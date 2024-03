Vier Jahrzehnte Jodsalz-Prophylaxe in Deutschland: Soll es einfach immer so weitergehen?

Seit 40 Jahren wird in Deutschland jodiertes Salz eingesetzt. Der Startschuss fiel 1983 in der DDR, 1989 erfolgte wurde die Jodsalzprophylaxe auch in Westdeutschland eingeführt. Die EU ermöglichte mit der Richtlinie 70/524/EWG des Rates zudem den Einsatz von jodierten Futtermittelzusätzen in der Größenordnung von bis zu 10 Milligramm Jod pro Liter Milch. Dabei waren 40 ppm (parts per million) Jod im Tierfutter zugelassen, was mittels Extrapolation der Ergebnisse von Flachowsky et al. von 2014 ganz enorme Jodwerte ergibt (die WHO-Empfehlung lautet: bis zu 0,3 Milligramm Jod pro Tag). Die sogenannte Jodprophylaxe in Deutschland besteht damit aus fünf Komponenten:

Der nicht gekennzeichneten und nicht quantifizierten Zwangsjodierung sämtlicher Konsumenten von Lebensmitteln tierischen Ursprungs (durch die besagte EU-Richtlinie 70/524/EWG);

dem nicht gekennzeichneten Einsatz von jodiertem Salz beim Absatz loser Ware wie etwa Backwaren und Wurstwaren (Zweite Verordnung zur Änderung der Vorschriften über jodiertes Speisesalz von 1993);

dem nicht gekennzeichneten Einsatz von jodiertem Salz im Gaststättengewerbe und in der Gemeinschaftsverpflegung (Zweite Verordnung zur Änderung der Vorschriften über jodiertes Speisesalz von 1993);

einem nur zum Teil gekennzeichneten Einsatz von jodiertem Salz bei der Herstellung verpackter Lebensmittel für den Einzelhandel (EU-Verordnung 1169/2011);

einem aus Sicht des Verbrauchers freiwilligen Einsatz von jodiertem Speisesalz im Haushalt.

Ist Jod wirklich gesund?

Zudem startete die Jodprophylaxe mit einem Versprechen, welches heute noch auf der Website des Arbeitskreises Jodmangel e.V. zu finden ist: „Jod– damit die Schilddrüse gesund bleibt“. Gleichzeitig wird aber festgestellt: „Deutschland ist seit einiger Zeit kein ausgewiesenes Jodmangelgebiet mehr. Aber aufgrund des früheren jahrzehntelangen schweren Jodmangels ist bei Senioren (älter als 65 Jahre) etwa jeder Zweite von einem Kropf oder einer Knotenschilddrüse betroffen.“ Abgesehen von der Tatsache, dass es keine Statistik gibt, welche die vorlaufende Aussage bestätigen würde (wie auch die Antwort auf eine entsprechende Kleine Anfrage im Bundestag, Drucksache 19/17062, des Weiteren die Antwort auf eine identische Kleine Anfrage im Landtag Rheinland-Pfalz, Drucksache 17/2750 sowie persönliche Kommunikation des Verfassers mit dem Robert-Koch-Institut zeigt), muss daher die Frage gestellt werden: Was haben Jahrzehnte der Jodprophylaxe überhaupt bewirkt?

Die vom genannten Arbeitskreis Jodmangel genannten Senioren über 65 Jahre wurden – wie alle anderen Bürger dieses Landes auch – seit spätestens 1989, dem Start der Jodsalzprophylaxe in der gesamten Bundesrepublik, im Zuge der obigen fünf Komponenten massiv zwangsjodiert. Etliche haben womöglich – aufgrund der perpetuierten Verbreitung der Botschaft „Jod ist gesund“ – Jodsalz und Jodtabletten noch zusätzlich freiwillig eingesetzt. Wieso hat dann eine über Jahrzehnte andauernde Jodprophylaxe die Schilddrüsen der älteren Bürger nicht gesund gemacht oder gesund erhalten? Wieso wurde das Versprechen nicht eingelöst? Die Antwort ist recht klar: Weil die Tatsachen eine völlig andere Sprache sprechen.

