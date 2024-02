Der Roman „Jakob der Lügner“ des DDR-Autors Jurek Becker erschien im Jahre 1969. Er spielt während des Zweiten Weltkrieges in einem polnischen Ghetto. Der jüdische Ghettobewohner Jakob Heym hört während eines Verhörs in der deutschen Polizeidienststelle zufällig im Radio von Kämpfen in der Nähe der (imaginären) Stadt Bezanika, die nur einige hundert Kilometer entfernt liegt, und schöpft daraus Hoffnung auf eine baldige Befreiung des Ghettos durch die Rote Armee. Er verbreitet dann unter den anderen Juden, dass er ein Radio vor den Deutschen gerettet habe und nachts heimlich den sowjetrussischen Siegeszug verfolge. Diese Lüge gibt den todgeweihten Juden für einige Wochen neue Hoffnung. „Die Russen sind schon in Bezanika“, wird unter ihnen zum geflügelten Wort. Ihre Deportation ins NS-Vernichtungslager setzt der kurzlebigen Illusion ein schreckliches Ende.

Es wäre extrem unmoralisch und überdies wahrscheinlich sogar illegal, sich als bundesdeutscher Systemoppositioneller des Jahres 2024 in die Rolle eines Ghettobewohners im besetzten Polen während des Zweiten Weltkrieges hinein zu imaginieren. Genauso deplatziert wäre ein Vergleich mit einem kommunistischen Widerstandskämpfer der NS-Zeit, der damals aus schierem Überlebenswillen heraus all seine Hoffnung auf eine Niederlage Deutschlands und eine Befreiung durch Stalins Sowjetunion setzen musste. Es gibt aber unter deutschen Oppositionellen unserer Tage tatsächlich eine eigenartige Geisteshaltung, die im Russland Wladimir Putins eine letzte, verzweifelte Hoffnung auf Erlösung von der tristen Gegenwart Deutschlands sieht. Statt „Die Russen sind schon in Bezanika“ müsste es dann heute heißen: Die Russen sind schon in Awdijiwka und vielleicht kommen sie irgendwann über die Zwischenstation Kiew als Befreier nach Berlin.

Elementare Bürgerrechte zurückerkämpfen

Ich habe zu Beginn des Ukraine-Krieges selbst ähnlich gedacht. Putin hatte Russland erfolgreich vom westlichen Finanzkapitalismus abgekoppelt, damit den Ende der 1990er Jahre bevorstehenden Zusammenbruch seines Landes abgewendet und seinem Volk neues Selbstvertrauen gegeben. In der Corona-Zeit herrschten in Russland sehr viel menschlichere Zustände als in Deutschland. Vor allem gab es dort keine Massenbehandlungen mit todbringenden mRNA-Spritzen, sondern es wurde der wahrscheinlich sehr viel verträglichere Impfstoff „Sputnik V“ eingesetzt. Im Februar 2022 mussten in Deutschland elementare Bürgerrechte im Straßenkampf gegen brutale Polizeigewalt zurückerkämpft werden, während in der Ukraine offen eine Neonazi-Symbolik gepflegt wurde und massive Artillerieattacken einen hohen Blutzoll unter Zivilisten in der abtrünnigen Donbass-Region forderten. Man konnte Putins Rhetorik von einer „Entnazifizierung“ und „Demilitarisierung“ der Ukraine damals durchaus folgen und auf eine Befreiung Kiews hoffen, die dann auch das bundesdeutsche Corona-Regime ins Wanken gebracht hätte.

Was passiert wäre, wenn das ukrainische Volk die Russen tatsächlich als Befreier begrüßt hätte, bleibt eine fruchtlose Spekulation. Wie wir wissen, kam es anders, und daraus muss man spätestens nach zwei Jahren Ukraine-Krieg auch als Oppositioneller Konsequenzen ziehen, anstatt sich immer noch der Illusion eines friedlichen und Deutschland wohlgesonnenen Russlands hinzugeben. Für „Bibelfeste“: Wladimir Putin ist nicht der Perserkönig Cyros, der dem Propheten Jesaja zufolge als Werkzeug in der Hand Gottes das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft befreite. Er ist eher der Babylonier Nebukadnezar aus dem Jeremia-Buch, der zwar der Bibel zufolge auch als Werkzeug Gottes agierte, aber mit der Eroberung Jerusalems und der Zerstörung des ersten Tempels (597 v. Chr.) zur Zuchtrute der Israeliten wurde.

