menge an Hilfsmitteln auf Kosten der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, um eine solch diabolische Propagandamaschinerie, wie sie im sogenannten Dritten Reich fast das gesamte öffentliche Leben total(itär) kontrolliert hatte, für die Zukunft zu verhindern.

Das ist der Grund, warum 1952 eigens eine Bundeszentrale für politische Bildung (bis 1963 hieß sie “Bundeszentrale für Heimatdienst“) geschaffen wurde, die den Bürgern kostenlos Informationsmaterial über jeweils aktuelle politische Fragen zukommen lässt und sich in grundsätzlicher, weltanschaulich neutraler Weise aufklärend und weiterbildend betätigt. Und es wurde der gesetzliche Rahmen dafür geschaffen, dass alle im Bundestag vertretenen Parteien auf Kosten der Allgemeinheit politische Stiftungen betreiben dürfen, deren Ziel es war, auch unterschiedliche und teilweise sogar gegensätzliche Standpunkte mit Argumenten darzustellen und so fort (heute, Stichwort AfD und Desiderius-Erasmus-Stiftung, kann in unserer “Musterdemokratie” davon keine Rede mehr sein). Kurz: Man unternahm damals das Menschenmögliche, damit sich die bundesdeutschen Staatsbürger ergebnisoffen informieren lassen konnten.

Kritische Betrachtung auch ohne detaillierte Sachkenntnis

Auch in den Bildungsanstalten, von den Schulen bis zu den Universitäten, wurden damals pädagogische Vorgaben etabliert, die die jungen Menschen möglichst dazu bringen sollten, sich zu “mündigen Staatsbürgern“, zu kritisch-selbständig denkenden Mitgliedern der Gemeinschaft zu entwickeln. In diesem Geist bin ich persönlich noch groß geworden. Ich habe diese akademisch-freiheitliche Luft noch geatmet. Heutzutage hat sich vieles davon ins Gegenteil gekehrt. Deutlich wurde mir das, als ich den hier ohne Bezahlschranke verlinkten Artikel von Sebastian Balzter in der ehedem als seriös und konservativ geltenden “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” (FAZ) las. Der Beitrag unter dem Titel “Den Bauern geht’s doch gut” zeigt sehr deutlich, wie – im positivsten Fall – “hudelig“ oder gar bewusst manipulativ billige Propaganda in Deutschland wieder daherkommt und wie heutzutage bei den Medien gearbeitet wird. Ich möchte mich dem Artikel Punkt für Punkt nähern und dabei aufzeigen, weshalb wir heutzutage wirklich jeden einzelnen Satz und jede einzelne Information hinterfragen müssen. Wir dürfen nichts und niemandem mehr trauen, wer immer uns was auch immer erzählt – selbst Medien nicht, die früher einmal “seriös”, “ausgewogenen” und “objektiv” berichteten. Ich möchte dabei auch vermitteln, wie man diese kritische Betrachtung als mündiger Bürger ohne detaillierte Sachkenntnis bewerkstelligen kann.

Beginnen wir zunächst mit dem Autor: Sebastian Balzter, Jahrgang 1978, studierte auf Magister die Fächer Geschichte und Nordgermanische Philologie in Freiburg im Breisgau, Bergen und Oslo. Seine Abschlussarbeit schrieb er über die Rückführung der Kriegsgefangenen nach dem Ersten Weltkrieg. Danach absolvierte er ein Volontariat bei der “Fuldaer Zeitung“, dem sich seine Tätigkeit als Lokalredakteur anschloss. 2007 wechselte er in die Wirtschaftsredaktion der “FAZ“, wo Nordeuropa, Bildungsthemen sowie die Pharmabranche zu seinen Schwerpunkten wurden. Seit 2015 wechselte er ins Wirtschaftsressort der zur selben Verlagsgruppe gehörenden “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung” (FAS). Soweit zum Autor und zu Balzters Vita. Eine besondere Fachexpertise zu Agrarthemen hat er sich nicht explizit erworben.

