Zensur statt Aufarbeitung: Die Impflüge lebt weiter

Nach wie vor wird alles versucht, um die katastrophalen Folgen der Corona-Impfungen zu vertuschen. Die Meldungen über immer neue Nebenwirkungen, „plötzlich und unerwartet“ verstorbene Menschen, auch und gerade junge Sportler, die mangelhafte Überprüfung der Impfstoffe vor ihrer Zulassung, die Verunreinigungen, die ihnen beigemischt wurden und die mit Beginn der Impfkampagnen 2021 einsetzende Übersterblichkeit, reißen nicht ab. Je mehr sie ins öffentliche Bewusstsein dringen, desto entschlossener sollen sie unterdrückt werden. Es ist mittlerweile unbestreitbar, dass die mRNA-Vakzine die künstliche Produktion von Spike-Proteinen befördern, die auf unabsehbar lange Zeit im Körper verbleiben und dort eine Vielzahl von Erkrankungen befördern können. Das natürliche Immunsystem wird dadurch ausgehebelt.

Trotz alledem wird an der glatten Lüge festgehalten, die Impfungen hätten unzählige Leben gerettet. Nach wie vor werden sie als angeblich bewährtes Mittel angepriesen, ohne dass die Gefahren auch nur am Rande erwähnt würden. Offizielle Stellen, wie das Gesundheitsministerium und die ihm unterstehenden Institute, bestreiten nach wie vor, irgendwelche Kenntnis über Verschmutzungen der Impfstoffe oder eine exorbitante Zahl von Nebenwirkungen zu haben. Aktuelle Daten des Robert-Koch-Instituts zeigen, dass unter den schweren Corona-Fällen auf Intensivstationen 23 Prozent der Altersgruppe der 60-69 Jährigen, 31,7 Prozent den 70-79-Jährigen und 28,5 Prozent der Gruppe der über 80-Jährigen angehören – genau diese „vulnerablen“ Gruppen verfügen jedoch nahezu vollständig über eine sogenannte „Grundimmunisierung“. Diese schützt sie jedoch offensichtlich weder vor Ansteckung noch vor schweren Krankheitsverläufen, obwohl genau dies der Bevölkerung drei Jahre lang eingehämmert wurde.

Ghetto-Dasein als eingebildete Kranke

Ein kritischer MDR-Bericht, in dem auch erwähnt wurde, dass sich 20 Labore geweigert hatten, eventuell verunreinigte Impfproben zu untersuchen, wurde kürzlich aus der Mediathek entfernt – offensichtlich auf massiven Druck. Der Zugang zu einem Hashtag zum Thema „Impfschaden“ wurde massiv eingeschränkt. Karl Lauterbach lässt Therapiepläne für die Behandlung von “Long Covid” erarbeiten – nicht aber für die Opfer von Impfnebenwirkungen, obwohl die Symptome in beiden Fällen nahezu identisch sind. Wer keine Corona-Erkrankung hatte und somit keine angeblichen Long-Covid-Symptome vorweisen kann, kann auch nicht auf eine Behandlung hoffen. Damit nimmt Lauterbach den Betroffenen erneut die Möglichkeit, endlich adäquate medizinische Hilfe zu erhalten und verdammt sie weiterhin zu einem Ghetto-Dasein als vermeintlich eingebildete Kranke, die sich fälschlicherweise einreden, durch die angeblich so segensreichen Impfungen geschädigt worden zu sein.

Der Fortsetzung dieses Verbrechens muss endlich Einhalt geboten werden. Erkrankten muss die Möglichkeit gegeben werden, ihre Symptome auf die Impfungen zurückzuführen, sich daraufhin testen und entsprechend behandeln zu lassen. Lauterbach und seine Lakaienclique müssen abgelöst und für ihre Untaten zur Verantwortung gezogen werden. Und es müssen neue, politisch unabhängige Kontrollinstanzen geschaffen werden, die ihrem Auftrag einer gründlichen Prüfung von Arzneimitteln und Impfstoffen nachkommen können, ohne politischem Druck ausgesetzt zu sein. Ansonsten wird sich eine solche Tragödie bei der nächsten herbeigeredeten „Pandemie“ wiederholen.