Die EM 24 als Antirassismus-Happening: Wie uns Regierung und DFB den Spaß am Fußball final versauen

Trotz sinkenden Zuschauerinteresses und der seit Jahren anhaltenden sportlichen Abwärtsspirale, schreitet die Wokeisierung des Fußballs unerbittlich voran. Die im Juni beginnende Europameisterschaft wird zu einem vierwöchigen Hochamt linker Bevormundung verkommen, bei dem der Fußball nur noch Staffage ist. Diesen Montag stellte der ideologisch gleichgeschaltete Deutsche Fußball Bund (DFB) in Person seines Präsidenten, des altgedienten SPD-Apparatschiks Bernd Neuendorf, eingerahmt von seinen Parteigenossinnen Nancy Faeser und Reem Alabali-Radovan der „Antirassismusbeauftragten des Bundes“, seine “Anti-Rassismus-Strategie” für die EM vor. Mit den üblichen banalen Slogans „Fußballzeit ist die beste Zeit gegen Rassismus“ und „Wir haben was gegen Rassismus“ wurde erneut vermittelt, dass hier längst nicht mehr der Sport im Mittelpunkt steht, sondern weltanschauliche Linientreue und Haltung.

Seit Jahren werden auch aus diesem Verband die immer gleichen Signale gesendet, ganz im Sinne des Linksstaats. Man hört nichts anderes mehr – unabhängig vom sportlichen Niedergang und Bedeutungsverlust. Im Gegenteil: Je beschissener die DFB-Auswahl auf dem Platz agiert, umso hochtrabender und vollbrustiger die Gesinnungsbekundungen. Laut DFB ist die Kampagne „eine Mitmachaktion für Fußballfans“ und soll sowohl “nachhaltig” als auch “wirksam zur Anti-Diskriminierungs-Arbeit in Amateurvereinen” beitragen. War’s das mit Phrasen? Mitnichten, da geht noch was: Es werde „eine starke Botschaft auf die Plätze, in die Vereinsheime und Stadien“ getragen, schwafelte Alabali-Radovan, und man dulde keinen Rassismus, nicht im Sport und nirgendwo sonst. Auch die linksextreme Nancy Faeser, gleichsam spiritus rector des neuen linkswoken Ungeistes, flötete: „Ich freue mich sehr über das Anti-Rassismus-Projekt des DFB zur EURO 2024. Der Fußball steht für Miteinander statt Ausgrenzung – von allen Menschen, ganz gleich, woher sie kommen. Fußball verbindet Die Fußball-Europameisterschaft in unserem Land wird für Respekt, Toleranz und Vielfalt stehen“. Sie gab darüber hinaus bekannt, dass ihr Ministerium die EM mit über 60 Projekten für Ehrenamt, Bildung und Fankultur in Deutschland begleiten werde – natürlich ganz im Sinne der Förderung der linken “Zivilgesellschaft”.

Totalitärer Reigen

Dazu gehörten unter anderem eine „Vielfaltstour“, ein „Webvideo-Wettbewerb gegen Rassismus“ und etlicher geistesverwandter Schwachsinn aus den Propagandaschmieden dieser Regierung, die alles daransetzt, den Bürger die letzten unpolitischen Räume in diesem Land zu nehmen. Gerade im Fußball, dort also, wo es seit jeher einfach Sport, Lebensfreude und freizeitliche Divertissements ging, soll ohne aktive Bekenntnisse und ohne zur eigenen Unbedenklichkeitsbescheinigung demonstrativ “gezeigte” und “geäußerte” Signale der “Sichtbarmachung” gar nichts mehr gehen. Und wer in diesem totalitären Reigen nicht mittanzt, macht sich schon verdächtig.

So werden Fans wurden aufgefordert, Fotos mit gekreuzten Händen in den sozialen Netzwerken zu teilen, um damit das „Aus-X-en“ des Rassismus zu symbolisieren. Auch „Eckfahnen mit Anti-Rassistischen-Motiven” (sic!), die man interessierten Vereinen auf Wunsch zur Verfügung stellen will, sind im DFB-Angebot. Und schließlich sollen im Rahmen des Projekts „Verein(t) gegen Rassismus“ in der Dritten Liga – begleitet von dem DFB und an vier ausgewählten Standorten – sogenannte Pilot-Landesverbände, zusammen mit einem in ihrem Verbandsgebiet ansässigen Drittligisten, auf regionaler und kommunaler Ebene sogenannte “Anti-Diskriminierungs-Netzwerke” etablieren, um Präventions- und Bildungsarbeit im und durch den Fußball auszubauen und das Beschwerdemanagement über die Landesverbands-Anlaufstellen für Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle in ihren Verbänden zu stärken. Zudem sollen „antirassistische Maßnahmen“ in Trainingseinheiten etabliert werden.

