“Wir brauchen Zuwanderung”: Das Gegenbeispiel Japan

Immer wieder erzählen uns Politik und Hauptmedien, dass Deutschland die Migration benötige, weil die Geburtenrate (viel) zu niedrig sei und die offenen Stellen auf dem Arbeitsmarkt nicht füllen könnte. Um den Wohlstand aufrechtzuerhalten, brauche man die Migration. Gerechterweise muss man hierzu erwähnen, dass inzwischen auch etliche Journalisten doch ein wenig Bammel vor der aktuellen Masseneinwanderung bekommen haben; aber im Großen und Ganzen sind “Fachkräftemangel” und “Rentensicherung” im Kontext Migration nach wie vor der Tenor in der bundesdeutschen Systemöffentlichkeit.

Nun, es ist richtig, dass unsere Geburtenrate in Deutschland mit unter 1,6 Kindern pro Frau dauerhaft zu niedrig ist, um die Bevölkerung von 84 Millionen Menschen im Lande aufrechtzuerhalten. Aber ist das überhaupt das Ziel? Zumindest in Nordrhein-Westfalen hat man ohnehin den subjektiven Eindruck, dass Deutschland deutlich überbevölkert ist. Und auch statistisch liegt die Bevölkerungsdichte Deutschlands – und insbesondere der Ballungsräume im Westen und Süden – deutlich über dem weltweiten Durchschnitt. Weniger ist manchmal mehr. Das scheint man sich auch in Japan zu denken: Das Land hat eine noch niedrigere Geburtenrate mit rund 1,3 Kindern pro Frau. Die Bevölkerung Japans ist seit 2010 rückläufig. Die bisher sehr hohe Bevölkerungsdichte sinkt – langsam. Zwischen 2010 und 2020 sank die Bevölkerung von 128 auf 125 Millionen Menschen. Japan hat einen Ausländerteil von zwei Prozent an der Bevölkerung. Die allermeisten dieser Ausländer stammen aus dem selben fernöstlichen Kulturkreis. Einige wenige Ausländer in Japan kommen aus den Staaten der westlichen Welt.

Abschreckendes Beispiel Deutschland

Muslimische Migranten gibt es in Japan kaum. Gerade einmal 0,18 Prozent der Bevölkerung Japans bekennen sich zum Islam. Das ist einer der niedrigsten Werte aller Staaten. Das Kaiserreich fokussiert explizit den Erhalt seiner homogenen Bevölkerung. Es nimmt dabei auch in Kauf, dass die Bevölkerung derzeit im Durchschnitt stark altert, und akzeptiert auch den merklichen Bevölkerungsrückgang. Die Regierung Japans rechnet damit, dass zwischen den Jahren 2050 und 2060 die 100-Millionen-Grenze – erstmals seit den 1960er Jahren – wieder unterschritten werden wird. Und da die Japaner generell ein intelligentes Volk sind, darf man wohl die Annahme vertreten, dass sie in ihrer Geburten- und Familienpolitik bis Ende dieses Jahrhunderts entsprechende Maßnahmen beschließen werden, die zu einer Bestandsgarantie des japanisches Volkes führen werden – so wie auch Ungarn es mittlerweile praktiziert.

Eines steht fest: Kölner Domplatten-Silvester à la Reker, Silvesterausschreitungen und Party- & Eventszenen-Exzesse wird es in Japan nicht so schnell geben. Die Kriminalitätsrate ist eine der niedrigsten der Welt. Apropos: Schon vor Jahren berichtete das japanische Fernsehen – mit spürbarem Entsetzen – aus Köln in der Gegend um die Ehrenfelder DITIB-Zentralmoschee über die anhaltende Islamisierung Deutschlands. Das abschreckende Beispiel unseres Landes wurde in Nippon wohlverstanden. Es zeigt sich: Zwei Kriegsverlierer und UN-“Feindstaaten” gehen doch einen Recht unterschiedlichen Weg…