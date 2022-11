Türkisch-kurdischer Fussballkrieg in Bayern

Die schier ungeheuerlichen Vorgänge bei einem Fußballspiel der Regionalliga Bayern am Samstag, als eine Partie der Amateure von Bayern München II beim von türkischen Migranten gegründeten Club Türkgücü München wegen gewaltsamer Ausschreitungen abgebrochen werden musste, werfen wieder einmal ein bezeichnendes Schlaglicht auf den real existierenden „Multikulturalismus” im besten Deutschland aller Zeiten: Auslöser war in diesem Fall das Zeigen einer Fahne des Fanclubs „FC Bayern Kurdistan“ gewesen, die am Zaun des Gästeblocks aufgehängt worden war. Diese Lappalie genügte, um nicht etwa nur die anwesenden Fans, sondern sogar die Vereinsverantwortliche von Türkgücü München augenblicklich zu aggressiven Übergriffen zu bewegen: Sie machten sich auf, gewaltsam die „nicht angemeldete” Fahne zu entfernen, weil sie in ihr eine persönliche Provokation erblicken wollten. Hintergrund war natürlich der schwelende Dauerkonflikt zwischen der Türkei und den nach einem unabhängigen Staat strebenden Kurden – eine weitere an chauvinistische Instinkte rührende Auseinandersetzung, die in Deutschland von denen ausgetragen wird, die doch eigentlich „integriert” und „bei uns angekommen” sein sollten.

Nicht von ungefähr hatte die Polarisierung zwischen Türken und Kurden in den ersten beiden Gastarbeitergenerationen überhaupt keine Rolle gespielt, bis dann, spätestens unter Erdogan mit seiner Blut-und-Boden-Ideologie, die alten Feindseligkeiten wieder aufbrachen und auch bei den Auslandstürken und -kurden zu einer fatalen „völkischen“ und ultranationalistischen Rückbesinnung führten – ausgetragen just von jenen, die bezeichnenderweise oft nicht einmal mehr in der alten Heimat, sondern in Deutschland geboren sind, zu diesem Land jedoch augenscheinlich überhaupt keinen identitären und kulturellen Bezug haben. Immer wieder kommt es daher auf Deutschlands Straßen – und eben auch Fußballplätzen – zu derartigen Stellvertreter-Krawallen, die das völlige Scheitern der deutschen „Integrations-” und Zuwanderungspolitik seit Jahrzehnten illustrieren. Überlagert wird der Münchner Anatolenzoff vom aktuellen politischen Geschehen: Gerade erst am Sonntag hatte die türkische Luftwaffe Angriffe auf Kurdenstellungen in Syrien geflogen, bei denen 31 Menschen getötet wurden – weil der türkische Präsident Erdogan den Kurden die Schuld für einen Bombenanschlag in Istanbul gibt.

Allgegenwärtiges Zeichensetzen statt „politikfreier Fussball”

Es bestand also konkreter „Anlass”, diesen Konflikt im Fußball auszutragen. Nachdem die Fahne des kurdischen Fanclubs nicht gewaltsam entfernt werden konnte, schaltete sich schließlich ein erhebliches Polizeiaufgebot ein, beide Mannschaften wurden vom Schiedsrichter in die Kabine geschickt. Nach zehn Minuten wurde das Spiel fortgesetzt – nur um sogleich wieder unterbrochen zu werden. Der Stadionsprecher wies die Fans so hilf- wie erfolglos daraufhin, dass „Politik im Stadion nichts zu suchen” habe – eine einigermaßen absurde Behauptung in Zeiten de rallgegenwärtigen Zeichensetzerei durch „Niederknien gegen Rassismus” oder dem Tragen von Regenbogenbinden durch die Kapitäne vieler Mannschaften (freilich nur dort, wo ihnen dafür kein Ungemach droht). Tatsächlich wurdein den letzten Jahren praktisch alles dafür getan, um die gesellschaftliche Spaltung in den Sport zu tragen, von Impfung über Kampf gegen Rechts bis zum woken Mantra. Mehr Politisierung war sogar noch nie – was auch die gegenwärtige Hysterie um die Skandal-WM in Katar zeigt.

