Wer ist das Volk?

Die derzeitige Kampagne des Establishments gegen die politische Opposition, hauptsächlich in Gestalt der AfD, hat den Charakter eines typischen „Medienputsches“, wie wir ihn in der jüngeren Vergangenheit gleich mehrfach erlebt haben: Die weitgehend inhaltslose Ibiza-Affäre im Vorfeld der Europawahl 2019 warf nicht nur die österreichische FPÖ um Jahre zurück, sondern senkte auch europaweit den rechtspopulistischen Stimmenanteil und ermöglichte es so Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin zu werden, ohne sich vorher dem Wahlvolk gestellt zu haben. Im Frühjahr 2020 führte eine beispiellose Angstkampagne vor dem für die große Mehrzahl der Menschen weitgehend ungefährlichen Virus Sars-CoV-2 zur jahrelangen Aussetzung vieler demokratischer Rechte und Grundfreiheiten. Im November desselben Jahres lenkte ein orchestriertes Trump-Bashing von praktisch offensichtlichen Unregelmäßigkeiten bei der US-Präsidentschaftswahl ab. Dem folgte am 6. Januar 2021 ein vom US-Establishment inszenierter “Capitol-Sturm”, der auch in Deutschland zu einem versuchten Staatsstreich Donald Trumps erklärt wurde. Im Februar 2022 wurde schließlich die politische Öffentlichkeit fast aller westlicher Staaten auf einen Krieg eingeschworen, bei dem die völlig korrupte und von neonazistischen Tendenzen durchsetzte Ukraine zum Inbegriff westlicher Werte erklärt wurde, die es um jeden Preis in der Donbass-Region zu verteidigen galt.

In allen diesen Fällen kippte die öffentliche Meinung innerhalb weniger Tage jäh und fast total im Sinne des Establishments um, und es dauerte auch innerhalb der Gegenöffentlichkeit zum Teil Jahre, wenigstens ein realistisches Gegenbild zur Mainstream-Propaganda zu erzeugen und aufrecht zu erhalten. Bei dem neuen Medienputsch, der am 10. Januar mit den vorgeblich sensationellen „Correctiv“-Enthüllungen über ein rechtes „Geheimtreffen“ zum Zwecke der Planung einer Deportation von Millionen Menschen aus Deutschland begann, scheint der Mechanismus der oben genannten Beispiele nicht mehr recht zu funktionieren. Zwar sind auch am vergangenen Wochenende wieder hunderttausende Menschen in der Bundesrepublik „gegen rechts“ auf die Straße gegangen. In den Meinungsumfragen zeigen sich aber teilweise sogar leichte Zuwächse für die AfD. Wo diese Zahlen allenfalls leicht zurückgehen, ist dies dem Umstand geschuldet, dass häufig zum ersten Male Sahra Wagenknechts neue Partei BSW in den Umfragen als Option erschien. Insgesamt sind die Werte für die Gesamt-Opposition, verstanden als Summe aus AfD, BSW, Freien Wählen und „Sonstigen“ (darunter die jetzt als eigenständige Partei agierende Werteunion), im Januar deutlich angestiegen. Am historischen Tief der Ampel-Parteien hat sich kaum etwas geändert.

Fragwürdige Volksbegriffe

Ein unübersehbares Zeichen in diese Richtung setzte am Sonntag die Landratswahl im thüringischen Saale-Orla-Kreis. Der AfD-Kandidat Uwe Thrum erreichte in der Stichwahl gegen eine bundesweite Kampagne aller „Altparteien“ und Mainstream-Medien fast 48 Prozent der Stimmen. Trotz der letztendlichen Niederlage Thrums hat hier offensichtlich der polit-mediale Machtkomplex der Bundesrepublik alles andere als gesiegt. Der auf die Straßen und Plätze verlagerte „Kampf gegen rechts“ zielt ja nicht auf eine Verhinderung absoluter Mehrheiten für die Opposition ab, sondern auf deren Verschwinden, notfalls mit Mitteln staatlicher Repression. Bei diesem Vorgehen wird das Pulver allzu schnell verschossen. Die Massenmobilisierung wird sich sehr wahrscheinlich nicht lange aufrechterhalten lassen, und dann wird eine im Inneren noch stärkere und gefestigte Opposition bis zu den Europa- und Landtagswahlen dieses Jahres noch zulegen können, zumal die Regierung in ihrer Flucht in die Ideologie keine Anstalten macht, drängende Probleme Deutschlands anzugehen. Ich will die daraus resultierende politische Situation im Folgenden näher analysieren. Dabei wird sich zeigen, dass in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen auf beiden Seiten äußerst fragwürdige Volksbegriffe eine große Rolle spielen, die man korrigieren müsste, um eine wirkliche Verbesserung der Lage herbeizuführen.

