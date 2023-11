Treibjagd gegen Andersdenkende im deutschen Fußball

Keine Ahnung, wie es anderen geht… aber ich kann diese eine Frage nicht mehr hören: Was darf man eigentlich noch sagen?! Wer die gute alte BRD noch miterleben durfte, weiß heute, dass es damals jene Freiheit, die wir mein(t)en, tatsächlich einmal gab. Es gab diese Zeit, da nicht alles politisiert und moralisiert wurde, da die “Einordnungen”, Zuschreibungen und Etikettierungen wie “Sexismus“, “Rassismus“, und andere -ismen noch nicht auf jeden und alles gepappt wurden, der irgendeine launige Bemerkung machte oder irgendetwas Streitbares sagte. Heute gibt es das nicht mehr. Irrtum ist ausgeschlossen. Das Empörium definiert, was “zulässig” und “daneben” ist, wer in der Spur läuft und “abgedriftet” ist, auch wenn es einem stets unwirklich, bizarr und irgendwie spooky erscheint.

Das große Spiel heißt: Andersdenkende versenken, jedes Mittel ist recht. Und nun gab es gleich die nächsten Treffer im Spiel der linken Gesinnungs-Hegemone. Folgendes darf man als Mann im Mann-Schaftsport Fussball nun nicht mehr sagen – egal in welchem Zusammenhang: „Ein Co-Trainer muss ja auch mal in die Kabine der Mannschaft? Bitte nicht noch den deutschen Fußball der Lächerlichkeit preisgeben. Es langt, dass man die Mannschafts-Hierarchie komplett zerstört hat mit den Transfers. Es braucht nicht noch andere Storys aktuell.” So lautete wörtlich der Tweet des Spielerberaters Mike Barthel. Es handelte sich um den Hinweis – oder sogar nur eine Anspielung – auf die erste Co-Trainerin (!) im deutschen Herrenfußball beim Turbulenzenverein Union Berlin.

Bestrafe einen, erziehe hundert

Und auch wenn man es nicht für möglich halten sollte: Eben dieser Satz des Spielerberaters Mike Barthel kostet ihn nun vermutlich die Existenz. Rund um das Millionengeschäft Fußball gibt es ein dichtes Netz von Agenturen, Managern und sonstigen Vermarktern, die sich an die jungen Fußballer heranmachen wie Wespen an frischen Pflaumenkuchen, um bei der Vermarktung der teilweise bereits als Jung-Millionäre ligadebütierenden künftigen Berufskicker mitzuverdienen. Dieses Ambiente rund um Vereine, Stadien und prominentes Personal war stets und immer reichlich maskulin. Sie ahnen, was nun kommt?! Richtig. Der von Angela Merkel eingeleitete Linksrutsch der alten BRD, hin zur Basis ihrer marxistisch-leninistischen Ex-DDR – er zeigt sich immer totaler, abstruser und letztlich auch brutaler. Das musste nun auch Barthel erfahren, und das an ihm statuierte Beispiel wird ganz nach der totalitären Devise “Bestrafe einen, erziehe hundert” dazu führen, dass sich künftig noch weniger Vertreter der einst raubeinigen, heute maximalenteierten und verweichlichten Fußballszene dreimal überlegen werden, was sie noch öffentlich aussprechen und wo sie sich lieber auf die Lippen beißen.

Denn die demonstrativ “sichtbar” gemachten, medial sogleich prominent verbreiteten Konsequenzen, die sich für Barthel aus dem oben genannten Zitat ergeben, gehen nun deutlich über eine öffentliche Debatte oder kontroverse Replik hinaus: Die ökolinks dominierte deutsche Öffentlichkeit wird immer mehr als Femegericht, als Tribunal, als Pranger für nicht ins enge Bild passende Zeitgenossen benutzt. Der „Kicker“ mit seinem Balla-Balla-Journalismus ist dabei nicht gerade der geeignete Ort, um redaktionell über politische Haltungsfragen und gesellschaftliche Debatten über Geschlechterrollen intellektuell hochwertig zu berichten.

