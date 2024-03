Was uns Baltimore erst noch sagen wird

Vor einer Woche brachte ein außer Kontrolle geratenes Cargoschiff mehrere riesige Stahlkräne in einem Hafen in der türkischen Provinz Kacaeli zu Fall. Gestern nun rammte ein 2015 in Südkorea gebautes, vollbeladenes 300-Meter-Containerschiff nach einem Stromausfall einen der beiden Hauptpfeiler der Francis Scott Key Bridge in Baltimore. Der Lotse und sein Versuch, den Anker zu werfen, konnten die schiere Masse nicht mehr rechtzeitig zum Halten bringen. Die gelenkig aufgelagerte Konstruktion der Fachwerkbrücke brachte es mit sich, dass die gesamte Stahlkonstruktion auch seitlich der Pfeiler auf voller Länge in den Fluß Patapsco stürzte und zahlreiche Fahrzeuge und Menschen mit ins 9 Grad kalte Wasser riss. Immerhin hatte der abgesetzte Notruf die Sperrung der Brücke ermöglicht – allerdings erst, als diese für alle sichtbar nicht mehr existierte.

Das ausgerechnet nach dem unberechenbaren Exzentriker „Dali“ benannte Wassergefährt stand wohl unter keinem guten Stern: Bereits ein Jahr nach ihrem Stapellauf war sie in eine Kaimauer in Antwerpen gekracht. Der Unfall wird vermutlich als wiederholter Präzedenzfall neue Vorschriften über redundante Systeme im Schiffsbau nach sich ziehen, was wiederum perspektivisch zu höheren Transportkosten führen wird. Überhaupt wird das Ereignis Wellen weit über das Hafenbecken von Baltimore hinaus schlagen.

Gravierende Folgen

Die ersten nüchternen Gedanken, die in mir aufkamen, waren deshalb die an die Bewältigung der Folgen. An die Abläufe und Zeiträume. Dazu muss man sich Einiges ins Bewusstsein rufen: Einer der bedeutendsten Häfen der USA – im Bereich Automobilzulieferung der mit Abstand wichtigste – ist in seinen zentralen Bereichen auf kaum absehbare Zeit unbenutzbar geworden. Die Hafenzufahrt ist für größere Schiffe auf der gesamten Breite durch eine riesige Menge verknäulter Stahlteile versperrt, auf denen zuvor jeden Tag 150.000 Fahrzeuge unterwegs waren. 40 Schiffe, darunter ein deutscher Frachter, sind jetzt eingeschlossen und damit wertlos. Mercedes hatte nicht das Glück seiner Konkurrenten BMW und VW, die ihre Terminals noch vor der Brücke angesiedelt haben. Sie sitzen dahinter. Der zentrale Umschlagplatz mit dem Stern dürfte nun für Monate, wenn nicht Jahre ausfallen.

So wie den dort Beschäftigten wird es auch den etwa 15.000 direkt betroffenen Hafenmitarbeitern gehen, die sich über kurz oder lang nach neuen Jobs umsehen müssen. Stückgut, Flüssiggas, Gips wurden in dem Hafen an der Ostküste umgeschlagen. Internationale, insbesondere asiatische Kreuzfahrtschiffe liefen ein und aus. Das alles passiert in einer Zeit, in der sowohl der Panamakanal als auch der Suezkanal nur eingeschränkt befahrbar sind. Die Folgen dieses Crashs für die Inflation, Lieferketten, Welthandel sind also derzeit kaum zu überschauen.