Bei den Demonstrationen „gegen rechts“ mobilisiert faktisch die Regierung ein Bündnis aus Parteien von der CDU/CSU bis zur Linken, Verbänden und Interessenorganisationen gegen die größte Oppositionspartei AfD. Dies ist eine gefährliche Entwicklung. Natürlich haben Parteien und politische Organisationen das volle Recht, ihre Meinung öffentlich kundzutun. Es müsste in einer Demokratie aber klar sein, dass solche Kräfte keine staatlichen Institutionen sind und vor allem keine Identität mit dem Staatswesen selbst beanspruchen können. Dieses muss politisch neutral bleiben. Demokratische Parteien sind nie das Staatsganze, sondern allenfalls Teile davon. Das Wort Partei stammt vom lateinischen pars, deutsch „Teil“, ab. Diese Grenze wird gegenwärtig deutlich und gewollt überschritten. Die Regierung und ihre Unterstützer erklären sich selbst zum Volk, das angeblich auf den Straßen und Plätzen seinen unbedingten Willen kundgibt, und grenzen damit die Opposition aus diesem Volk aus. Die oppositionelle Publizistin Ulrike Guérot hat – siehe das nachfolgende Kurzvideo mit ihren verdichteten Aussagen – jüngst darauf hingewiesen, dass dies im Wortsinne „faschistisch“ ist. Das Wort „Faschismus“ leitet sich vom italienischen fascio, deutsch „Bündel“, her. Faschisten schaffen somit eine Bündelung von Kräften, die sich gegen nicht dazugehörige Feinde richten muss. Unterschiedliche demokratische Kräfte sind aber niemals Feinde, sondern allenfalls politische Gegner, welchen man immer dieselben Rechte zugestehen muss wie sich selbst.

Das genannte Fehlverhalten der Regierung spiegelt allerdings leider nur eine ähnliche Fehlhaltung von weiten Teile der Opposition. Hier wird die AfD als Vertretung der wahren Interessen des gesamten deutschen Volkes angesehen. Der politische Gegner wird in diesem Bild zum Volksfeind, und jeglicher Versuch einer inhaltlichen Differenzierung innerhalb der Opposition, etwa durch BSW und Werteunion, zur „Spaltung“. Wer so denkt, müsste sich eigentlich bewusst sein, dass er damit ein typisches ideologisches Muster des Marxismus-Leninismus verwendet. Auch in der DDR gab es – abgesehen von nicht wirklich eigenständigen „Blockparteien“ – nur die Einheitspartei SED, die einem Propagandalied zufolge „immer recht“ hatte. In einem solchen Politikbild ist in der Tat Opposition nicht legitim, weil ja die Einheitspartei definitionsgemäß die Interessen des Volkes vertritt und sich Widerstand gegen „die Partei“ automatisch gegen das Volk selbst richten müsste. Was daraus in der Praxis geworden ist, wissen wir, und deshalb sollten solche Ideen für die heutige politische Opposition nicht maßgeblich sein. Die AfD muss keine absoluten Mehrheiten gewinnen, und sollte vor allem keine absolute Machtfülle anstreben, um endlich aufräumen und das Volk an seinen Unterdrückern rächen zu können. Das würde nur die gegenwärtigen, zumindest teilweise undemokratischen Zustände nur durch noch viel schlechtere ersetzen. Keine Partei ist identisch mit „dem Volk“.

Die schlimmste Form solcher Ideen besteht darin, dass ein auf die Abstammungsnation reduziertes deutsches Volk sich quasi von Natur aus in einem Existenzkampf gegen „die Migranten“ befinden würde. Wer so denkt, der projiziert nur seinen eigenen Rassismus auf andere. Ich bestreite hier gar nicht, dass leider migrantische Ethno-Nationalisten und „Islam-Identitäre“ in wahrscheinlich nicht geringer Zahl in diesem Land existieren. Trotzdem sollte man eigentlich – gerade aufgrund seiner eigenen Verwurzelung in der westlich-europäischen Zivilisation mit ihrem Grundwert der Toleranz – nicht selbst den ethno-religiösen Bürgerkrieg herbeiführen wollen. Das Vorhaben einer ethnischen Homogenisierung Deutschlands durch eine „Remigration“, die kaum mit friedlichen Mitteln zu erreichen wäre, würde aber fast zwangsläufig in einem solchen Bürgerkrieg enden. Man kann zwar darüber spekulieren, dass irgendwann in der Zukunft existentielle Verteilungskonflikte eine solche Entwicklung praktisch unausweichlich machen könnten. Mutwillig herbeireden sollte man sie dennoch nicht. Die „identitäre Bewegung“ ist nur eine kleine Randgruppe, die aus meiner Sicht ihre Meinung unbeschränkt vertreten sollte. Mehrheitsfähig ist sie auf lange Sicht nicht, und deshalb kann ihr Programm auch nicht bestimmend für eine Opposition sein, die den ernsthaften Anspruch besitzt, selbst zu regieren.

