Ungelöste Probleme als “Aufreger” sollen die Bürger ablenken

Keine Regierung der letzten 75 Jahre läßt so viele Problemfelder nebeneinander mehr oder weniger unbearbeitet und ungelöst weiterlaufen wie die Ampel-Regierung. Und sie gibt sich von dieser Problemfülle scheinbar unberührt, ja zuweilen geradezu happy. Und dafür gibt es einen Grund: Die Ampel braucht die Probleme, um von der Misere der eigenen Politik abzulenken. Die diversen Problemfelder werden nicht einer Lösung zugeführt, sondern medial am Köcheln gehalten, um die Bevölkerung immer wieder in Aufregung zu versetzen und damit von den beiden eigentlichen und wichtigsten politischen Vorhaben der Regierung: Der Aufrechterhaltung der Masseneinwanderung und der schleichenden Umsetzung der Planwirtschaft.

Zunächst kurz zum Migrations-Vorhaben: Über unkontrollierte Grenzen soll der Zustrom von Migranten permanent hoch gehalten werden. Auf die Frage des “Wozu?” soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden, dazu ist – auch auf Ansage! – schon etliches publiziert worden. Es bleibt nur festzuhalten, dass politisch nicht die Absicht besteht, die anhaltende Entwicklung zu stoppen; im Gegenteil. Über 2.000 Asylanträge täglich (!) sind im Januar 2024 gestellt worden – und es kommen weit überwiegend Migranten, die keinen begründbaren Asylanspruch haben, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können und die absehbar in Parallelgesellschaften entwurzelt und unglücklich ihr Leben verbringen werden. Wer wissen will, wozu die unkontrollierte Immigration seit 2015 bereits geführt hat, der muß sich einmal herauswagen aus seiner Wohlfühlblase und seinem Wohlfühlquartier, und einfach einmal eine normale Kita oder eine öffentliche Grundschule besuchen: Statt Buntheit, Vielfalt und Toleranz dominieren hier eher Monotonie, Einseitigkeit und Unverständnis – schon als Folge der Sprachverwirrung.

Sieben Beispiele für Ablenkungsmanöver

Das nach der unkontrollierten Migration zweite große Vorhaben der Ampel-Regierung hat die Umwandlung der Marktwirtschaft in eine Öko-Planwirtschaft zum Ziel. Kurz gefasst: Der Staat befiehlt, die Wirtschaft soll folgen. Daß die sozialistische zentrale Steuerung von Wirtschaftsplänen noch niemals und nirgends auf der Welt zu Wohlstand und Prosperität geführt hat, wird dabei ignoriert.

Beide Großprojekte sollen durch diverse Ablenkungsmanöver aus dem kritischen Bürgerblickfeld gehalten werden. Grundsätzlich lassen sich dabei alle Probleme von der Regierung als Aufreger nutzen; nachfolgend seien nur sieben Beispiele genannt.:

Aufreger 1: Das “Potsdamer Geheimtreffen“. Die Veröffentlichung des angeblichen “Geheimplans gegen Deutschland” durch die regierungsfinanzierte NGO “Correctiv” und der mediale Hype um eine dort nie diskutierte bevorstehende „Deportation Millionen Deutscher mit Migrationshintergrund“ versetzte große Teile der Bevölkerung in Aufregung. Die “Gegen-rechts“-Demos begannen am 17. Januar 2024 und beherrschen seither die Medien. Damit wurde vor allem vom täglichen Zustrom von Hunderten bis Tausenden Migranten und von den zahlreichen Insolvenzen mittelständischer Betriebe abgelenkt (26 Prozent Zunahme im Januar 2024), aber ganz konkret auch von den zuvor nachrichtendominierenden Bauernprotesten.

Aufreger 2: Der Gender-Wahn. “Es gibt viele Musikrichtungen, aber nur zwei Geschlechter“ stand auf einem großen Banner, das Zuschauer des Bundesliga-Tabellenführers Bayer Leverkusen im heimischen Stadion hochhielten – worauf der Verein nun 18.000 Euro Strafe an den DFB zahlen muss. Die gesamte deutsche Fussballwelt ist in heller Aufregung darüber, so scheinst es, ob es nun 2 oder 72 Geschlechter geben soll. Au diese Weise schafft es die Genderei um LGBTQIA, Trans- und Frühsexualisierung, “Selbstbestimmungsgesetz” und Geschlechtsangleichung wirksam, die Zeitungsleser und Fernsehzuschauer abzulenken von dem, was eigentlich dieses Land bewegen müsste: der tägliche Zustrom von Migranten und den anhaltenden Produktionsverlagerungen ins Ausland.

