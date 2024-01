Traurige Verbots-Realitäten in Jena

Dass sich Jena, die mit Abstand linkeste und wokeste Stadt Thüringens, ihre Staats- und Linientreue quasi seit der Wende auf die rot-grüne Fahne geschrieben hat, dürfte gelegentlich dank bizarrer Nachrichten bis in die entferntesten Winkel der Republik durchdringen. Schon in den finsteren Jahren des Corona-Wahns gerierten sich die städtischen Einpeitscher besonders stramm in vorauseilendem Brachialgehorsam und ihre sadistische Lust am Schikanieren triefte bei jeder noch so absurden „Pandemie-Verordnung“ aus deren schwachsinnigen Zeilen. So nimmt es mich als Einheimischen nicht wunder, dass nun auch die landesweiten Bauernproteste, wenigstens im solitären Jena, mit Stumpf und Stiel ausgemerzt werden sollen. Denn: Flugs wurde per städtischer „Allgemeinverfügung“ für den Zeitraum vom 10. bis 15. Januar 2024 die – so der Original-Wortlaut – „Durchführung von Straßenblockaden untersagt, bei denen mittels Traktoren, landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen, Lastkraftwagen, Sattelzugmaschinen oder sonstigen Kraftfahrzeugen der Verkehrsfluss innerhalb der Stadt Jena vollständig zum Erliegen kommt. Dies gilt auch für erkennbar langsames Fahren (…).“ Und so weiter. Nachzulesen ist das hier in einem durchgegenderten, in kafkaesk-behördlichen Beamtensprech verklausulierten, siebenseitigen Pamphlet.

Man will ihn also raushaben, aus dem „bunten“ und „weltoffenen“ Jena, den prolligen, braunen, stinkenden, motorisierten Nazi-Mistgabelmob. Auch „langsam fahren“ ist für die Störer des gesetzlichen Dornröschenschlafes nun strafbar. Nicht nur die lokale Presse reiht sich ein und schreibt vielerorts die Bauern nieder (im korrekten Amtsdeutsch wird dort beispielsweise vermeldet: „Verunreinigungen durch Tierdung wurden festgestellt“), und auch in den Kommentarspalten auf Social Media geht es verbal zur Sache. In jenen ist man bezüglich der Einordnung zwar gespalten – doch allein nur den giftigen Sermon des öffentlich-rechtlichen Schafsvolkes wiedergekäut lesen zu müssen, lässt traurig erahnen, wie mental auf der Strecke geblieben jene Ramelow- und Bioladen-Klientel inzwischen tatsächlich ist. Gestern zog, trotz amtlichen Verbots, trotzdem ein sechs Kilometer langer Konvoi aus 150 Lastwagen, Traktoren und Kleintransportern von der Landeshauptstadt Erfurt über Weimar bis nach Jena. Es schlossen sich diesmal auch Spediteure und Handwerksbetriebe den Protesten an. Das Hupkonzert war noch in 10 Kilometern Entfernung zu hören. Eine definitiv beeindruckende Geräuschkulisse.

Vom “Athen an der Saale” zur “Lichtstadt”

Was aber ist nun wieder mit diesem verbissenen Jena los?, fragt man sich. Möglicherweise hilft zur Beantwortung dieser berechtigten Frage aber ein knapper Blick in die jüngere Lokalgeschichte, den ich an dieser Stelle erhellend empfehle. Wie viele Leser inzwischen zur Genüge wissen, liebe ich meine Geburts- und Heimatstadt, vor allem die landschaftlich einmalige Umgegend des zauberhaften Saaletals. Aber die goldenen Zeiten Jenas (denen allen voran meine Passion gilt) liegen nun leider dauerhaft in historischer Vergangenheit. In der über Jahrhunderte bedeutenden Weinbauernstadt wurde 1585 (als eine der ältesten in Deutschland) die bedeutende Universität gegründet. Später, als allseits bekannte „Musenstadt“, gingen hier Dichter, Philosophen und Genies wie Goethe, Schiller, Fichte, Schelling, Hegel, Schlegel, Feuerbach und Haeckel ein und aus. Carl Zeiss und Ernst Abbe gründeten Mitte des 19. Jahrhunderts hier ihre optischen Werkstätten, was die Marke Carl Zeiss zu Weltruhm führte. In Jena liegt die Gründungsstätte der Urburschenschaft – und damit auch, 1815, der Geburtsort unserer schwarz-rot-goldenen Landesflagge (na, wer hätte das gewusst?). In alten lateinischen Texten wurde Jena das „Athen an der Saale“ genannt und von Universitätsgründer Friedrich dem Großmütigen Mitte des 16. Jahrhunderts als sein „kleines Florenz“ bezeichnet. Jena gilt heute als „Stadt der Wissenschaften“ und „Reformationsstadt Europas“. Inzwischen wird sie, offiziell-kokett, „Lichtstadt“ genannt.