In Asien würde keine Zeit verloren

Theoretisch ist schnell durchdacht, was zur Schadensbegrenzung sofort zu veranlassen wäre: In asiatischen Ländern, das fiel mir zuerst ein, würden vermutlich in spätestens einer Woche Taucher damit beginnen, die Konstruktion in handliche Stücke zu zerteilen, in einem Monat wäre die Zufahrt für den Schiffsverkehr wieder frei; mehr noch: spätestens Anfang 2025 lägen Pläne für eine neue Brücke vor und auf dieser würden wahrscheinlich – konservativ geschätzt – 2027 die ersten Fahrzeuge fahren. Wenn ich diese Kausalketten in die Funktionsweise einer westlichen Industriegesellschaft wie den USA mit ihren zweifellos beachtlichen ökonomischen Möglichkeiten übersetze, gäbe es zwei Szenarien – ein optimistisches und ein typisches. Die 2018 in Genua nach einem Erdbeben eingestürzte Morandi-Brücke war bereits zwei Jahre später durch die vom nationalen Allesplaner Renzo Piano entworfene San-Giorgio-Brücke ersetzt worden; Eine Leistung, deren Zustandekommen mich sehr erstaunt hat und die ich im Fall von Baltimore für nicht wiederholbar halte. Ein anderes Procedere ist daher wahrscheinlicher.

Meine Prognose sieht in etwa wie folgt aus: Die Auftragsvergabe der Beräumung durch Bergungsunternehmen dauert Monate. Es bricht ein Streit über die Finanzierung aus, die erst nach Klärung der Haftungsfrage und etlichen Prozessen geregelt werden kann, in denen sich Anwaltskanzleien von Versicherungskonzernen dumm und dämlich verdienen. Schiffskonstruktion, die Rolle des Lotsen, etwaige Bedienfehler, eventuell schuldhaftes Verhalten im Zusammenhang mit der Brückensubstanz – all das wird mit Gutachten und Gegengutachten aufgearbeitet, besser gesagt vernebelt, werden. Am Ende irgendwann werden es dann auf Staatskosten vorfinanzierte Holländer sein, die den Job erledigen. Zwischenzeitlich wird diskutiert werden, ob logistische Kapazitäten in andere Häfen verlagert werden können und ob der Hafen von Baltimore überhaupt e wieder seine ursprüngliche Bedeutung zurückerlangen kann. Das Für und Wider einer neuen Brücke wird gegen die in dieser Gegend nicht unüblichen Untertunnelungslösungen abgewogen werden müssen.

Lackmustest für Vitalität von Systemen

Mehr noch: Politische Entscheidungsträger sehen Chancen, das Thema für ihre Zwecke zu nutzen, und beginnen Stellungskämpfe. Wenn die Entscheidungen Pro und Kontra gegen irgendetwas Konstruktives irgendwann gefallen sind, werden die Planungen für neue Ingenieurbauwerke mindestens fünf Jahre in Anspruch nehmen. Die Bauzeit muss man dann nochmals mit mindestens vier Jahren ansetzen. Das Verkehrschaos im Raum Baltimore wird derweil zum Dauerzustand und wird sich auf die Regionalentwicklung, Immobilienpreise und das Investitionsverhalten auswirken. Wenn der Verkehr 2035 die Hafenzufahrt wieder quert, wäre ich erstaunt. Nicht erstaunt hingegen wäre ich, wenn dort nie wieder Fahrzeuge fahren, sondern fortan lange Umwege in Kauf genommen werden.

Was will ich mit dieser Schwarzseherei sagen? Gerade die Bewältigung solcher unvorhersehbaren Ereignisse sagt etwas über die Leistungsfähigkeit und Vitalität von Systemen aus. An den Reaktionszeiten, den politischen und ökonomischen Entscheidungsprozessen und der Fähigkeit, sich hinter einer überregional bedeutsamen Herausforderung zu versammeln, kann man ziemlich genau die Zukunftschancen einer Gesellschaft studieren. Ich rege deshalb an zu beobachten, was dort in den nächsten Monaten und Jahren geschehen wird. Kaum auszudenken wäre allerdings, wenn in Deutschland eine solche “systemrelevante” Brücke gerammt oder irgendein vergleichbar zentrales Infrastrukturelement zerstört würde…