Seit den frühen Morgenstunden bläst die Herdenpresse und mit ihr der gesamte Stallfunk in einer neuen, koppelweiten Aktion mit „Zusammenhalt“ und der „geeinten Front“ gegen braune Schafe ins mediale Alphorn, um auch die letzten, treuen Wollköpfe in den verstecktesten Winkeln des Weidegebietes zu erreichen. Laut Wahrheitsministerium kamen in unserem neuen Nazideutschland schon am vergangenen Wochenende mehr als 900 Millionen Paarhufer geeint gegen rächts zusammen. Nun soll, wie von den verantwortlichen Leithammeln freudig angekündigt, endlich die Milliardengrenze geknackt werden. Es wäre damit die größte Herde deutscher Schlachtschafe auf deutschem Boden seit 1936! Deshalb: Raus aus euren Ställen! Reißt die Hufe hoch, gegen räääächts! Wir sind määääh!

Wenn einem angesichts all dieses abgrundtief dümmlichen Wahns letztlich doch die Ironiefähigkeit abhanden kommt, ist es umgehend die nackte Realität, die einen schlagartig und ungeschminkt fickt. Das Wichtigste an der Komödie ist bekanntlich das Timing, und dass dies ebenso auf die Politik zutrifft, davon kann sich jedes einigermaßen mit Vernunft ausgestattete Individuum gerade ein sehr anschauliches Bild machen.

Eine simple Erkenntnis

Man sollte meinen, dass es inzwischen auch dem allerletzten Schlafschaf dämmern müsste, dass die Lancierung des bereits im November letzten Jahres illegal abgehörten, sogenannten „Geheimtreffens“ just jetzt, inmitten der Bauernproteste und 200 (!) geplanter Veranstaltungen zum Thema „Opfer des Nationalsozialismus“, einer staatlich initiierten Choreografie folgt. Die Systempropagandisten sind sich nicht einmal zu schade, auch noch den heutigen Holocaust-Gedenktag für ihren profanen Hass gegen die andersdenkende Opposition zu instrumentalisieren. Man muss nicht im Nazideutschland großgeworden sein, um dieses Schmierentheater zu durchschauen und zu begreifen. Die eigene Kindheit und Jugend in der DDR verbracht zu haben, genügt für diese simple Erkenntnis vollkommen.

An alle, denen hier dennoch weiterhin nichts dämmert: Schlaft weiter – und geht auch weiter brav gemeinsam mit der Regierung „gegen rechts“ auf die Straße! Blökt, so laut ihr könnt! Lasst euch einzäunen, scheren und schließlich schlachten. Ihr seid die gratismutigsten und nützlichsten Idioten, die dieses Land je vergiftet haben!