Männer seltener betroffen als Frauen

Im Jahr 2002 veröffentlichten Mitarbeiter des RKI Ergebnisse aus Gesundheitssurveys; so zum Beispiel dem von Melchert et al. 2002: „Schilddrüsenhormone und Schilddrüsenmedikamente bei Probanden in den Nationalen Gesundheitssurveys“. Die Angaben beruhen auf den deutschen Gesundheitssurveys aus den Jahren 1984 bis 1991 (in der BRD), also aus einer Zeit vor oder in der Frühphase der 1989 gestarteten bundesweiten Jodsalzprophylaxe, jedoch noch vor der Zweiten Verordnung zur Änderung der Vorschriften über jodiertes Speisesalz von 1993. Insgesamt liegt die Prävalenz der medikamentös behandelten Schilddrüsenerkrankungen bei bemittelt 5,5 Prozent, wobei der Wert für Männer mit rund 1,8 Prozent wesentlich niedriger lag als der bei Frauen mit rund 9 Prozent. Der Prozentsatz von Probanden mit Struma liegt bei unter 3 Prozent. Diese Ergebnisse können somit als „Ausgangssituation“ vor dem Start einer breiten Jodprophylaxe angenommen werden. Von einem „endemischen Struma in Deutschland“, einem beliebten Argument aus der Anfangszeit der Jodprophylaxe, kann im Hinblick auf diese Zahlen überhaupt nicht gesprochen werden.

Im Folgejahr des Melchert-Surveys, 2003, veröffentlichten wiederum Mitarbeiter des RKI Ergebnisse aus einem späteren Gesundheitssurvey (Knopf und Melchert, 2003: „Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes – Bundes-Gesundheitssurvey: Arzneimittelgebrauch – Konsumverhalten in Deutschland“). Die Angaben beruhen auf dem deutschen Gesundheitssurvey aus dem Jahr 1998, also aus einer Zeit vier bis fünf Jahre nach der Zweiten Verordnung zur Änderung der Vorschriften über jodiertes Speisesalz. Insgesamt lag die Prävalenz der medikamentös behandelten Schilddrüsenerkrankungen hier bei gemittelt 7,9 Prozent, wobei der Wert für Männer mit rund 2,9 Prozent wiederum wesentlich niedriger lag und der für Frauen mit rund 12,6 Prozent deutlich höher. Im Vergleich zur „Ausgangssituation“, die 2002 bei Melchert et al. beschrieben wurde, waren die Werte also bereits angestiegen; im Durchschnitt beider Geschlechter um rund 2,4 Prozent.

Steter Anstieg

Im Jahr 2013 veröffentlichten Mitarbeiter des RKI dann erneut Ergebnisse eines aktuellen Gesundheitssurveys (Knopf und Grams, 2013: „Arzneimittelanwendung von Erwachsenen in Deutschland“). Die Angaben beruhen auf dem deutschen Gesundheitssurvey (DEGS1) von 2008 bis 2011. Insgesamt liegt die Prävalenz der medikamentös behandelten Schilddrüsenerkrankungen nun bei gemittelt rund 11,5 Prozent, wobei der Wert für Männer mit rund 4,5 Prozent wiederum wesentlich niedriger lag und der für Frauen mit rund 18,6 Prozent erneut wesentlich höher. Im Vergleich zur 2002 beschriebenen „Ausgangssituation“ waren die Werte also weiter angestiegen – im Durchschnitt beider Geschlechter um rund 6 Prozent.

Im Jahr 2019 antwortete die Landesregierung Rheinland-Pfalz auf eine Große Anfrage namens „Auswertung des Arzneiverordnungsreports und anderer Quellen im Hinblick auf die Verbreitung und Entwicklung von Schilddrüsenerkrankungen in Rheinland-Pfalz“ (Drucksache 17/9730). Demnach war die Anzahl der Patienten in der gesetzlichen Krankenversicherung mit einer gesicherten Diagnose im ICD-Spektrum E00 bis E07 (“Schilddrüsenerkrankung”) zwischen 2009 und 2018 von 491.000 auf 631.000 gestiegen, was rund 15,5 Prozent der rheinland-pfälzischen Bevölkerung entspricht. Allerdings liegen keine Daten zur privaten Krankenversicherung vor. Der Prozentsatz liegt in Bezug auf die Gesamtbevölkerung in Rheinland-Pfalz also schätzungsweise bei rund 17 Prozent.

Menschen hatten eine gesunde Schilddrüse

In den Jahren 2000 bis 2018 stieg zudem die Anzahl der von Apotheken zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung abgegebenen Fertigarzneimittel der Subgruppe ATC H03 zur Schilddrüsentherapie in der Bundesrepublik von rund 16,5 Millionen Packungen auf etwa 27,5 Millionen Packungen, so die Antwort auf die besagte Große Anfrage. Allerdings lagen auch hier keine Daten zur privaten Krankenversicherung vor; die Anzahl liegt in Bezug auf die Gesamtbevölkerung also um rund 10 Prozent höher. Nach Vergleich der deutschen Gesundheitssurveys von 1984 bis 2011 und der großen Anfrage aus dem Jahr 2019 bleibt somit festzustellen: Die Prävalenz der Schilddrüsenerkrankungen ist nicht gesunken, sondern enorm gestiegen. Sie liegt – rein rechnerisch – im Bereich von plus 200 Prozent verglichen mit der Ausgangssituation der Jahre 1984 bis 1991 (auch wenn dabei einschränkend erwähnt werden muss, dass die Daten aus Rheinland-Pfalz nicht als vollständig repräsentativ für den Bundesdurchschnitt angenommen werden können). Insgesamt jedenfalls ist eine stark steigende Tendenz zu Schilddrüsenerkrankungen erkennbar.