Interessen des Staatsganzen

Es gibt noch zwei weitere verbreitete Fehlhaltungen zum Thema „Volk“. Sie verneinen in letzter Konsequenz den Volksbegriff selbst. Die erste entwertet das Volk zur bloßen „Bevölkerung“, also einer willkürlich zusammengesetzten Menschenmenge innerhalb eines ebenso willkürlichen Territoriums inmitten der globalisierten One World. In einem solchen Denken wird Demokratie unmöglich, weil kein demos mehr existiert. Politik wird zur bloßen Verwaltung der Bevölkerung durch Regierende, die keinen Volksbezug mehr benötigen. Letzten Endes ist dies moderner Feudalismus. Die zweite Fehlhaltung besteht darin, die schiere Möglichkeit nationaler Gemeinsamkeit mit der Begründung zu bestreiten, dass es nur Individuen und Gruppen mit einander widerstreitenden Interessen gibt, aber keine Nation. Diese Idee ist, vielfach unbewusst, auch in der heutigen Opposition höchst präsent, nämlich in Gestalt des Libertarismus, der in letzter Konsequenz den Staat selbst als reines Unterdrückungs- und Ausbeutungsinstrument ablehnt. Zu Ende gedacht, würde dies allerdings dazu führen, dass es auch keinen Hinderungsgrund für unbeschränkte Migration mehr geben dürfte, denn in einem vollendeten Libertarismus könnte sich jeder Mensch an jedem beliebigen Ort der Welt niederlassen, wenn er nur entsprechende privatrechtliche Verbindungen eingeht.

Wie kann man dies alles besser machen? Zunächst einmal entstehen Staaten einfach aus der Notwendigkeit einer arbeitsteiligen Gesellschaft, Angelegenheiten gemeinsam zu regeln. Es existieren offensichtlich nicht nur Einzel- und Gruppeninteressen, sondern auch Interessen des Staatsganzen: Innere und äußere Sicherheit, Infrastruktur, soziale Absicherung in Notlagen, Gesundheit, Bildung, etc. Einiges davon könnte zwar auch privatisiert werden, aber nur um den unmenschlichen Preis, dass lebensnotwendige Dinge nicht mehr allen zur Verfügung stehen. Vehement abzulehnen sind gegenwärtig verbreitete Formen von Regierungshandeln, die solchen Gesamtinteressen entgegenwirken, wie Energiewende, Corona-Politik und unkontrollierte Masseneinwanderung. Dagegen zu opponieren, ist richtig und wichtig. Es muss dabei aber immer Streit um die richtigen und angemessenen Mittel zur Erreichung der gemeinsamen Ziele möglich sein. Autoritäre Politikformen, gleich welcher Art, schränken den Ideenreichtum einer offenen Gesellschaft nur unnötig ein. Weiterhin benötigt ein solcher Staat ein allgemeines Bewusstsein der Gemeinsamkeit seines Staatsvolkes. Dieses entsteht weder durch das bloße Zusammenleben in einem Territorium noch durch eine gemeinsame Abstammung quasi von selbst. Ein gemeinsames Geschichtsbild und ethno-religiöse Homogenität sind zwar hilfreich, reichen jedoch für sich allein noch nicht aus. Entscheidend sind oft „Urereignisse“, die aus einer bloßen Bevölkerung tatsächlich ein Volk machen. Nach der ersten sprachlichen Bewusstwerdung des „Deutschen“ im 10. Jahrhundert vergingen trotz einer Gemeinsamkeit von Abstammung, Sprache, Territorium und Geschichte Jahrhunderte des Feudalismus, bis in den Befreiungskriegen gegen Napoleon (1813), dem „Vormärz“ und der bürgerlichen Revolution von 1848 tatsächlich eine sich ihrer selbst bewusste deutsche Nation entstand.

