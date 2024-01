Von Krömer bis Strack-Zimmermann: Anti-AfD-Hetze aus der Gosse

Im konzertierten Propagandatreiben zur Anbahnung eines AfD-Verbots, getriggerte durch die bodenlose Kampagne von “Correctiv“ zu einem völlig legitimen und verfassungskonformen privaten Austausch über die Wiederherstellung rechtsstaatlicher Verhältnisse in der Migration, werden dieser Tage wieder genau die Widerlinge an die Oberfläche gespült, die ihre primitive hasszerfressene Selbstdarstellung gerne mit möglichst spalterischen Anfeindungen und Pöbeleien ad hominem auf die Spitze treiben – für billigen Applaus des Gesinnungspöbels. “Auch Prominente sind entsetzt wegen der Enthüllungen. So auch Komiker Kurt Krömer”, schreibt “t-online” über einen der takt- und geistlosesten, unoriginellsten Proleten der deutsche TV-Landschaft, der selbst Böhmermann in Sachen Dauerzumutung noch Konkurrenz macht.

So etwas wie aufrichtiges “Entsetzen” gibt es bei Krömer gar nicht, bloß hündisches Schnüffeln nach Anlässen für die nächste billige Pointe – und die feuert er gratismutig ausgerechnet gegen Björn Höcke ab, den Thüringer Leibhaftigen der Schwefelpartei, dem in diesem Land straffrei jeder alles an den Kopf werfen und antun darf, was bei anderen allen Personen des öffentlichen Lebens Beleg für menschenverachtende Schmähkritik, “Verrohung der demokratischen Kultur” oder übergriffigste Verletzung der Privatsphäre wäre. Nichts hat sich seit 1933 geändert: Mit Staatsfeinen und Untermenschen darf man in Deutschland alles machen, man muss nur auf der richtigen Seite stehen.

Sprache pubertierender Hauptschüler

“Nur weil Björn Höcke aufgrund seines Schrumpfpimmels Komplexe hat, muss das ja jetzt nicht ein ganzes Land ausbaden“, postete Krömer und “erntete” dafür “großen Beifall” in der linken Haltungsblase. Nicht auszudenken, wie die Reaktionen ausfallen würden, jemand aus der rechten Ecke hätte Olaf Scholz oder Robert Habeck so tituliert. Oder würde sexistische Sprüche dieser Art über Baerbocks Fahrgestellt oder Luisa Neubauers Oberweite machen. “Widerlich”, “reaktionär”, “menschenfeindlich” – das wären dann die in Stellung gebrachten Kampfbegriffe der Linken für solche Entgleisungen.

Markus Kink schreibt: “Und auch hätte es keinen Beifall der üblichen Systemschmarotzer gegeben sondern ‘Aufstehen gegen Rechts’, runde Tische landauf und ab und die Headline der Tagesthemen über Tage. Und reichlich Munition für ein gewünschtes Parteiverbot der AfD… aber hier: Kein Wort der Kritik über diesen persönlichen, ehrverletzenden Angriff in der Sprache pubertierender Hauptschüler weit unter jeder Gürtellinie und weit weg von demokratischem Grundanstand, der von linker Doppelmoral ja stets vehement eingefordert wird. Pfui Teufel!”

Wer bietet weniger?

Nicht besser ist der Totalausfall der kriegslüsternen FDP-Matrone Agnes Strack-Zimmermann, die ebenfalls für ihr “couragiertes Auftreten” gegen die AfD abgefeiert wird. Dieses bestand in koprolalischen Entgleisungen à la “ein Haufen Scheiße“. Da dürfte sogar Jörg Kachelmann gerührt sein! Das Haltungs-Tourette solch geistloser Betriebsunfälle des Politikbetriebs fällt heute schon niemandem mehr als Ausweis des grassierenden Niveauverlusts auf, in Zeiten des Baerbockschen Gestammels oder Assi-Attitüden wie unterschiedlichen Socken eines zunehmend ungepflegt auftretenden Vizekanzlers beim Staatsbesuch.

“Schrumpfpimmel”, “Scheiße”… wer bietet weniger? Untergrenzen gibt’s nicht mehr und das Wieselwort “Nazi” gestattet längst Narrenfreiheit im Umgang mit jedem, den man inflationär als solchen abstempelt. Immer deutlicher zeigt es sich: Der Antifaschismus ist das neue Einfallstor für echten Faschismus, Kategorien der Entmenschlichung und damit Anbahnung der nächsten zuerst gesellschaftlichen und dann irgendwann wieder gerne auch physischen Vernichtung werden heute mit den projektiven Wahnvorstellungen derer wieder salonfähig gemacht, die deren historische Wiederholung scheinbar mit allen Mitteln verhindern wollen und dabei geschichtsblind genau diese Wiederholung praktizieren.