Symbolische Ablassrituale

Diese Durchdringung des Lieblingssports der Deutschen durch die totalitäre Ideologie der Vielfalt, Gleichmacherei und gegenseitigen Beargwöhnung ist mehr als nur ein haarsträubender, kindisch-alberner Quatsch, mit dem die Fans vor und während der EM belästigt werden sollen. Es ist ein weiterer Vektor der schleichenden Freiheitsberaubung und staatlichen Übergriffigkeit durch eine woke Pseudo-Elite, die den Menschen das Denken, das Reden und Handeln diktieren will. Voller Wehmut erinnert man sich einmal mehr an die Zeiten zurück, als es bei solchen Turnieren einfach nur um Fußball und gute Laune ging und nicht um eine zermürbende, allgegenwärtige politische Gängelung – eine, die zudem keinen einzigen echten Rassisten auch nur im Geringsten beeindrucken wird, während sie den Schatten des Generalverdachts auf 80 Millionen Fußballfans in diesem Land wirft, die alle unter Rassismusverdacht gestellt werden, solange sie nicht an den symbolischen Ablassritualen teilnehmen.

Es geht hier zwar auch um ein Wohlfühlprogramm für die links-grüne Blase, doch es hat etwas mit Entmündigung, Kontrolle und Machtausweitung zu tun. Tatsächlich ist Fußball ein Spiegelbild der Gesellschaft, im Guten wie im Schlechten – und so sind auch die Probleme im Fußball dieselben, die im Rest der Gesellschaft auftreten – doch an diese Probleme wagen sich weder der DFB noch die Politik heran, im Gegenteil: Ihr Programm dient dazu, diese zu verleugnen und stattdessen jene, die diese benennen, abzukanzeln und zu stigmatisieren. So haben im deutschen Fußball, gerade in den Amateurligen, längst derselbe Hass und die Gewalt überwiegend muslimischer Migranten gegen einheimische Deutsche, rivalisierende Clans und Banden, andere Ethnien oder Religionen und so weiter Einzug gehalten, der auch im öffentlichen Raum immer mehr überhandnimmt. Gerade in den unteren Ligen entladen sich diese Ressentiments in immer kürzeren Abständen und hier wird man, etwa bei kurdisch-türkischen oder afrikanischen Spielern, tatsächlich fündig, was Rassismus betrifft. Seit Jahren werden zudem die Spieler jüdischer Vereine auf das Übelste beleidigt – und zwar nicht von Faesers imaginären Nazis, sondern von Muslimen.

Auch Rangnick mit politischem Kotau

Das alles findet in der verlogenen Gutmenschenwahnwelt einer Alabali-Radovan oder Faeser freilich nicht statt und schrumpft hier zu vermeintlich punktuellen, seltenen Einzelfällen, während behaupteter deutscher oder “weißer” Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zum angeblichen Schwerpunktproblem aufgebauscht werden. An den echten Problem jedoch werden garantiert weder anti-rassistische Eckfahnen noch Online-Filmchen etwas ändern. Von alledem hört man in der antifaschistischen Traum-Oase DFB natürlich nichts: Auch hier bekämpft man eine lieber eine nicht existierende rechte Gefahr, während die Lage für Juden in Deutschland zunehmend unerträglich wird und sich einheimische deutsche Nachwuchsspieler nicht nur in der Umkleidekabine, sondern auch auf dem Platz vor den Begleiterscheinungen der neuen “Vielfalt” fürchten müssen. Doch anstatt etwas dagegen zu unternehmen oder das Thema auch nur zu benennen, suhlt man sich lieber im eigenen Gratismut.