Schutzfunktion des Staates für eine ethno-kulturelle deutsche Nationalität

Ein ähnliches Gründungsereignis bräuchten wir auch heute wieder. Es könnte in einer friedlichen, demokratisch-nationalen Revolution gegen den neuen Feudalismus des polit-medialen Machtkomplexes bestehen. 1990 wurde die historische Chance verspielt, die DDR-Revolution des Herbstes 1989 zum demokratischen Urereignis eines neuen, besseren Deutschlands zu erheben. Stattdessen machte man aus der Wiedervereinigung einen bloßen Anschluss der DDR an die alte Bundesrepublik. Heute lässt sich dieses Versäumnis vielleicht ausgleichen. Im besten Falle könnten sogar die gegenwärtigen Demonstrationen einen Ansatz dazu darstellen. Immerhin wird dort für Demokratie und gegen Autoritarismus demonstriert, und die große Mehrzahl von „Normalos“, die keine Linksradikalen sind, könnte diese Zielsetzungen, die sich im Moment einseitig „gegen rechts“ richten, auch gegen den polit-medialen Machtkomplex wenden. Eine demokratische Revolution hätte den großen Vorteil, dass sie die ethno-religiöse Spaltung der deutschen Bevölkerung zugunsten einer neuen Form von Gemeinsamkeit überwinden könnte. Die Tatsache einer Vielzahl unterschiedlicher Nationalitäten in Deutschland bliebe aber bestehen.

Daraus ergibt sich für mich eine zentrale Forderung: Der deutsche Staat muss eine Schutzfunktion für eine ethno-kulturelle deutsche Nationalität innerhalb einer größeren deutschen Nation wahrnehmen, weil dies außer ihm niemand bewerkstelligen kann. Dazu gehört vor allem eine ungestörte Weitergabe der deutschen Sprache, einer deutschen Bildungstradition und eines spezifisch deutschen Geschichtsbewusstseins an nachfolgende Generationen. Andere Nationalitäten können hier selbstverständlich ihre eigenen Wege gehen, sodass diese Vorstellung niemanden diskriminiert. Die zurzeit propagierte Auflösung alles originär Deutschen im Multikulti ist aber mindestens genauso unerträglich wie das Ansinnen, diese Entwicklung durch eine zwangsweise ethnische Re-Homogenisierung umzukehren. Beides widerspricht übrigens eklatant dem Völkerrecht, dessen Subjekte selbstbestimmte Völker sind, die aber nicht notwendigerweise mit Staatsvölkern identisch sein müssen.

Die Demokratie ist durchaus lebenskräftig

Ein schlagendes Beispiel für ein falsches Spiel mit dem Begriff „Volk“ war in den letzten Tagen das Ansinnen, in Deutschland einen Ableger der türkischen Regierungspartei AKP zu gründen. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken reagierte darauf mit einem Appell daran, „dass Deutschland zusammengehört, dass wir ein Volk sind.” Schlechter hätte es auch ein Rechtsextremist nicht sagen können. Meiner Meinung nach ist an der Gründung einer türkisch-islamischen Partei nichts Verwerfliches. Ein ethnischer Türke kann ein vollgültiger deutscher Staatsbürger werden, aber er bleibt trotzdem ein ethnischer Türke. Diese Eigenschaft kann auch eine politische Vertretung finden. Genauso ist und bleibt ein Stammdeutscher neben seiner deutschen Staatsbürgerschaft noch auf eine andere, nämlich ethno-kulturelle Weise deutsch. Diese Tatsache kann und soll nicht einfach im multikulturellen Nichts aufgelöst werden. Wichtig ist nur, dass sich die unterschiedlichen Nationalitäten nicht befeinden, sondern immer auch ihr Gemeinsames sehen.

Kommen wir zum Schluss noch einmal auf die eingangs erwähnten „Medienputsche“ zurück. Dass die bundesdeutsche Gesellschaft sich heute mit solchen Machenschaften nicht mehr derartig umwälzen lässt wie noch vor wenigen Jahren, ist ein gutes Zeichen für die Lebenskraft der Demokratie. Die mühsame, geduldige Arbeit von Alternativmedien und Gegenöffentlichkeit zeigt in Gestalt dieser zunehmenden Immunisierung der Öffentlichkeit gegen Propaganda deutlich sichtbare Erfolge. Darauf muss die Opposition weiterhin aufbauen, anstatt gefährlichen Versuchungen zu einem eigenen Autoritarismus zu folgen. Das entscheidende Stichwort für den Erfolg ist nicht „Macht“, sondern „Wahrheit“. Erst wenn sich die öffentliche Meinung nicht mehr aufgrund von Lügen und Propaganda, sondern eines Bildes unserer tatsächlichen Situation bildet, wird eine demokratische Diskussion über Auswege aus der uns bedrückenden Multikrise möglich sein. Problemlösungen könnten sich dann auf überraschende Weise fast von selbst ergeben, sobald sich eine offene Gesellschaft selbst die Frage stellen kann: Wie wollen wir leben? Ein solches, offen mit sich selbst diskutierendes Volk ist das wirkliche Staatsvolk der Demokratie. Partikulargruppen, die sich selbst als das Staatsganze ausgeben, sind es definitiv nicht.