Eine Ungeheuerlichkeit folgt der nächsten

Bereits im ersten Satz seines Artikels er mit einem entweder bewusst plumpen Manipulationsversuch oder formidabler Dummheit auf: Er schreibt nämlich davon, dass die Bauern ihre Subventionen weitestgehend behalten dürften. Dieser Satz macht den halbwegs vorgebildeten Bürger fassungslos: Ist der Autor wirklich so naiv, oder agiert er hier mit dolosem Vorsatz– Stichwort: “Volksverhetzung durch Fakenews“? Denn die Steuererstattung auf Agrardiesel, die von Regierungsknechten neuerdings ebenso gern wie falsch als “Subvention“ “geframed“ wird, mag vielleicht ein Privileg sein – aber sie ist eben keine Subvention, denn die Bauern bekommen am Ende eines Jahres im Rahmen der Steuerrückerstattung lediglich ihr bereits gezahltes Geld wieder zurück! Genau genommen zahlen Bauern beim Tanken den normalen Dieselpreis wie jeder andere Bürger auch, lediglich am Ende eines Jahres wird ihnen dann – auf Antrag und Nachweis – pro Liter eine Steuererstattung von 23,5 Cent zurücküberwiesen. Das aber ist weder faktisch noch per definitionem eine Subvention! Da ich Balzter soviel Intelligenz unterstelle, dies zu kapieren, vermute ich zu seinen Gunsten hier bereits im allerersten Satz einen Manipulationsversuch (wäre es anders, dann sollte die FAZ ihre Redakteure zuerst in die Klippschule schicken, bevor sie sie so dummes Zeug schreiben lässt).

Es folgt der nächste Satz mit gleich der nächsten Ungeheuerlichkeit: “Und ihren Dieselverbrauch bezuschusst der Staat dieses Jahr noch einmal wie bisher, erst von 2025 an wird dieses Privileg schrittweise abgeschafft.“ Dieser Autor soll tatsächlich der Wirtschaftsredaktion angehören? Ernsthaft? In welcher Wirtschaft trifft man sich denn… in der “Korova-Milchbar” zum Moloko-plus-Vellozet-Schlürfen, oder etwa bei “Antonio“ zu Grappa-Orgien… oder geht es doch eher gutbürgerlich nach Sachsenhausen, um sich gepflegt mit Äppelwoi bis zur Oberkante volllaufen zu lassen? Eine “Wirtschaftsredaktion“, die einen derartigen Stuß genehmigt, kann nur restlos besoffen sein – oder halt unfähig oder eben unseriös. Suchen Sie sich eine passende Erklärung für sich selbst heraus. Kurz danach kommt ein Suggestivsatz: “Gegen diesen Plan zog Deutschlands oberster Landwirt Joachim Rukwied so markig vom Leder, als ginge es ums nackte Überleben.“ Fein beobachtet, Herr Redakteur: Jawohl, ganz genau! Es geht in vielen landwirtschaftlichen Betrieben ums nackte Überleben!

Von wegen “neutrale “Agrarökonomen…

Und dann kommt schon wieder ein dicker Klopper: “Ein nüchterner Blick in die Bilanzen der Betriebe und eine Umfrage unter Agrarökonomen zeigen: So wäre es nicht gekommen. Denn zum einen haben die Landwirte hierzulande mit Fleisch und Milch, mit Weizen und Gerste zuletzt gutes Geld verdient.“ – Da hätte der Mann, der sein Volontariat bei der “Fuldaer Zeitung“ gemacht hat, mal besser mit Bauern und Landwirten statt mit Agrarökonomen gesprochen, so wie man es eigentlich im Volontariat gelernt haben müsste. Die hätten ihm dann nämlich die Realität erzählt und sich nicht auf alte, längst überholte Zahlen gestützt. Dann hätte Balzter erfahren, dass durch den Ukrainekrieg im Jahr 2022 zwar tatsächlich der Umsatz angestiegen ist (was in den Agrarstatistiken Mitte 2023 auch so veröffentlicht wurde), aber dass infolge des verregneten, feuchten Sommers letztes Jahr flächendeckend riesige Verluste eingefahren wurden. Davon erfahren realitätsblinde, hochnotpeinliche “Agrarökonomen“ natürlich erst Mitte 2024, wenn die Zahlen von 2023 veröffentlicht werden.

Die nächste Unwissenheit dieses dilettantischen Artikels: “Das Tempo des Wandels ist in anderen Branchen ähnlich, man frage nur im Bäckerhandwerk nach. Eine Sonderbehandlung wie die Landwirte bekommen die Bäcker trotzdem nicht.“ – Oha! Will da jemand die Bäcker und die Landwirte gegeneinander ausspielen oder gegenseitig aufwiegeln? Na klar gibt es da einen winzigen Unterschied: Schließt eine Bäckerei, bedarf es nur eines neuen Bäckers oder wahlweise auch Backshops – und der kann, selbst nach einem oder mehreren Jahren Stillstand, sofort wieder losbacken. Stirbt hingegen ein Hof und der Betrieb wird unterbrochen, dann war es das. Es würde Jahrzehnte dauern, bis man dort wieder etwas anbauen kann. Wem das seltsam erscheint, der muss dazu nur einen Bauern fragen. Richtig lustig wird es dann jedoch im nächsten Absatz, wo der Autor die Subventionen aus der EU (diese sind tatsächlich Subventionen) ins Spiel bringt: Hier lässt Balzter – schon wieder! – einen Agrarökonomen namens Alfons Balmann zu Wort kommen.