Imaginäre Gesinnungs- und Charaktertests

Und doch knickte auch dieses einst sportiv-authentische Medium vorm faschistoiden Wokism, Genderism und Femanzen-Totalitarismus pseudohochtrabend ein – und rapportierte mit Genugtuung: „Nachdem Berater Maik Barthel sich im Netz sexistisch zu Union Berlins Co-Trainerin Marie-Louise Eta geäußert hatte, hatte wenig später Nationalstürmer Kevin Schade sich aus diesem Grund von seinem Agenten distanziert und getrennt.“ Man beachte mal hierbei, dass der „Kicker“ als einfaches Fussball-Magazin sofort stramm steht und Ergebnis und Bewertung eines imaginären Gesinnungs- und Charaktertestes scharfrichterlich raushaut: „Sexistisch“! „Sofort Trennung!“ Dieses schräge Quatsch-Unwort eines angeblichen „Sexismus“ haben linke Kräfte über Jahre in den ihnen eng verbundenen Einseitigkeitsmedien perfekt durchgesetzt. Was aber ist eigentlich „sexistisch“!? Ganz einfach: Es ist eine bewußte Fehldeutung! Diskriminiert und unter Pauschalverdacht werden einzig und allein und nahezu ausschließlich heterosexuelle Männer – vorrangig welche mit weißer Hautfarbe. Der linksextremistische Feminismus kastriert somit in der gesamten Gesellschaft jegliche Männlichkeit und unterlegt Heterosexualität mit einem permanenten Verdachtsschatten.

Die Wirkung ist brachial, denn was der unter Druck gesetzte 21jährige Balltreter da plötzlich von sich gab, könnte ihm eine Frauenbeauftragte mit SPD-Parteibuch diktiert haben: „Ich habe mich von meinem Berater getrennt, da ich seine Haltung und sein Gedankengut absolut nicht teile und auch für mich nicht stehen lassen kann“, hatte Schade erklärt, und: “ich stehe für Offenheit, Gleichberechtigung und Vielfalt und so möchte ich mich auch repräsentiert fühlen.” Geht es noch heuchlerische und verlogener? Selbst wenn Barthel einen veritablen Herrenwitz der untersten Schublade rausgehauen hätte, wäre diese Reaktion mehr als unaufrichtig für einen im postpubertären Saft und Testosteron stehenden Jungkicker, der unter seinesgleichen auf dem Platz, in der Kabine und in der Freizeit sicherlich deutlich Derberes gewohnt ist. Angesichts des eher zurückhaltend-verklausuliert formulierten Barthel-Tweets wirkt das, was ihm die zeitgeistpolitischen Exegeten da an Empörungsfloskeln soufflierten, noch bizarrer.

Denkbar größte Unfreiheit aller Zeiten

Dieser alberne Vorgang ist beachtlich: Denn die sich dahinter verbergenden Strippenzieher*Innen inszenieren solche „Vorfälle“, medial aktiv unterstützt, seit Jahren und drohen damit offen allen Männern, ihre heterosexuelle Orientierung ja nicht mehr zur Schau zu stellen. Herren- und Blondinenwitze – Achtung, Sie riskieren ihren Job! Während sich ein biologischer Mann und Schwanzträger im Zuge einer höhnischen Travestie im Bundestag als Frau anreden lässt, sich dort wie eine Trottoirschwalbe verkleidet und an Ausschusssitzungen in einem mit durchsichtigem Tüll-Aufzug teilnimmt, den keine Frau freiwillig tragen würde, wird ein Spielerberater angeprangert und zur Unperson gemacht, weil er das ausgesprochen hat, was insgeheim wohl jeder denkt.

Es ist eine perfide Strategie, die man erst begreift, wenn man die Einseitigkeit dahinter versteht: Denn gilt diese ominöse Quasi-Verordnung zur Stillhaltepflicht und zur Maulsperre für Heteros denn ansonsten auch für alle anderen? Natürlich nicht! Wer mal wieder herzhaft lachen möchte: Schwule erzählen die besten und die härtesten Schwulenwitze. Wer sich noch an die Shows in Travestie-Clubs erinnert: Dort wurden und werden alle Arten und Sorten sexueller Lebensformen und Obsessionen derart deftig durch den satirischen Kakao gezogen, dass man aufpassen muss, vor Lachen keinen Bauchmuskelriss zu bekommen. Und es ist noch gar nicht allzu lange her, da haben wir alle sogar noch herzhaft zusammen gelacht. Im Hintergrund aber schwelt eine linke Sehnsucht nach Neuordnung des Untertanenwesens durch eine ständische Minderheiten-Kontrollgesellschaft, welche die denkbar größte Unfreiheit aller Zeiten befürchten lässt. Auf breiter Front werden daher auch alle Ebenen des Sports von links ideologisch attackiert, unterwandert und bei den Funktionärseliten Schlüsselstellungen mit linken Kadern und klaren Anhängern besetzt.

