Des Denkens entwöhnt stolpert Deutschland in sein Unglück

Der Zenit der grünwoken Herrschaft im Lande ist zweifelsfrei erreicht. Sie sind fast am Ziel all ihrer marxistischen Träume angelangt. Kaum ein gesellschaftlicher Bereich, der nicht von ihrer perfiden Ideologie durchflutet und durchdrungen ist, und täglich werden es derer mehr. Zeit für eine Analyse der Ursachen. Fest steht: So nahe am Kommunismus war Deutschland seit Gründung der DDR nicht mehr. Das ist nicht alles: Nun scheint auch noch ein veritabler Weltkrieg in greifbare Nähe zu rücken. Indiz dafür: Die Anzahl von Bellizisten innerhalb unserer Ampelkoalition steigt kontinuierlich. Hinzu kommt, dass immer mehr Amtsträger, Politiker und sogar Bürger – natürlich nur der „Gerechtigkeit“ halber – für eine neue Form von Sozialismus votieren. Dieses Mal soll es natürlich der “richtige” Sozialismus sein, nicht die gescheiterte DDR-Variante. Millionen von Grünen- und SPD-Wählern scheinen bereit dafür, indem sie offen eine am linksextremistischen Rand zu verortende Parteipolitik unterstützen und folgerichtig tapfer gegen “Rechts” demonstrieren, sobald die Führer das anordnen. So weit, so bedenklich.

Warum nur wünschen sich Menschen, die unter so unvorstellbar guten Bedingungen in Frieden, Freiheit und Wohlstand aufgewachsen sind, die in einem der reichsten, bestorganisiertesten, erfolgreichsten und friedlichsten Staaten der Erde sozialisiert wurden, plötzlich wieder autoritäre Herrschaftsformen? Ganz einfach, weil sie explizit darauf konditioniert worden sind. Ganz langsam – aber wirkungsvoll. Gustave Le Bons „Psychologie der Massen“ gibt Aufschluss über diese Mechanismen. Unsere Kinder, sowie auch schon zwei Generationen davor, wurden sukzessive des eigenständigen Denkens entwöhnt. Stattdessen hat man sie zum kritiklosen Auswendiglernen und Rezitieren von ideologischen Zeitgeist-Phrasen angeleitet.

Denken ist Glücksache?

Wo man früher eine lebhafte Diskussionskultur herrschte, Dialektik, Widerspruch und inhaltliche Auseinandersetzung als Streit der Ideen als erstrebenswert galten, in dem sich schlussendlich das bessere Argument durchsetzte, zählen heute fast nur noch moralisch verbrämte Dogmen, welche – man ahnt es schon – von linksgrünbunten Thinktanks erdacht und medial permanent in die Köpfe gehämmert werden. Gehalt- und wertvolles geistiges “Futter” für unseren Nachwuchs sucht man indes meist vergeblich. Was heute nicht dem Klima, der gerechten Welt (“antidiskriminierungsfrei” und “gendergerecht“), Minderheiten und natürlich Migranten dient, ist wertlos.

Jegliche Gegenmeinung zum aktuell vorherrschenden Paradigma ist deshalb weder erwünscht noch geduldet. Mittels sattsam bekannter und griffiger buzzwords (wie beispielsweise “nachhaltig“, “gerecht“, “weltoffen” oder auch “menschenfreundlich“) unterbindet man in linken Zirkeln wirkungsvoll Diskussionen, die man regelmäßig verlieren würde, wenn man es auf der inhaltlichen Ebene ausfechten würde. Schon Jürgen Habermas, eine Ikone der Linken, erklärte seinerzeit in seinem Hauptwerk „Die Diskursethik“ die Wirkungsweisen hierfür; die Lektüre lohnt bis heute.

In Deutschland haben begrenzte Geister unbegrenzte Macht

Sachverhalte und Situationen objektiv zu bewerten, methodisch und analytisch Schlüsse zu ziehen und auch sich selbst reflektieren zu können, sind heutzutage unerwünschte Fähigkeiten. So etwas Reaktionäres spielt doch nur den Rechten in die Hände!, heißt es dann lapidar. Der Einfachheit halber übernimmt man daher lieber die wohlklingenden politmedial propagierten Narrative von „oben“. Es wird schon stimmen, wenn es doch so in der Zeitung steht oder in der Tagesschau kommt! Und der Kanzler sagt es doch auch! In der DDR hieß es bei kritischen Äußerungen sinngemäß: „Du willst doch nicht etwa klüger sein als unser Staatsratsvorsitzender?“ Damit war jede unerwünschte Diskussion auf der Stelle beendet. Die Angst vor Repressalien, vor den Konsequenzen angeblicher “Verächtlichmachung” oder “Delegitimierung”, kennzeichnet einen zutiefst antipluralistischen Staat, dessen normatives Handeln nicht mehr hinterfragt werden darf. Man ist als Individuum allenfalls gerade noch so frei, wie es der heute zutiefst repressive Leviathan zulässt.

Staatliche Selbstherrlichkeit sondergleichen

Hobbes Staatsmetapher hat durchaus ihre Entsprechung in unserer Gegenwart – doch dieser Leviathan weist Züge von Schwachsinn und geistiger Schwindsucht auf. Denn heute kollidieren die Aussagen und Direktiven von Kinderbuchautoren, Studienabbrechern und Bio-Kommunisten immer offenkundiger mit dem gesunden Menschenverstand und zuweilen sogar mit unserem Grundgesetz; und doch errichten diese Figuren einen „starken Staat“ in ihrem Sinne, der in weiten Teilen bereits fest etabliert ist. Abweichler werden nicht geduldet. Dazu passend feiert auch ein staatssubventioniertes Denunziantentum wieder einmal fröhliche Urständ. Die schon im römischen Recht verankerte Weisheit, beide Seiten zu hören („audiatur et altera pars“ ) hat heute keinerlei Bedeutung mehr im angeblich besten Deutschland, das es je gab.