Die Subventionsfrage

Wenn wir da näher nach Wissenswertem über diesen Menschen suchen, finden wir folgende Informationen: Balmann ist Mitglied im Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz des Bundesministeriums für Verbraucherschutz und Landwirtschaft, war von 2017 bis 2019 Vorsitzender der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus (GEWISOLA), sowie des Ausschusses Entwicklung ländlicher Räume der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), Darüber hinaus sitzt er Verwaltungsrat der in der Ukraine tätigen IMC S.A. mit Sitz in Luxemburg. Im “Westdeutschen Rundfunk” (WDR) war Balmann diese Woche ebenfalls als vermeintlicher unabhängiger Experte – freilich ebenfalls unter Verschweigung seiner Lobbytätigkeiten und Regierungsnähe – als Fürsprecher der Regierungspolitik und der Agrarkürzungen aufgetreten. Zitat eines Bauern dazu: “ Alles Grün – globalistischer Kackscheiss. Er lebt ausschließlich parasitär im Enddarm der Politik auf Kosten der Steuerzahler!“

Und jetzt nähern wir uns der Subventionsfrage: Bauern und Landwirte führen eine wertschöpfende Tätigkeit aus. Seit Jahrzehnten wird diese Tätigkeit vor allem von der EU immer mehr reguliert (Stichwort “Planwirtschaft“). Die dreistesten und schwachsinnigsten dieser EU-Regularien würde kein Bauer aus freien Stücken umsetzen; also wird er mit Geld gelockt. Deshalb nennen erfahrene Bauern diese Zahlungen auch nicht “Subventionen“, sondern “Schmerzensgeld für Agrarwirtschaftlichen Irrsinn“. Dieser Irrsinn wird propagiert von den – von Balzter so gerne zitierten – Agrarökonomen, reine Akademiker und Theoretiker, die selbst zumeist keinerlei Wertschöpfung betreiben und vom tiefen Griff in die Tasche der Allgemeinheit leben, um dann entweder hanebüchenes Zeug zu erzählen oder – noch schlimmer – eine vorgegebene Agenda und (heute im im Zweifel grundsozialistische) Ideologie zu vertreten. Das ist auch im FAZ-Beitrag nicht viel anders.

Die Mär vom klimafreundlichen E-Traktor

Im nächsten Absatz schreibt sich der Autor dann regelrecht in Rage und bezeichnet die Bauernproteste – in einer propagandistischen “Spiegel”-Pastiche – als “Mistgabelrebellion“. Junge, Junge! Die Dinger heißen heute Traktoren und nicht Mistgabeln! Doch der absolute Brüller kommt erst noch und ich zitiere ihn im Wortlaut: “Nicht ein Deut von den Subventionen werde man widerstandslos aufgeben, selbst der klimaschädliche Dieselverbrauch gehöre unbefristet bezuschusst.“ Hier wird es drollig: Jeder Bauer in Deutschland lädt dich ein, einmal das mit einem “klimafreundlichen” E-Traktor zu bewerkstelligen, was er mit einem Dieseltraktor tut! Es ist schlicht nicht möglich, wenn man gleichwertig effizient produzieren will, einmal abgesehen davon, dass die Anschaffungskosten für das E-Landwirtschaftsmaschinen, sofern überhaupt erhältlich, um mehr als das Fünffache über den bewährten Dieselmaschinen liegen und so niemand, wirklich niemand mehr kostendeckend wirtschaften könnte. Es ist ja so easy, als Haltungsjournalist ein paar wohlklingende Phrasen wie “klimafreundlich” für die urbane Wohlstandsleserschaft einzuflechten, ohne nachweislich die geringste Ahnung von der Materie zu haben.

Auch noch den nächsten Satz des Artikels möchte zitieren – er ist ebenfalls ein Schenkelklopfer: “ Wie gefährlich die zur Schau gestellte Kompromisslosigkeit ist, zeigte sich allerdings, als Wutbauern an der Nordseeküste das Anlegen einer Fähre mit Vizekanzler Robert Habeck an Bord verhinderten – wohlgemerkt wenige Stunden nach dem Rückzieher der Regierung.“ Hahaha! Die Fähre hat doch angelegt! Der erste Kühl-LKW stand doch schon auf dem Festland, fertig zur Abfertigung! Hat Balzter das etwa nicht gesehen? Ist er auch noch blind? Inzwischen steht fest, dass Habeck zu keiner Zeit genötigt oder auch nur “bedrängt” wurde. Die Bauern waren ein absolut friedliches Empfangskomitee, die nur ein paar kritische Fragen an den Wirtschaftsminister hatten. Es war der Herr Minister, der es vorzog, sich feige zu drücken und dem Wortgefecht zu entfleuchen.

