Wirtschaftlicher Analphabetismus: Linksradikale Rackete will die Reichen-Enteignung

Mit steinzeitkommunistischen Parolen, geschürtem Sozialneid und Reichen-Bashing tat sich kürzlich wieder die ehemalige “Seenotretterin” und Antifa-Ikone Carola Rackete hervor, mittlerweile Linkspartei-Kandidatin für die Europawahl: Im Interview mit dem linksradikalen “Jacobin“-Magazin forderte sie Vermögensobergrenzen – und stellte die (rhetorische) Frage: “Warum sollte jemand mehr als 2 Millionen besitzen?” – Na, ganz einfach, Carola: Weil das universelle Recht auf Privateigentum und Vertragsfreiheit als Grundlage für ein zivilisiertes Zusammenleben unabdingbar sind. Weil Enteignungen jegliche Anreize für den Einzelnen zerstören, produktiv tätig zu sein. Weil Reichenbesteuerung und Vermögensbeschneidung immer zu Kapitalflucht, zu Schrumpfung und damit zu Verarmung führen. Weil Sozialismus noch nie funktioniert hat und außer der Gleichverteilung des Elends nichts zustande bringen kann.

Was, bitte, geht es Fräulein Rackete an, ob beispielsweise der FC Bayern bereit ist, einem Manuel Neuer 20 Millionen Euro Jahresgehalt zu zahlen? In einem Jahr verdient er das Zehnfache von dem, wo Rackete die willkürliche Enteignungsgrenze zieht. Na und? Angebot und Nachfrage. Wenn der FCB der Meinung ist, dass Neuers Leistungen soviel wert sind und der Klub dadurch einen Mehrwert erreicht – was hat sich eine Rackete dazwischen zu zecken? Das gilt auch für x-beliebige Unternehmer, für Konzerne, die sich ihre Manager für Spitzengehälter anwerben, aber auch für jeglichen gut bezahlten Angestellte, die auf legale Weise ihr Geld verdienen.

Geld fällt nicht vom Himmel

Natürlich lässt Rackete ganz bewusst unter den Tisch fallen, dass auch diese zwei Millionen Euro nicht vom Himmel fallen, sondern dass dafür eine Leistung erbracht respektive die Nachfrage (marxistisch: “Bedürfnisse“) von sehr vielen Menschen gestillt werden musste. Ich habe ganz sicher nichts für Bill Gates übrig… aber wenn ihm eine Firma gehört, deren Produkte von Milliarden Menschen genutzt werden und somit (nach deren eigener Überzeugung) deren Leben verbessern, warum sollte er nicht entsprechend daran verdienen dürfen? Was gibt Carola Rackete oder allen anderen Kommunisten das Recht, an dieser Stelle die Hand aufzuhalten?

Es nervt mich zutiefst, dass in Deutschland derjenige als sozial gilt, der parasitär in die Taschen fremder Leute greift – und nicht derjenige, der tatsächlich einen Mehrwert für die Gesellschaft geschaffen hat. Einmal ganz abgesehen von dem praktischen Fakt, dass die wenigsten Menschen mit einem Vermögen von über 2 Millionen Euro so borniert sein werden und dieses Geld als liquide Mittel auf dem Konto liegen lassen, wo es dann von der Inflation weggefressen wird, sondern dass dieses Vermögen zumeist in Sachanlagen – Unternehmen, Immobilien und so weiter – gebunden sind. Ach! Es ist einfach auf so wahnsinnig vielen Ebenen so unendlich dumm, was Deutschlands Salonsozialisten von sich geben. Aber im linksgewaschenen Deutschland, in dem sich der Staat bewusst wirtschaftliche Analphabeten großzieht, geht so etwas als tiefgründig und intellektuell durch.