Völker entstehen durch Urereignisse

Angesichts der Maidan-Revolution von 2013/14 und dann des russischen Einmarsches vom 24. Februar 2022 kam es in der Ukraine zu einer wahrhaft historischen Entwicklung, die man durchaus auf eine Stufe mit der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776, der französischen Revolution von 1789 und den deutschen Befreiungskriegen gegen das napoleonische Frankreich von 1813 stellen kann: Eine bis dahin nur verwaltete Bevölkerung erkannte sich selbst als politische Kraft und wurde dadurch zur Nation. Gerade wenn man sich selbst als Nationalkonservativen sieht, muss man aus meiner Sicht dieser ukrainischen Nation Respekt zollen, und man darf vor allem ihre Existenz nicht verleugnen. „Völker“ im politischen Sinne sind nicht von Natur aus einfach da, sondern sie entstehen in der Regel erst durch national-demokratische „Urereignisse“. Dies nicht zu erkennen, ist der große Fehler der heutigen Völkisch-Nationalen.

Auch im heutigen Deutschland kann nur ein solches Urereignis – und nicht die gegenwärtigen Pseudo-Revolutionen – dazu führen, dass sich das Volk wirklich seine demokratische Selbstbestimmung zurückerkämpft. Das jetzige, sich seiner selbst bewusste, ukrainische Volk entstand allerdings keineswegs aus einem historischen Nichts. Erste Ansätze zu einer selbständigen Ukraine gingen schon in der Endphase des Ersten Weltkrieges nach dem deutsch-russischen Friedensvertrag von Brest-Litowsk (März 1918) vom untergehenden deutschen Kaiserreich aus. Der russische Bürgerkrieg (1917-1922) zwischen Lenins Roter Armee und der reaktionären Weißen Armee war dann auch ein Kampf zwischen Russen und Ukrainern, der nach einem elenden Gemetzel mit acht bis zehn Millionen Todesopfern schließlich mit der gewaltsamen Einverleibung der Ukraine in die 1922 gegründete Sowjetunion endete.

Geschichtslügen aus Moskau

Auf diesen frühen Völkermord des 20. Jahrhunderts folgte in 1932/33 ein weiterer, der sogenannte „Holodomor“, als Stalin mehrere Millionen ukrainische Bauern gezielt aushungern ließ. Diese nur scheinbar vergessenen Ereignisse spielten wahrscheinlich eine große Rolle, als in der Endphase der Sowjetunion in der Ukraine Massenproteste für eine eigene staatliche Souveränität stattfanden, die dann 1991 tatsächlich erreicht wurde, allerdings unter der Führung regionaler kommunistischer Parteivertreter. Der „Westen“ spielte dabei entgegen den heutigen Geschichtslügen aus Moskau keinerlei aktive Rolle. Auch der gegenwärtige verzweifelte Widerstand der Ukrainer gegen die russischen Eroberer zieht wahrscheinlich einen großen Teil seiner Motivation aus der Erinnerung an die ukrainische Geschichte des 20. Jahrhunderts.

Man muss in diesem Zusammenhang auch an das Buch „Bloodlands“ des US-Osteuropaexperten Timothy Snyder erinnern. Auf der Ukraine scheint ein Fluch zu lasten, der das Land zu einem bevorzugten Schauplatz von Genoziden macht. Auf den russischen Bürgerkrieg und den Holodomor folgte nach 1941 mit dem NS-Holocaust der schrecklichste aller Schrecken. Snyder zufolge war es kein Zufall, dass sich die schlimmsten Exzesse dieses Massenmordens in der Ukraine abspielten. Die dem Holocaust vorhergehenden Völkermorde hatten dort ein gesellschaftliches Klima erschaffen, in dem ein Menschenleben nur noch wenig wert war. Die grausamen Grabenkämpfe des jetzigen Ukraine-Krieges stellen eine Fortsetzung des bislang beschriebenen Mordens dar. Auch im Internet-Zeitalter erreicht dieser Schrecken nur ansatzweise die Weltöffentlichkeit und wird von beiden Seiten mit Propaganda zugedeckt. Dass die Zahl der Gefallenen und Verstümmelten bei beiden Parteien in die Hunderttausende geht, erscheint jedoch als glaubhaft.