Auch “Agora” mischt wieder mit

Zurück zu den Agrarökonomen, die in erster Linie eine Ideologie vertreten: Einen weiteren Vertreter dieser Gattung bringt der Autor im nächsten Absatz ins Spiel. Professor Harald Grethe ist einer der Direktoren von “Agora Agrar“. Die Zeitung “Agrarheute” hat in einem hintergründigen Beitrag von August 2023 wunderbar herausgearbeitet, was da stinkt: Unter der Überschrift “Bundesregierung vergibt Millionen Euro an Lobbygruppe Agora” heißt es da:

“Dass die Repräsentanten unterschiedlicher Interessen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in einem beratenden Gremium einer Denkfabrik vertreten sind, ist nicht zu beanstanden. Kritikwürdig ist allerdings, dass die Bundesregierung die Agora-Lobbygruppe über deren Trägerorganisation finanziell massiv unterstützt. Die Bundesregierung erklärt in ihrer Antwort auf die parlamentarische Anfrage, Agora Agrar werde weder von ihr noch von einer nachgeordneten Bundesbehörde finanziell gefördert. Wer steckt hinter Agora Agrar und Agora Energiewende? Dennoch fließt Geld aus den Bundesministerien in die Arbeit der Agora-Gruppe, und zwar in die Einheiten Agora Energiewende und Agora Industrie. Das Vehikel dafür ist die Smart Energy for Europe Platform (SEFEP), eine gemeinnützige GmbH mit Sitz in Berlin Charlottenburg. Die SEFEP ist die Trägerorganisation der Agora-Gruppe. Eine Sprecherin von Agora Agrar bestätigte auf Anfrage der Redaktion agrarheute: ‘Agora Agrar ist keine eigenständige juristische Person, sondern eine Marke der SEFEP gGmbH. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marken Agora Energiewende, Agora Industrie und Agora Agrar sind bei der SEFEP gGmbH beschäftigt.’”

Am Ende immer Sozialismus

Und weiter: “Wer finanziert Agora Agrar und Agora Energiewende? Die SEFEP erhielt… nach eigenen Angaben allein im vergangenen Jahr rund 3 Mio. Euro an Zuschüssen von den Bundesministerien für Wirtschaft und Umwelt, beide unter grüner Führung. Agora Agrar erklärte allerdings gegenüber agrarheute, Agora Agrar habe keinerlei Mittel aus den Zuwendungen der Bundesregierung erhalten, die der SEFEP gGmbH 2022 zugeflossen seien. Agora Agrar sei 2022 ausschließlich aus rund 1,5 Mio. Euro von gemeinnützigen Stiftungen und Organisationen finanziert worden, einschließlich aller Personal- und Overhead-Kosten. Die SEFEP hätte das Geld der Steuerzahler wohl kaum nötig. Allein 2022 sammelte die Plattform insgesamt fast19 Mio. Euro an Spenden und Zuschüssen ein. Die größten Geldgeber waren US-amerikanische Stiftungen, nämlich die kalifornische Climate Imperative Foundation und das Aspen Global Change Institute (AGCI). Rund 10,7 Mio. Euro, mehr als die Hälfte der Mittel der SEFEP, kamen 2022 allein von diesen beiden Stiftungen.”

Soweit “Agrarheute”. Vielleicht hätte sich Balzter besser einmal mit diesen aufschlussreichen Zusammenhängen befasst, statt solche Experten als objektive Stimmen zur Berechtigung der Bauernproteste zu zitieren. Wer seinen gesamten Artikel mit der gebotenen kritischen Distanz aufmerksam Gelsen hat, den wundert dann auch nicht, was er am Ende fast wie beiläufig heraushaut: “Für die anstehende Transformation der Landwirtschaft ist das eher hinderlich als nützlich.“ In diesem Satz kulminiert der eigentliche Zweck hinter diesem FAZ-Beitrag; er zeigt, worum es dem Autor wirklich geht. Jeder, der weiß, dass “Transformation” Planwirtschaft bedeutet, Planwirtschaft Sozialismus und beides am Ende immer nur Leid und Tod gebracht hat, dem muss hier himmelangst werden. “Trau, schau, wem!“