Die Jodprophylaxe hat also nicht nur ihr Versprechen nicht eingelöst; ihre Zeitdauer weist zudem eine positive Korrelation mit einer steigenden Anzahl von medikamentös behandelten Schilddrüsenerkrankungen auf. Dabei war eine negative Korrelation vorhergesagt worden. Hier passt etwas nicht zusammen – zumal eingedenk der Tatsache, dass die WHO Deutschland bereits seit dem Jahr 2004 nicht mehr als Jodmangelgebiet sieht (laut de Benoist et al., WHO, 2004).

Deutschland ist kein Jodmangelgebiet mehr

Welche Interpretationen sind also möglich?

Die Jodprophylaxe reicht immer noch nicht aus, wir müssen noch mehr jodieren. Dies ist beispielsweise der Ansatz des Arbeitskreises Jodmangel. Gegenargument: Es wurden bereits enorme Jodmengen eingesetzt und Deutschland ist längst kein Jodmangelgebiet mehr. Die Demografie hat sich verändert und vor allem die Alten haben kranke Schilddrüsen (auch dies postuliert der Arbeitskreis Jodmangel). Gegenargument: Dies können wir gar nicht wissen , da es keine aussagekräftige Statistik zu Schilddrüsenerkrankungen gibt; außerdem hätte die Jodprophylaxe dann ihr Versprechen nicht eingelöst, unsere Schilddrüsen bis ins hohe Alter gesund zu erhalten. Die Jodprophylaxe hat zur Verbreitung bestimmter Schilddrüsenerkrankungen beigetragen, möglicherweise ist sie sogar die Ursache von Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto, Basedow und anderen, so die Jodierungsgegner. Gegenargument: Dies ist bisher nicht eindeutig beweisbar, zumal es keine diesbezüglichen Statistiken gibt.

Es bestehen somit eine Reihe von Fragen, welche unverzüglich beantwortet werden müssen. Die Mauer des Schweigens (siehe die Kritik von Böhme in seiner Chronik zur Jodprophylaxe von 2020), welche Politik, Behörden und Jodierungsbefürworter um das Thema Jodprophylaxe aufgebaut haben, ist also weder hilfreich noch angemessen.

“Weiter so” ist keine Option

Eine öffentliche Debatte zu den Ergebnissen und Nebenwirkungen der Jodprophylaxe ist dringend geboten und würde einer freien und demokratischen Gesellschaft gut zu Gesicht stehen. Vor allem muss ein valides Projektmonitoring und eine entsprechende Begleitforschung aufgebaut werden, welche eine wissenschaftliche Beurteilung überhaupt möglich macht; zum Beispiel eine bundesweite Schilddrüsenstatistik oder die Durchführung globaler und europäischer Meta-Studien.

Ein “weiter so” ist aus Sicht des Verfassers jedenfalls nicht zulässig – zumal etliche wissenschaftliche und epidemiologische Studien längst die gleichen Fragen aufwerfen, etwa eine Querschnittsstudie aus 10 chinesischen Städten (siehe hier) zu Jodstatus und Prävalenz von Schilddrüsenerkrankungen nach Einführung der obligatorischen universellen Salzjodierung für 16 Jahre in China, oder eine andere zur Jodkonzentration im Urin und Mortalität bei Erwachsenen in den USA. Klar ist: Die verdeckte Zwangsjodierung sollte auf jeden Fall eingestellt werden. Solange wir nicht wissen, ob die Jodprophylaxe tatsächlich mehr Schaden als Nutzen angerichtet hat, sollte der Einsatz von Jodsalz nur noch auf freiwilliger Basis erfolgen und die Futtermitteljodierung eingestellt – oder auf ein für die Tierernährung absolut notwendiges Minimum reduziert – werden.

Dr. Timo Böhme ist Autor des Buches „Chronik und Kritik zur Jodprophylaxe“ und der Initiative „40 Jahre Jodprophylaxe in Deutschland – Kampagne für Transparenz und Antworten“.