Doch zurück von der Weltbühne in die bayerische Provinz: Die Polizei musste schließlich mit Knüppeln und Pfefferspray in den Fanblock einfallen, um den Stein des Anstoßes, die provozierende Fahne, zu entfernen. Das Spiel wurde abgebrochen, laut „Bild”-Informationen wurde auf mindestens eine am Boden liegende Person eingeprügelt, ein Kind soll durch Tränengas verletzt worden sein. Vier Menschen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, etwa 20 Personen wurden noch im Stadion medizinisch behandelt. Diplomatisch und schmallippig erklärte Münchens Polizeisprecher Werner Kraus: „Fakt ist, die türkischen Fußballfans waren aufgebracht. Die eingesetzten Kollegen sind dann auf den Bayern-Block zugegangen. Wir mussten unter Einsatz von Pfefferspray die Fahne abnehmen. Die Provokation hätten wir nicht länger aufrechterhalten können.” Die Polizei prüft nun, ob das Symbol auf der Fahne des kurdischen Fanclubs als Straftat zu werten ist.

Die Bedingungen des Zusammenlebens

Dass der Fussball – als nur eine Facette eines größeren Gesamtbilds – durch die alltägliche „Bereicherung“ und „Vielfalt”, die nur in den verblendeten Köpfen ihrer politischen Befürworter existieren, ein weiterer Schauplatz eines ethnischen und kulturellen Umbruchs ist, auf dem „die Bedingungen des Zusammenlebens täglich neu ausgehandelt werden” müssen (Aydan Özoguz), ist nichts Neues: Ständige, immer brutalere Gewaltausbrüche, gerade in den unterklassigen Ligen, führen schon seit längerem dazu, dass sich kaum noch Schiedsrichter finden, die bereit sind, sich dem auszusetzen und Gefahr für Leib und Leben zu riskieren, indem sie zwischen die Fronten importierter Konflikte geraten. In den abgeriegelten Einfamiliensiedlungen und idyllisch-großbürgerlichen Wohnquartieren gutverdienender Linksgrüner, die vom multikulturellen Paradies träumen, die von dessen realer Ausprägung rein nichts mitbekommen, gibt es solche Hässlichkeit natürlich nicht.

Doch da, wo die Parallelgesellschaften aufeinandertreffen, ist Deutschland längst noch das Experimentierfeld einer längst gescheiterte Utopie geworden, einer Entwicklung, die das Land für immer und zum Negativen verändert und unwiederbringlich seiner kulturellen Substanz beraubt. Nationalismus, Tribalismus, religiöser Fanatismus und permanente Gewaltbereitschaft sind die Folgen der Art von bedingungsloser Zuwanderung, für die sich Deutschland entschieden hat. Bereitschaft zur kulturellen Anpassung und Respekt für das Vorgefundene der neuen Heimat – eigentlich primäre Bringschuld jedes Zuwanderers überall auf der Welt – findet nur noch bei den Deutschen selbst statt, die ihre Selbstabschaffung bejubeln, während millionenfach aufgenommene, oft gewaltsozialisierte und bildungsferne Migranten ihre Vorurteile, Wertvorstellungen und archaischen kulturellen Prägungen mitbringen und hier ausleben dürfen. Und zu diesen Prägungen gehört neben einem voraufgeklärten „Ehrbegriff“ essentiell auch die Bereitschaft, Konflikte mit Gewalt zu lösen – alles andere würde als Schwäche ausgelegt. Diese somit durch eine verantwortungslose Politik verschuldete Brutalisierung der Gesellschaft wird sich in den nächsten Jahren ins Uferlose steigern – und wie sich zeigt, bricht der dünne Firnis der Zivilisation sogar bei „Deutschen mit Migrationshintergrund” plötzlich ein, die hier geboren sind oder schon seit Jahrzehnten leben.