Ein interessantes Detail ist allerdings das folgende: Die Jenaer Universität stand Jahrhunderte im Ruf besonderer Liberalität, doch sank ihr Ruhm ab 1800 infolge des Weggangs berühmter Professoren und Denker schnell ab. Ein 1819 eingesetzter Kurator rief dann auch nicht nur zur Auflösung der Burschenschaft, sondern überdies zur Einschränkung der Pressefreiheit auf. Wenn nun böse Zungen behaupten, dass bereits zu jenem Zeitpunkt Konformismus, Kratzfüßelei und universitärer Wokismus am einstigen Hort des Wissens, der Bildung und des libertären Infragestellens Einzug hielten, dann ist diese Sicht irgendwie nicht ganz von der Hand zu weisen.

Spitzenreiter in Gendersprech und Grün-Utopie

Inzwischen sind es, paradoxerweise, leider gerade die Universitäten, die sich als die vehementesten Eiferer in der Umsetzung des herrschenden Staatsnarrativs hervortun – welches deren Studenten (politisch korrekt: „Studierende“) sich gern und kritiklos als „mutige Haltung“ anzueignen pflegen. Genau diese angepasste Wattebällchen-Generation ist es, vor der mir perspektivisch graut – und mich die verunglimpften „anachronistischen“ Zünfte der Landwirte, Handwerker, Dienstleister und Instandhalter unseres gesamtgesellschaftlichen Uhrwerks als letzte Hoffnung und Leuchtfeuer erkennen und benennen lässt. Aber ich schweife hier längst ab.

Ja: Jena ist heute unangefochtener Thüringer Spitzenreiter in Gendersprech, Grün-Utopie, Tempo 20-Zonen, Antifa-Stumpfsinn, Islamisierung und Drogenhandel. Hinzu kommen, so vermute ich, Bürokratie, Behördenwahnsinn und Kostenexplosion – trotz Vorzeige-Technologiepark, Forschungsinstituten und Radwegen. Und ein letzter Augenöffner zum Schluss: Bei den Thüringer Kommunalwahlen 2019 war die in „Die Linke“ umbenannte SED mit über 20 Prozent stärkste und die Grünen mit über 19 Prozent zweitstärkste Kraft in Jena. Vergleicht man diese Zahlen mit Gesamtthüringen, wähnt man sich hier in einem urban-sozialistischen Paralleluniversum. Was dasjetzt alles mit dieser Allgemeinverfügung gegen die Bauernproteste zu tun hat, höre ich manchen fragen… Keine Ahnung. Ich komme jetzt grad auch nicht drauf. Während jedenfalls in den thüringischen Städten Gera, Suhl und Ilmenau von maximal angefressenen Landwirten vor den Parteizentralen der Grünen Berge von dampfendem Mist abgekippt wurden, bleibt es in Jena vor dem Rathaus picobello sauber. Mal sehen, wie lange noch. Ein Blick in die Geschichte zeigt nämlich, dass auf Dauer mit angemeldetem Unmut“, staatlich genehmigtem Protest, „diszipliniertem Verlauf“ und „friedlicher Durchführung“ nie und nirgends irgend ein revolutionärer Blumentopf gewonnen wurde. Das gilt in diesem Fall übrigens nicht nur für Jena. Was jetzt natürlich kein Aufruf ist – eventuell nur eine kleine Erinnerung nebst Denkanstoß…