Finaler Fangschuss der Sexismus-Jäger

Das hat inzwischen heftige Auswirkungen. Im oben genannten Fall bemerkt man, dass hier regelrechte Hetztjagden vollzogen werden, welche einen absoluten Vernichtungswahn erkennen lassen: „Der Dresdner hatte über den 1. FC Union und Co-Trainerin Marie-Louise Eta gelästert. Nach Kevin Schade gibt nun auch Maximilian Beier Barthel den Laufpass. Sein sexistisches Geschwafel über Unions Co-Trainerin Marie-Louise Eta (32) kostete Maik Barthel seinen wertvollsten Klienten. Jetzt kassiert der Spielerberater die nächste Hiobsbotschaft”, feierte auch der “Berliner Kurier“. Wie bei einer Treibjagd meldete aufgeregt das nächste Medium den fast schon finalen Fangschuß der Sexismus-Jäger und das unter der jubilierenden Überschrift: „Berater Barthel verliert wieder Millionen!“ Keiner dieser linken Gesinnungshelden scheint den faschistoiden Jubel über die existenzielle Vernichtung eines Menschen, der eigentlich nichts anderes getan hat, als einen lockeren Spruch über eine Trainerin in einer Mannschaftskabine mit kräftigen, männlichen Kerlen, die möglicherweise gerade vom Duschen kommen, zu texten. Vollkommen harmlos, im Sinne des Gesetzes völlig erlaubt – ohne jede persönliche Diskreditierung oder gar Beleidigung einer Person. Kleinkarierte mögen sowas geschmacklos finden; von der Meinungsfreiheit ist es ABSOLUT gedeckt und wer dies auch nur theoretisch-gedanklich in Frage stellt, hat von Grund- und Freiheitsrechten keinen Schimmer.

Doch in Deutschland heißt es nun aufpassen: Der unter Merkel eingeleitete Wandel in ein neorealsozialistisches Staatsgebilde der Unfreiheit hat sich mit seinen Akteuren reichlich Macht erbeutet und treibt Land und Leute mit den Waffen der diabolischen Denunziation verstärkt vor sich her. Denn im Ergebnis haben hier Gesinnungsfaschisten einen Menschen öffentlich verurteilt, zum Abschuß frei gegeben und potentiell vernichtet. Es geht nicht darum, ob Barthel durch Verlust seiner auf woke gebürsteten Nachwuchsklientel am Hungertuch nagen wird; das sicher nicht. Doch es handelt sich hier um ein Muster mit Methode, das auch anderen zum Verhängnis wird, die härter betroffen sind; man denke nur den von “Sky” gefeuerten Moderator Jörg Dahlmann, dessen Vergehen darin bestand, Japan als “Land der Sushis” bezeichnet zu haben.

Der Leverkusener Banner-“Skandal”

Es trifft nicht nur Prominente, Insider, Funktionäre – sondern auch Fans, wenn sie aus der vorgegebenen gleichgeschalteten Spur laufen: Für die von Leverkusener Fans beim Auswärtsspiel gegen Bremen im Weserstadion auf einem Spruchband getätigte, an sich banale Feststellung “Es gibt viele Musikrichtungen, aber nur zwei Geschlechter” tobt aktuell ein beispielloser Sturm der Entrüstung durch den transqueer gepolten Medienzirkus. Die institutionellen Lobbyvertreter in Gestalt der “Queer-Beauftragten” sehen rot, springen dankbar auf den Zug auf, es wird ein Skandal losgetreten, als hätten die Ultras eine Hakenkreufahne entrollt. Das subversive Potential der Aktion lag dabei eher in der Aussage selbst (die eine – wenn auch angefeindete und ideologisch verleugnete – Tatsache darstellt), sondern in der gezielten Provokation von Reaktionen, die das inzwischen erreichte Ausmaß an Indoktrination und Realitätsverleugnug unter Beweis stellen.

