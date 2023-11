Vernichtete Unternehmen, zerstörte Marken: Den Opfern grüner Wirtschaftspolitik ein Gesicht geben

Es ist an der Zeit, sich einige Gedanken über mittelbare und unmittelbare Zerstörungen von Schönheit und Erhabenheit durch den Sozialismus zu machen. Weil idealistische Sozialisten in der Regel empathielose, bornierte Gesellen (und “-innen”) sind, scheren sie sich einen feuchten Kehricht um Kunst oder Kultur, um Schönheit oder Erhabenheit, um Symmetrie oder Reinheit der Formen. Ihr vorgeschobenes, geheucheltes Interesse an Kunst (auf das leider viele Künstler hereinfallen) dient ausschließlich ihren machtpolitischen Interessen und ist für sie nur ein Baustein auf dem Weg, an dessen Ende sie die Macht im Staat total an sich reißen wollen.

Wie wir alle wissen, sind sozialistische Phantastereien in unserer Gesellschaft wieder weit verbreitet, weil es genügend parasitäre Gestalten in – mit in letzter Konsequenz unter Waffengewalt abgepresstem – Steuergeld finanzierten Institutionen gibt, die keinerlei echte Rechenschaft über ihre Entscheidungen und ihr Tun ablegen müssen. Regieren und Manipulieren nach Gutsherrenart eben! Die irrsinnige Politik einer schmarotzenden Clique von Ausbeutern ist neben vielem anderen dafür verantwortlich, dass unsere Energiepreise “durch die Decke“ gegangen sind. Energieintensive Industriezweige, insbesondere des vornehmlich regionalen Mittelstandes, sind einer fast schon kriminell zu nennenden Wahnwitzpolitik zum Opfer gefallen.

Aus für Hahn & Henne

Immer wenn ich meine Mutter besuche und wir gemeinsam mit meiner Frau frühstücken, weiß ich, dass der Frühstückstisch mit meinem Lieblingsgeschirr, nämlich “Hahn und Henne“ aus Zell am Harmersbach im Schwarzwald, gedeckt ist. Dieses Service war schon vor 50 Jahren mein Lieblingsgeschirr (später kam noch ein “Altböhmisches Apfelgeschirr“ hinzu). “Hahn und Henne“ erinnert mich an meine Kindheit und Jugend, an mein Zuhause, an den Duft der Wiesen und Felder im Kinzigtal, an einen sonnigen Frühjahrsmorgen und auch an meinen verstorbenen Vater, der dieses Geschirr genauso liebte wie ich.

Die Zeller Keramik Manufaktur GmbH & Co. KG in Zell am Harmersbach im schönen Kinzigtal hat “Hahn und Henne“ vor über 120 Jahren ursprünglich für Kinder eingeführt, jedoch erfreut sich diese immer noch handbemalte Produktlinie bis heute einer derartigen Beliebtheit auch bei Erwachsenen, dass sie die bis heute deutschlandweit beliebteste Frühstückskeramik ist. Über 150 verschiedene Teile und über 200 Accessoires mit dem Motiv “Hahn und Henne“ wurden zuletzt hergestellt. Doch nun ist damit Schluss: Dank der gestiegenen Energiepreise, den grundsätzlich in einer Inflation gestiegenen Kosten und der drohenden Erhöhung der LKW-Maut – also ausnahmslos alles Ergebnisse einer zweijährigen Exekutions-Energie- und Antiwirtschaftspolitik der Ampel (im Anschluss an die “Vorarbeit” von 16 Jahren Merkel-Murkselei) – gibt die Zeller Keramik nun nach über 200 Jahren aus wirtschaftlichen Gründen auf.

Zwei Klassiker dahin

Genauso wie “Hahn und Henne“ erwischte es einen weiteren Klassiker in deutschen Küchenschränken – wer kennt sie nicht: Die Einweckgläser. Seit 123 Jahren produzierte die Weck Glaswerk GmbH in Bonn die berühmten Gläser, deren Inhalt, auf Vorrat eingemacht in besseren Tagen, viele zehntausend Menschen vor dem Verhungern nach beiden Weltkriegen bewahrt hat. Wie auch die Keramikproduktion ist die Glasherstellung sehr energieaufwendig; zu aufwendig jedenfalls in Zeiten von Wirtschaftsministern, die nicht wissen, was eine Insolvenz ist. Vielleicht sollte Habeck einmal die Geschäftsleitung der Weck GmbH fragen.

Zwei Klassiker dahin. Zwei Opfer des galoppierenden sozialistischen Irrsinns. Geben wir auch diesen Opfern ein Gesicht: Zeigen wir am Ende dieses Artikels noch einmal, welch wunderschönen und praktischen, welch nützlichen und zeitlos viele Generationen prägenden Produkten hier der Garaus gemacht wurde. Noch viele weitere werden unter den Grünsozialisten folgen – und mit jedem Produkt stirbt Deutschland ein Stück mehr. Auch deshalb, weil der aktuelle Wirtschaftsminister Vaterlandsliebe stets zum Kotzen fand und mit Deutschland nie etwas anzufangen wusste.

Wenn Ihnen aus Ihrem Umfeld andere klassische Produkte oder Firmen bekannt sind, die uns kürzlich “verlassen” oder “aufgehört zu produzieren” haben, oder kurz davor stehen, es zu tun, weil sie von keinerlei persönliche Konsequenzen fürchten müssenden Politikern und ihren Medienheloten direkt oder indirekt hingerichtet wurden: Dann schreiben Sie das bitte in die Kommentarspalte. Es wird Zeit, dass wir in Deutschland einen Überblick über das wahre Ausmaß der hereinbrechenden wirtschaftsvernichtenden Regierungsdystopie bekommen.