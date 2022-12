Advent, Advent, ’ne Kirche brennt… erst eine, zwei…

Die Kirchen Deutschlands hüllen sich in lautes Schweigen, was die Situation der Gläubigen in anderen Ländern betrifft. Auch in den sonntäglichen Predigten und Fürbitten spielen Christen in anderen Teilen der Welt kaum eine Rolle. Auch nicht die wöchentlichen Anschläge auf Kirchen in Deutschland – einschließlich sogar Brandanschläge, bei denen es sich keineswegs nur um den üblichen „Vandalismus durch Unbekannte“ handelt. Das, worüber ich erst am 13. November 2022 auf Ansage! unter Titel „Anschläge auf Kirchen häufen sich” berichtet hatte, fand nun seine Fortsetzung in weiteren Fällen achtlosen Urinierens in Weihwasserbecken – kein Thema für Verlautbarungen der Kirche und auch nicht für überregionale Medien, für die die Verachtung christlicher Symbole und Gotteshäuser maßgeblich durch „Neubürger“ dieses Landes nicht der Rede wert ist.

Zum Glück sieht es in den freien Medien der Netzöffentlichkeit anders aus; auf Blogs im Internet fanden sich alleine im Monat November doch immerhin mehrere Veröffentlichungen hierzu, von denen ich einige wichtige nachfolgend aufzähle:

1. November 2022: „Audiatur” zur Duldung von Übergriffen auf christliche Kirchen durch die palästinensische Autonomiebehörde, „Philosophia Perennis” zur Verhätschelung radikaler Muslime durch den Westen.

2. November 2022: Ansage zu China-Scholz und der „gottlosen“ Claudia Roth, „Politisches & Wissen” zur Ignoranz der Palästinenser über Angriffe auf Christen, „haOlam” zu Scholz‘ Chinareise und dem Verschweigen der dortigen Christenunterdrückung im Gegensatz zum Eintreten für die muslimischen Uiguren.

Presseschau des Schreckens – fast nur in den alternativen Netzmedien

3. November 2022: „haOlam” zur Christenverfolgung im Iran.

5. November 2022: „haOlam” – nigerianische Muslime ermorden Christen und schneiden Frau die Brüste ab.

6. November 2022: „Gatestone-Institut” zu Palästinenser-Pogromen gegen Christen, „Philosophia Perennis” zur Christenverfolgung in Nigeria.

7. November 2022: „haOlam” zur christenfeindlichen Politik in Gaza und Ramallah

9. November 2022: „haOlam” – nigerianische Milizen töten 18 christliche Kinder.

10. November 2022: „haOlam” zu Katar-Apellen, christliche Gastnationen zu „verachten”.

11. November 2022: „Open Doors” zur Zwangsschließung christlicher Kirchen in Algerien.

14. November 2022: „haOlam” zur Ermordung von 21 Christen durch islamische Milizen im Norden von Mosambik, nochmals „haOlam” zur Häufung von Anschlägen auf Kirchen in Deutschland.

18. November 2022: „Open Doors” zum Beschuss einer christlichen Bibelschule in Myanmar.

19. November 2022: „haOlam” zum unausgesprochenen Völkermord an Christen in Nigeria.

Vor allem „Open Doors” leistet Aufklärungsarbeit

20. November 2022: „Philosophia Perennis” zur Palästinenserattacken auf Christen.

24. November 2022: „haOlam” zur Notwendigkeit eines echten Dialogs zwischen Christen und Muslimen.

25. November 2022: „Open Doors” zur zunehmenden Diskriminierung von Christen in Indien, „haOlam” zu Stürmung eines katholischen Gottesdienstes in Nigeria samt Priesterentführung durch Islamisten.

30. November 2022: „haOlam” zur Zerstörung der Wohnhäuser von 200 Christen durch Behörden in Pakistan, nochmals „haOlam” zum Überfall auf eine christliche Gemeinde in Nigeria mit mehreren Getöteten.

Insbesondere die Organisation „Open Doors” dokumentiert und berichtet täglich über die Einzelschicksale verfolgter Christen weltweit und lässt für sie beten. Den Schwerpunkt bildet dabei die Situation von den zum Christentum konvertierten Muslimen. Es gibt Schätzungen, dass diese inzwischen zahlreicher sind als die, die den christlichen Kirchen den Rücken kehren. Immerhin sind sie keine ganz „verlorenen Schafe“, auch wenn sie sich zumeist den Freikirchen zuwenden. Zum Auftakt des Gebetskalenders Dezember gedenkt „Open Doors” den Christen in Katar und schreibt „Fast alle sind Arbeitsmigranten. Sie leben und arbeiten unter schlechten Bedingungen; zudem droht ihnen Verfolgung durch Kollegen und Arbeitgeber… Im Land gibt es nur sehr wenige einheimische Christen. Sie können ihren Glauben nur heimlich leben; bei Entdeckung droht ihnen schwere Verfolgung bis zum Tod.“

Kirchen sorgen sich nur um linke Regenbogen-Werte, nicht um bedrohte Christen

Trotz dieser unerträglichen Zustände musste ich bei meinen Recherchen zu kirchlichen Stellungnahmen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft (etwa dieser hier) feststellen, dass die Situation von Christen in Katar mit keinem Wort Erwähnung findet. Dafür ist umso mehr von Moral, Ethik und Menschenrechten die Rede, womit stets nur die „regenbogenfarbenen” Werte gemeint sind; ganz so, als ob Christen keine Menschen seien.

Es stimmt traurig, diese Entwicklung verfolgen zu müssen. Die Zuwendung der Kirchenoberen zu Themen wie Corona, Gender, Interreligiöser Dialog, Klima, Migranten aufnehmen, transqueere Regenbogenbewegung und vieles mehr ist ein Kniefall vorm linksextremen Zeitgeist – und beschleunigt die Abwendung von Kirchenmitgliedern eher noch, als sie bei der Stange zu halten. Jesus meine mit seiner Proklamation der Nächstenliebe allerdings nicht, für alles und alle „offen” zu sein – sondern er gebot die Zuwendung zu den „Brüdern und Schwestern“ – und zwar ausdrücklich solche „im Glauben“. Auch warnte er vor solchen, die in seinem Namen Irrlehren verbreiten. In diesem Sinne: Amen!