Wiederauflage des Stellungskrieges

Im frühen 21. Jahrhundert wiederholt sich auf eigenartige Weise jener längst als militärisch überholt betrachtete Stellungskrieg der Westfront des Ersten Weltkrieges. Anders als damals bieten heute auch Schützengräben keinen notdürftigen Schutz mehr, weil Kampfdrohnen über den Schlachtfeldern kreisen. Wie einst in Verdun und an der Somme zielt die militärische Taktik nur noch darauf ab, dem Feind möglichst hohe Verluste an Menschenleben zuzufügen. Den eingangs erwähnten, jüngsten russischen Erfolg bei Awdijiwka erreichte Wladimir Putin mit einem unmenschlichen Vorgehen, das „Menschenwellen“ zur Erreichung winziger Territorialgewinne opferte. Stalin ging im Zweiten Weltkrieg ähnlich brutal mit seinen eigenen Truppen um, aber damals kämpften die „Völker der Sowjetunion“ gegen einen Feind, der sie als „Untermenschen“ betrachtete und allenfalls in Gestalt von Sklaven überleben lassen wollte. Putin ist hingegen ein Angreifer, der auf die Unterjochung der ukrainischen Nation abzielt.

Es soll hier aber keine unkritische Übernahme von Mainstream-Positionen geben.

Auch das Kiewer Selenskyj-Regime opfert bedenkenlos viel zu viele Menschen in einem unter den jetzigen Verhältnissen nicht mehr zu gewinnendem Kampf. Darüber hinaus scheint sich der gesamte „Westen“ in der Ukraine in einer unhaltbaren Position verrannt zu haben. Riesige Geldsummen, die man dringend zu einer Verbesserung der Lebenssituation in den eigenen Ländern bräuchte, fließen in ein ukrainisches Fass ohne Boden. Darüber hinaus werden an der ukrainischen Front westliche Waffen- und Munitionsvorräte verbraucht, die eigentlich eine glaubwürdige Bereitschaft zur eigenen Landesverteidigung hätten gewährleisten sollen. Selbst der militärisch-industrielle Komplex der Supermacht USA ist anscheinend mit der Bereitstellung von ausreichendem Nachschub für jahrlange Materialschlachten im Stile des Ersten Weltkrieges überfordert, die vor dem Ukraine-Krieg kein westlicher Militärstratege für das 21. Jahrhundert vorausgesehen hatte.

Immer höhere Einsätze

Donald Trump und die republikanische Mehrheit im US-Repräsentantenhaus versuchen gegenwärtig, durch die Blockade von Finanzmitteln für den Krieg eine Exit-Strategie zu erzwingen, aber es könnte dafür schon zu spät sein. Die Russen waren zwar nie in Bezanika, aber sie sind schon in Awdijiwka, und ähnlich wie im Ersten Weltkrieg könnte ein einziger großer Frontdurchbruch den gesamten Waffengang entscheiden. Angesichts der durch die exzessiven Rüstungsexporte in die Ukraine selbst herbeigeführten Schwäche der NATO-Armeen könnte dann wirklich ein Durchmarsch über Kiew ins Baltikum oder gar nach Berlin stattfinden. Selbst wenn Wladimir Putins Hunger nach neuem russischem Territorium mit der Eroberung der Ukraine gestillt sein sollte, wäre auch in diesem Falle mit einer Flüchtlingswelle nach Deutschland zu rechnen, gegenüber der die gesamte Masseneinwanderung seit 2015 eine Kleinigkeit wäre.

„Das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie, fortzeugend, immer Böses muss gebären“, dichtete schon Friedrich Schiller (1759-1805). Die ganze ukrainische Tragödie hat leider in unseren Tagen einen Punkt erreicht, an dem die Vorstellung von massiven NATO-Luftangriffen auf die russischen Truppen in der Ukraine keine haltlose Spinnerei mehr ist, sondern im Gegenteil eine logische Konsequenz aus dem Ist-Zustand. Ukraine und NATO können den Krieg mit den bisher eingesetzten Mitteln offensichtlich nicht mehr gewinnen, aber aus dem vorher Gesagten folgt, dass sie ihn nicht verlieren dürfen. Die Risikostrategie der letzten zwei Jahre, an der besonnene Beobachter schon früh gezweifelt hatten, erfordert jetzt immer höhere Einsätze. Dazu kommt eine höchst ungesunde Verquickung des Ukraine-Konfliktes mit anderen Weltproblemen. Die tieferen Gründe für den schier unendlichen Hass der Wall Street und der US-Neokonservativen auf Wladimir Putin sind sein Widerstand gegen den globalen Finanzkapitalismus und die immer erfolgreicheren Versuche, mit der BRICS-Kooperation ein Gegengewicht gegenüber der auf dem US-Dollar basierenden alten Weltwirtschaftsordnung zu schaffen.