Wofür im Moment noch die öffentliche Zustimmung fehlt, das soll einfach über Gesetze erzwungen werden. Zukunftsblind und ideologisch getriggert stolpern die Deutschen einmal mehr in die Falle. Wer nicht spurt, wird mit dem Stigma des Rechtsextremismus belegt. Und der Verfassungsschutz? Der schützt mittlerweile vor allem die Regierung vor der Kritik ihrer eigenen Bürger. Es mutet zuweilen an, wie eine gezielte, subtile Kriegsführung der Regierung gegen alle Andersdenkenden.

Deutschland einig Faeserland

Schlimmer noch: Jede Art von Widerstand wird gnadenlos, systematisch und sogar mit Gewalt bekämpft; an allen Fronten. Nicht nur Frau Faeser ist gerade im Begriff, die freie Meinungsäußerung mit aller gebotenen Härte in die Tonne zu treten. Zweifellos handelt es sich hier außerdem um eine Form der Realitätsverweigerung, die ihresgleichen sucht, was im Übrigen sehr typisch ist für aufkommende totalitäre Systeme. Man sieht es auch auf anderer Ebene deutlich, nämlich dass sämtliche Haushaltsbeschlüsse der Ampelprotagonisten unserer Volkswirtschaft systematisch den Lebenssaft und die Standortbedingungen entziehen, anstatt diese zu stimulieren. Noch aber nie hat eine Planwirtschaft einer Gesellschaft je geholfen; im Gegenteil. Doch darüber denkt anscheinend niemand mehr nach.

Wenn es doch nur gelänge, die Bürger unseres gebeutelten Landes wieder an die Möglichkeit des eigenständigen und eigenverantwortlichen Denkens heranzuführen! Denn niemand, der diese geistige Autonomie und Unabhängigkeit besitzt und nutzt, würde unhinterfragt dieses höchst verstörende staatliche Vorgehen, das spätestens mit Corona seinen Anfang nahm und immer schamloser die Grenzen des Zugemuteten verschiebt, akzeptieren und schon gar freiwillig mit umsetzen. Das wusste auch schon die Philosophin Hanna Ahrendt, die in mündigen, intelligenten und wachsamen Bürgern die wirksamste Schutzvorkehrung vor Despotie und Diktatur erkannte.

Der Marsch der deutschen Lemminge hat längst begonnen

Glaube wenig, prüfe alles, denke selbst! Auch diese Maxime gälte es, umzusetzen. Doch lieber laufen die orientierungslosen und aufhetzten Einwohner Deutschlands propagandistisch aufbereiteten Schwachsinnsparolen hinterher, die man ihnen stakkatoartig rund um die Uhr und über sämtliche verfügbaren Medienkanäle einhämmert. Und wenn doch etwas Grundsätzliches in der Staatsführung schiefläuft, schiebt man es einfach der AfD – den “Rechten” – in die Schuhe. Der kluge Staatsmann sucht nach Lösungen, der Ideologe such nach Sündenböcken.

Längst nutzen Regierungen die konformistische Hörigkeit und Staatsgläubigkeit der Bürger und vor allem deren blindes Vertrauen schamlos aus. Gemäß der Erkenntnis: Wer nichts weiß, muss alles glauben. Wie zur Bekräftigung dessen wird man pausenlos mit volatilen, redundanten und meist unnötigen Informationen zugeballert. Wer soll unter solchen Umständen noch einen klaren Gedanken fassen? Wo findet man noch Ruhe? Es entstehen zunehmend Verwirrung, Resignation und tiefes Misstrauen der Bürger untereinander. Und genau das ist es, was sich diese linksgrüne Regierung wünscht: Spalte und herrsche!

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Dieses Prinzip kommt den Mächtigen heute wieder sehr gelegen – denn gleichgeschaltete, eingeschüchterte und unkritische bis einfältige Bürger widersprechen in aller Regel nicht mehr. Und schon gar nicht, wenn sie aufgrund der medialen Reizüberflutung und der von Fakten kaum mehr unterscheidbaren Propaganda die eigentlichen Zusammenhänge gar nicht mehr durchschauen können. Raffiniert eingefädelt, fürwahr! Und staatliche Umerziehungsprogramme sind immer dann am gefährlichsten, wenn sie unter dem Deckmantel der Demokratie, einer guten Sache oder vermeintlich höherer Ziele daherkommen.

“Viele verlieren den Verstand deshalb nicht, weil sie keinen haben“, sagte einst Arthur Schopenhauer. Eine zeitlose Feststellung, die heute aktueller ist denn je – zumal in Anbetracht der Tatsache, dass man ja gerade heute allen Grund haben müsste, misstrauisch zu werden – in Zeiten, da überzeugte Kommunisten andauernd von “Demokratie” fabulieren. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt; vielleicht setzt sich ja doch noch die Vernunft am Ende durchsetzt. Sofern es nicht zu spät ist. So bleibt nur zu hoffen, dass die weisen Worte, die dem Lyriker Erich Limpach zugeschrieben werden, auch auf den deutschen Linksstaat zutreffen mögen: „Ideologien, die ihre Überzeugungskraft verloren haben, spotten jeglichem Versuch sie zu restaurieren.“ Und von Jean Paul stammt das folgende Zitat: “Eine politische Systemänderung kommt wie der Frühling genau dann, wenn man sie am dringendsten braucht.” Hoffen wir also für die nahe Zukunft das Beste!