In diesen Chor meinte nun auch Ralf Rangnick, der deutsche Trainer der österreichischen Nationalmannschaft, einstimmen und zum “Kampf gegen Rechts” aufrufen zu müssen. „Ich sehe die Gefahr, dass die Rechtsextremen an die Macht kommen und sie einfache Lösungen für komplexe Probleme versprechen“ leierte er das übliche Geschwätz herunter. „Man redet derzeit offen von Remigration und Deportation, manche finden das auch noch gut, für mich sind diese Begriffe schrecklich“, sagte er weiter und bezog sich auf die längst widerlegte „Correctiv“-Lügengeschichte über das angebliche rechtsradikale Geheimtreffen von Potsdam. Auch die Nationalmannschaft müsse „aufstehen, für die richtigen Werte eintreten“, forderte Rangnick. Offenbar will sich der Mann für den Job des nächsten Bundestrainers moralisch qualifizieren. Vielleicht füllt er aber auch nur die Lücke, die von deutschen Fußball-“Persönlichkeiten” wie Frankfurts Ex-Präsident Peter Fischer oder Freiburgs Trainer Christian Streich offengelassen werden. Anti-AfD-Pöbler und Spalter Fischer ist kein Eintracht-Präsident mehr, und Streich, einer der schlimmsten Hetzer im deutschen Fußball gegen Andersdenkende und Ampel-Kritiker, verließ nach 12 Jahren die große Bühne – zumindest vorläufig.

Christian Streich als Prototyp des Haltungs- und Spaltungsfußballs

In den Wochen vor seinem Rückzug hatte Streich nochmals richtig aufgedreht – und mit hanebüchenen Nazi-Vergleichen unablässig auf die AfD eingedroschen. „Jetzt kommen die Hetzer, und die probieren, eine Plattform zu finden, um Macht zu erlangen“, hatte er fabuliert. Parteien wie die AfD dürften nicht an die Regierung kommen, „sonst können die Deiche brechen, und dann bricht‘s über uns hinein. Mir macht es eigentlich mehr Sorge um unsere Kinder, meine Kinder, die ihr Leben in Frieden vor sich haben sollten“. In diesem paranoiden Duktus, der nur durch mangelnde Beschäftigung mit der AfD und konsequente Dialogverweigerung erklärt werden kann, äußerte er sich gleich mehrfach. Dass die friedliche Zukunft seiner Kinder zwar bedroht ist, aber garantiert von ganz anderen Kräften als der AfD (die als einzige ja gerade dieser Bedrohungen Herr werden will), vermag sein linkes Spießergemüt offenkundig nicht zu erfassen. Als 2016 die Studentin Maria Ladenburger von einem illegal eingewanderten Afghanen vergewaltigt und ermordet worden war, hatte Streich öffentlich von einem „Bub aus Afghanistan“, der „etwas Schlimmes“ gemacht habe, gefaselt – als handele es sich bei der bestialischen Tat um einen Lausbubenstreich, über den man sich nicht künstlich aufregen müsse.

Was Streich von Deutschland hält, zeigt auch seine Aussage: „Ich habe zwar einen deutschen Pass, aber ich fühle mich nicht als Deutscher. Ich bin ein Mensch, der einen Pass hat, in dem deutsch drinsteht.” Damit erweist sich Streich unfreiwillig als nachgerade klischeehafter Deutscher jener Sorte, über die das Ausland nur noch fassungslos den Kopf schüttelt. Übungsleiter wie Rangnik und Streich, die sich um korrekte Haltung in den Hirnen mehr sorgen als um sportlichen Einsatz auf dem Platz, kann man getrost die Symbolfiguren des „besten Deutschland aller Zeiten“ nennen, dieses krepierenden Habitats der Selbstgerechten, das an seiner eigenen Dummheit, Arroganz und Realitätsverweigerung zugrunde geht. Jede Wette: Bei der Fußball-EM wird uns dieser Typus profilierungstüchtiger Selbstdarsteller noch viel öfter begegnen und auf allen Kanälen zu sehen sein. Ob sich die faeserdeutsche DFB-Elf sich dann wieder einmal bis auf die Knochen blamiert und abermals in der Vorrunde in hohem Bogen aus dem Turnier fliegt, oder ob zufällig einmal die sportliche Performance mit dem moralischen Anspruch schritthält, ist dabei nur noch Nebensache. Denn immer mehr Fans haben von diesem Theater längst die Nase voll.