Überlebensfähig im permanenten Ausnahmezustand

Vor allem letzteres droht dem ohnehin schon todkranken westlichen Finanzsystem mit seiner allgegenwärtigen Überschuldung den Todesstoß zu versetzen. In einer solchen Situation könnte entscheidend sein, was Putin in seinem Interview mit Tucker Carlson als die größte Stärke Russlands bezeichnet hat, nämlich bekannte Bodenschätze im Wert von ca. 80 Billionen Dollar. Wenn diese Billionen nach einem militärischen Sieg über Russland zur Beute des Westens werden, könnte dies für den westlich-globalistischen Finanzkapitalismus das Blatt noch einmal wenden. Hinzu kommt, dass die Probleme mit eben diesem Finanzkapitalismus im Westen einen Zustand erschaffen haben, in dem seine Staaten nur noch in einem permanenten Ausnahmezustand überlebensfähig sind. Nachdem „Corona“ als Grund für einen solchen Notstand weggefallen ist, die Erzählung von einer „Klimakatastrophe“ immer weniger verfängt und auch der kollektive Rausch des „Kampfes gegen rechts“ unübersehbar einem Katzenjammer weicht, bleibt eigentlich nur noch Krieg als letztes Mittel, um die Sucht nach dem Notstand zu befriedigen. Über die Folgen, die ein solcher Waffengang zwischen Nuklearmächten mit sich bringen könnte, will ich hier nicht spekulieren. Unsere Zukunftsaussichten sind allerdings meiner Meinung nach sehr düster.

Was folgt daraus für bundesdeutsche Oppositionelle? Es sollte endlich damit aufgehört werden, einen Großschurken wie Wladimir Putin allein deshalb als Helden zu verehren, weil er das maximale Gegenbild zu den von uns zu Recht verachteten westlichen Regierungen darstellt. Der Feind unseres Feindes ist nicht mit Notwendigkeit unser Freund. Wir können als Deutsche nicht glaubwürdig russische Nationalisten sein, und es ist keine andere Ideologie als ein ins Extreme gesteigerter russischer Nationalismus, die heute in Moskau herrscht. Das heißt aber ausdrücklich nicht, dass wir zu Parteigängern von USA und NATO, oder gar des elenden Selenskyj-Regimes von Kiew werden müssten. Das Gebot der Stunde heißt vielmehr Pazifismus. Sobald eine Bedrohung, die letzten Endes die gesamte Menschheit betrifft, weniger von einzelnen Akteuren, sondern vom Krieg als solchem ausgeht, kann es kein anderes Ziel mehr geben als Frieden um nahezu jeden Preis. Diese unbequeme Erkenntnis muss sich jetzt durchsetzen, bevor es zu spät ist.

Systemkritik bedeutet Inkaufnahme persönlicher Risiken

Zum Abschluss dieses Artikels will ich noch zum Tod des russischen Regimekritikers Aleksej Navalny Stellung nehmen. Die Häme, die seiner Person teilweise in Alternativmedien entgegengebracht wurde, hat mich entsetzt. Navalny war mit Sicherheit kein Heiliger, aber das sind wir wahrscheinlich alle nicht, und das ist auch keine unabdingbare Voraussetzung für glaubwürdige politische Opposition. Auch in Deutschland erfordert öffentliche Systemkritik inzwischen die Inkaufnahme persönlicher Risiken. In Putins Russland sind diese Risiken aber weitaus größer als bei uns. Noch wird in der Bundesrepublik niemand in arktische Straflager verbannt und dort langsam zu Tode gequält. Als kleinem Bestandteil einer kritischen Gegenöffentlichkeit sind für mich aber Aleksej Navalny, Gonzalo Lira, Julian Assange und alle anderen Märtyrer des freien Wortes gleichermaßen Vorbilder, die ich nicht in eine Art Rangliste bringen oder gegeneinander ausspielen will.

Auch Jurek Becker, der Autor von „Jakob der Lügner“, gehört übrigens in die Reihe aufrechter Systemkritiker. Er wurde wegen seines Protestes gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann (1976) in der DDR politisch verfolgt und emigrierte dann in die Bundesrepublik. Das Zitat „Die Russen sind schon in Bezanika“ ist in seinem Roman ein Hoffnungszeichen inmitten schwerster Unterdrückung. Eine solche Hoffnung sollten auch wir Heutige besitzen, aber wir sollten sie eher in einem Weiterwirken der Ideen von Aleksej Navalny über seinen Tod hinaus suchen als bei Wladimir Putin.