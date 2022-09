Wie lange tut sich Ungarn das noch an?

Die dreiste Bestrafungsaktion der EU gegen Ungarn wegen dessen Gefolgschaftsverweigerung, die dem Land – durch Vorenthaltung von ihm zustehenden Zahlungen aus dem Gemeinschaftshaushalt – eine Art Gesinnungs-Kontribution von 7,5 Milliarden Euro auferlegt, wird ironischerweise mit Vorwänden begründet, die bei konsequenter Anwendung auf die Brüsseler Zentralisten selbst zurückfallen müssten. Dieselbe Kommissionen die in undurchsichtigen Verträgen mit Pharmakonzernen Milliardensummen versenkt hat (woraufhin die Kommissionspräsidentin alle digitalen Spuren zu verwischen versuchte), die jährlich Milliarden in Strukturförderungsfonds mit der Gießkanne verteilt, die am Ende oft in dubiosen Kanälen versickern, die No-Limit-Gelder und Waffen an ein real hochkorruptes ukrainisches Regime transferiert, schwingt sich hier zum Richter über die angebliche mangelhafte ungarische „Rechtsstaatlichkeit“ auf und kreidet der Orban-Regierung „Korruption” an.

Dabei pfeifen alle Spatzen von den Dächern, worum es hier natürlich eigentlich geht: faktische Sanktionen wegen Ungarns konsequenter Standhaftigkeit gegen den globalistischen Masterplan, der die Auflösung der nationalen und kulturellen Identität aller europäischen Nationalstaaten durch geförderte Masseneinwanderung, die schleichende Souveränitätsverlagerung hin zu demokratisch nicht legitimierten supranationalen Entscheidungsgremien und gezielte Pauperisierung durch Deindustrialisierung, Energieverknappung und -verteuerung im Namen des „Klimaschutzes“ vorsieht.

Frontalaufgriff auf ein geistig gesundes und intaktes Volk

Dass damit eines der mental gesündesten, sozial und ethnisch homogensten, innenpolitisch ausgeglichensten, im Vergleich zu den mittlerweile in Deutschland herrschenden politischen Verhältnissen als rundum demokratisch und intakt zu bezeichnenden Länder frontal angegriffen wird, zeigt besonders drastisch, was aus der einst großartigen Idee des geeinten Europas geworden ist: Das Werkzeug eines zynischen Clubs transatlantischer Eliten mit einer freiheitsfeindlichen, linksideologischen Agenda, der versucht, abtrünnigen und unbotmäßigen, weil politisch unerwünschten Regierungen Zugeständnisse gegen den durch freies Wählervotum erklärten Willen ihrer Völker abzupressen.

Ungarn muss bekämpft werden, weil es in vielerlei Hinsicht zum Erfolgsmodell gegenüber einem heruntergewirtschafteten und mutwillig selbstdestabilisierten Resteuropa zu werden droht:Seine vorausschauende und flexible Energiepolitik ermöglicht es Ungarn jetzt schon als eines von sehr wenigen Ländern der EU, seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aufrechterhalten können. Großaufträge werden im eigenen Land gehalten und nicht einer EU-weiten Ausschreibung unterworfen. Haushalte und Firmen müssen weder Blackouts, Frost noch Insolvenz befürchten. Das Land behauptet erfolgreich die Kontrolle über seine nationalen Grenzen, schützt seine Jugend vor dekadenten und degenerierten Einflüssen der militant-queeren Unkultur und Verirrungen der Woke-Bewegungen.

Verteidigung von Freiheitsrechten gegen einen übergriffigen EU-Apparat

Der AfD-Europapolitiker Martin Böhm bringt es auf den Punkt: „Was die Vergabe von Aufträgen an ausländische Firmen, die keinerlei Bindung zum Auftraggeber haben, sondern ausschließlich ökonomische Interessen verfolgen, bedeutet, ist an den missglückten Infrastrukturprojekten in Deutschland live und in Farbe zu beobachten. Länder wie Ungarn, also Staaten mit einer im Sinne der eigenen Bevölkerung gut entwickelten Demokratie, tun gut daran, sich vom EU-Irrsinn abzukoppeln.“ In Deutschland sind solche Gedanken natürlich verpönt; kein Wunder: in keinem anderen EU-Land berichten die auf links gezogenen Bias-Medien verzerrter, feindseliger und einseitiger über Ungarn als hierzulande.

Und Böhm ergänzt: „Die Freiheitsrechte so furios gegen die Übergriffigkeit des EU-Apparates zu verteidigen, verlangt uns höchsten Respekt ab.” Die Frage, die sich am Ende stellt, ist dieselbe, die auch nach und nach in weiteren EU-Mitgliedsstaaten virulent werden wird – und die in Großbritannien schon vor sechs Jahren entsprechend beantwortet wurde: Wie lange macht es noch Sinn, einer „Gemeinschaft“ anzugehören, wenn der Preis dafür nicht nur die Aufgabe jeder Souveränität, sondern auch der eigenen Identität ist?