Was wir hier erleben, ist eine – eigentlich (noch) illegale – Unterwanderung der Institutionen, die Entstehung eines ideologischen Staates im Staate und – wie in Diktaturen üblich – der Aufmarsch einer politischen Polizei, wie man sie etwa im Iran „Sittenwächter“ nennt – mit der dortigen Lizenz kleine Mädchen ins Koma zu prügeln, wenn sie das von unseren Linken ja auch so geliebte Kopftuch falsch tragen. Die Haltungs- und Gesinnungsayatollahs erobern immer mehr Lebensbereiche. Sie operieren mit Denkverboten, Sprachtabus, taktischen Shitstorms und Boykotten. Denunzianten, Meldestellen, Faktenfinder, Medienwächter und Graswurzel-Kontrollettis machen das Land zum geistigen Gulag. Dies ist Merkels dunkles Erbe.

Nachhaltig nach Links – mit Andreas Rettig

Eine “Geheime Staatspolizei” und eine “Staatssicherheit” waren und sind bis heute die Symbole jeglicher und willkürlicher Unterdrückung der Bevölkerung in zwei unsäglichen deutschen Diktaturen, mit denen die regierenden Eliten, das diffuse “System”, die blanke Barbarei verwirklichten. Gerade in der „Ostzone“ war die Existenzvernichtung und das Berufsverbot ein vielfach genutztes Schwert zur Bekämpfung Abtrünniger, Andersdenkender. Sie halten das für übertrieben? Beim DFB gab es unlängst eine neue Personalie im Führungskader, welche die „taz“ jubilieren ließ und überall für Partystimmung bei den machtgeilen Linken sorgte: Sie folgte auf den bereits installierten Bernd Neuendorf. Achtung: Geholt wurde Andreas Rettig als neuerr Sportdirektor, der bei der linken „taz“ mit „Nachhaltigkeit“ apostrophiert wird. Es steht nun ganz oben auf der Tagesordnung: Nachhaltig nach Links! Mit Andreas Rettig.

Etliche Stationen im deutschen Fußball, auch beim FC St. Pauli (!), durchlief er, seine Statements waren bekannt und hatten zur Folge, dass das wirklich professionelle Umfeld der Spielerberater vom FC Bayern München und von RB Leipzig sofort kündigte. Rettig kam – Bayern und Leipzig gingen, und nun wird Kommerz ausgerechnet im Profifußball zum Schimpfwort. Der neue starke Mann beim DFB, als Chef über die sportliche Strategie und mit Auswirkungen hin zu allen Leistungsbereichen des deutschen Amateur und Profifußballs, überbrachte der „taz“ seine linke Botschaft.

Bernd Neuendorf gefällt das

Rettig wörtlich: „In einer Zeit, in der eine Generation heranwächst, die ihre Kinder nicht mehr Cristiano oder Lionel nennt, sondern Greta und Rezo, wo Kinder und Jugendliche auf die Straße gehen und gegen den Klimawandel demonstrieren, sollte man diesen Wertewandel nicht außen vor lassen. Der kann sich in den unterschiedlichsten Projekte niederschlagen: eine Solaranlage auf dem Stadiondach oder wie bei uns die Ansiedlung eines Bienenvolkes, aber vor allem die Inklusion aller Bevölkerungsgruppen in den Klub, um die Mitbestimmung und Teilhabe am Vereinsleben für alle gesellschaftlichen Gruppen zu öffnen oder Flüchtlinge besser zu integrieren.“

Bernd Neuendorf gefällt das; der Mann ist selbst eine rhetorische Schlaftablette und Schwafelmeister der schlimmsten SPD-Sorte. Aber eben mit dem richtigen Parteibuch. Ein SPD-Controller. Gesinnung muss wieder Vorschrift sein. Links um! Bernd Neuendorfs linker Perspektivwechsel beim DFB outete ihn schnell als einen politischen Beamten, als einen parteipolitischen „Polizist“. Denn seine jüngste Amtshandlung beschreibt in aller Deutlichkeit, wie der deutsche Fußball jetzt komplett politisch gleichgeschaltet werden soll – und dann werden alsbald alle nichtlinken, nichtwoken Klimaleugner et cetera existenziell vernichtet, nicht nur einzelne Manager. Dass da deutliche Worte Rudi Völlers und Waldemar Hartmanns bei “Nius” über Deutschland und Nationalgefühl sogleich Empörungsorgien beim DFB triggern, ist kein Wunder.