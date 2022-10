US-Flugzeugträger und Manöver in der Adria: Naht der Ernstfall?

Ein säbelrasselnder aktueller Bericht von „Sky News” schildert martialisch den Einsatz des US-Flugzeugträgers USS George H.W. Bush im Rahmen von NATO-Manövern in der Adria zur Vorbereitung auf einen möglichen Krieg mit Russland. Die Pilotin eines der mehr als 70 Flugzeuge an Bord sagte: „Die meiste Zeit fühlt sich das, was wir tun, wie ein Training oder ein Spiel an, aber wenn man hierher kommt und Geheimdienstbesprechungen abhält und Einsätze mit NATO-Verbündeten fliegt, wird einem wirklich klar, wie real die Dinge sind, die wir in der Welt tun, und wie wichtig unser Auftrag ist: hier in der Adria präsent zu sein und die USA mit unseren NATO-Verbündeten zusammenarbeiten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Welt weiß, dass wir immer noch eine Macht sind, mit der man rechnen muss.“ Das klingt bereits ganz nach einer streitkräfteintern verbreiteten Erwartungshaltung, dass es demnächst „ernst“ werden könnte – und in der Tat: Wer sich den Geisteszustand nicht etwa Wladimir Putins, sondern Joe Bidens anschaut, dem muss Angst und bange werden, welche senile bis wahrnehmungsgetrübte Figur hier den Finger am Atomknopf hat.

Der Kommandeur der Flugzeugträgerkampfgruppe erklärt in dem Beitrag, man sei „für jeden Einsatz bereit“ – wenn auch der Befehlshaber des Flugzeugträgers selbst, Konteradmiral Dennis Velez, betonte, dass man – wie alle anderen – „Frieden”, ein „Ende des Ukraine-Krieges” und ein „stabiles und friedliches Europa” wolle. Russische Streitkräfte beobachteten das Manöver aus der Nähe, ohne dass es zu irgendwelchen Kontakten kam. Dennoch sprach die Pilotin auch davon, es sei „entmutigend“, da man während des Einsatzes in Afghanistan nicht mit dem Kampf gegen eine rivalisierende Luftwaffe habe rechnen müssen. Deshalb müsse man sich nun auf seine Ausbildung verlassen. „Zweifellos“ seien die in den USA ausgebildeten Navy-Piloten die besten der Welt, fügte sie an. Wenn es zu einem Kampf „Pilot gegen Pilot” komme, hoffe sie, „dass wir der bessere Mann in der Box sind.“

Abschreckung und Säbelrasseln

Das Manöver fand im Rahmen der NATO-Übungsreihe „Neptun“ statt, die eine schnellere Erprobung der Land-, See- und Luftstreitkräfte ermöglichen soll. Auch das Abschreckungspotential gegenüber Russland soll damit erhöht werden. Bei einem Besuch auf dem Flugzeugträger erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg: „Wir haben unsere Bereitschaft erhöht und die Art und Weise, wie wir im gesamten Bündnis zusammenarbeiten, um jeden Zentimeter des NATO-Territoriums zu schützen und zu verteidigen, verstärkt.“ Zudem wies er darauf hin, dass es erst das dritte Mal seit dem Ende des Kalten Krieges sei, dass eine US-Flugzeugträgergruppe unter NATO-Kommando stehe, wobei alle drei Male im Rahmen der Neptun-Übungen im vergangenen Jahr stattgefunden hätten.

Stoltenberg drückte auch seine Besorgnis darüber aus, dass Russland fälschlicherweise behauptet habe, die Ukrainer würden den Einsatz einer radioaktiven „schmutzigen Bombe“ auf ihrem eigenen Gebiet planen. Seiner Ansicht nach könnte die Behauptung Teil einer russischen „False-Flag-Operation“ sein, um selbst einen solchen Angriff durchzuführen und dann Kiew die Schuld zu geben. Da Russland andere dessen beschuldige, was es selbst zu tun gedenke, müsse man genau beobachten, was es jetzt tue. Der Einsatz einer radiologischen Bombe sei eine „ernsthafte Eskalation“, stellte Stoltenberg klar, ohne auf die Frage einzugehen, wie die NATO darauf reagieren würde. Allerdings behauptete er, die Wahrscheinlichkeit eines Einsatzes von Atomwaffen in der Ukraine bleibe „gering“, wobei die Folgen jedoch so verheerend wären, dass man das Risiko ernstnehmen müsse. Man kann nur hoffen, dass dies wirklich der Fall ist, und nicht durch weitere rhetorische Eskalationen eine Eigendynamik erzeugt wird, die am Ende niemand mehr kontrollieren kann.