Scheinbare Realitätsnähe

Aufreger 3: Der “Niedergang des Handwerks“. Mit ungelösten Problemen wird geradezu kokettiert – ein Meister darin ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Auf der traditionellen Handwerkermesse in Leipzig erklärt er mit fast weinerlicher und mitleiderregender Stimme bei schräger Kopfhaltung, daß mit der deutschen Wirtschaft etwas “grundlegend schief” laufe und die Lage “dramatisch schlecht” sei. Doch die Handwerker nehmen ihm die scheinbare Realitätsnähe nicht mehr, weil sie Habeck selbst als Urheber der von ihm bekannten Misere identifiziert haben: Er wird ausgebuht. Bereits 2022 hatte Habeck geframed, Bäckereien seien nicht insolvent, wenn sie lediglich die Produktion einstellten.

Aufreger 4: Die Klimakleber. Solange die Klima-Aktivisten den Berufsverkehr auf Straßen gestört und den Flugverkehr blockiert hatten, waren die Probleme Migration und Deindustrialisierung blitzartig aus den medialen Schlagzeilen verschwunden. Nichts durfte dieses Ablenkungsmanöver gefährden, und dementsprechend wurde die “Letzte Generation” von Polizei und Medien mit größter Nachsicht behandelt.

Aufreger 5: Die “Kriegsmüdigkeit“. Bundesverteidigungsminister Pistorius wirft den Bürgern “Kriegsmüdigkeit” vor. Die Kriegsrhetorik mit geforderten EU-Atombomben, mehr Granatenproduktion, “Russland ruinieren” (Baerbock) oder 300 Milliarden Sondervermögen Bundeswehr hat Roderich Kiesewetter am Ende letzter Woche mit folgendem Statement nochmals größenwahnsinnig verstärkt: “Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Wir müssen alles tun, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, nicht nur Ölraffinerien in Russland zu zerstören, sondern Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände.” Die geschürte Kriegsangst regt die Menschen auf und lenkt sie ab vom gleichzeitigen Zustrom von Migranten und Niedergang der Volkswirtschaft.

Aufreger 6: Die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn gehört dem deutschen Staat. Anstatt sie einer grundlegenden Sanierung zu unterziehen, wird nur häppchenweise investiert. Zugverspätungen, Zugausfälle, überfüllte Züge, marode Bahnhöfe und kaputter ÖPNV eignen sich wunderbar als Aufreger, um vom Politikversagen abzulenken.

Das Muster bleibt

Aufreger 7: Die Agrarkrise. Die Erhöhung des Agrardiesel versetzte die Landwirte in Aufregung und die Traktoren in Bewegung. Doch hier könnte sich die Ampel-Regierung tatsächlich mit ihrem Spaltungs- und Ablenkungstrick verkalkuliert haben: Denn die Proteste der Bauern halten an, weiten sich aus auf Handwerk, Spediteure, Pfleger, Ärzte sowie den gesamten Mittelstand und haben das Zeug, sich zu einem spartenübergreifenden Aufstand zu entwickeln – nach dem Muster der Gelbwesten 2018 in Frankreich.

Wie immer man es dreht und wendet, das Muster bleibt: Die Regierung nutzt ungelöste Probleme als Aufreger, um von ihrem Versagen in den eigentlichen Hauptproblemen des Landes, der Migrations- und Wirtschaftspolitik, abzulenken – und diese beiden Probleme sind tatsächlich genau das Mittel zum Zweck, um eine Agenda durchzusetzen. Die Migrationspolitik ist auf dem besten Wege, den inneren und gesellschaftlichen Frieden (durch ausbleibende “Integration”) sowie den Sozialstaat (durch das “Bürgergeld” für praktisch jedermann) zu zerstören. Durch gezielte Verarmung und eine Vielzahl planwirtschaftlicher Experimente schrumpft daneben die Wirtschaft, wobei dieser Schrumpfungsprozess nicht – wie früher – konjunkturell bedingt ist (nach der Rezession folgt automatisch eine Erholung), sondern strukturell (der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit hält über Jahre hinweg an). Noch mögen die Ablenkungsmanöver funktionieren – aber sicher nicht mehr lange. Denn von den sichtbaren Folgen der Politik und dem elementaren Niedergang des Landes läßt sich die Bevölkerung auch durch noch so trickreiche Aufreger irgendwann nicht mehr ablenken. Dann wird es wirklich “aufregend” – und zwar für die Regierung.