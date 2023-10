Die Weltgesundheitsdiktatur naht unaufhaltsam

Der Weg in die globale Gesundheits- und Klimadiktatur nimmt offenbar unaufhaltsam Fahrt auf. Über 200 wissenschaftliche Fachjournale veröffentlichten gleichzeitig einen Aufruf, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollte die Klima- und Naturkrise zum Gesundheitsnotstand (PHEIC) erklären und zwar noch vor der nächsten Weltgesundheitsversammlung im Frühjahr 2024 zu tun. Es sei ein gefährlicher Fehler, die Klima- und die Naturkrise separat zu betrachten, heißt es in dem Aufruf. „Die Klimakrise und der Verlust der biologischen Vielfalt schädigen beide die menschliche Gesundheit, und sie sind miteinander verknüpft“, behauptete Kamran Abbasi, der Chefredakteur des „British Medical Journal“.

Er fuhr fort: „Deshalb müssen wir sie gemeinsam betrachten und einen globalen Gesundheitsnotstand ausrufen. „Gesundheitsexperten (…) kommt eine zentrale Rolle zu, wenn es darum geht, diese wichtige Botschaft zu vermitteln und sich dafür einzusetzen, dass die Politiker den globalen Gesundheitsnotstand erkennen und dringend Maßnahmen ergreifen“, hieß es weiter. Mit unter anderem steigenden Temperaturen und Extremwetter trage der Klimawandel zur Ausbreitung ansteckender Krankheiten bei. Umweltverschmutzung schade Trinkwasserquellen, wegen der Versauerung der Meere würden Fische für den Verzehr rarer. Der Rückgang der Artenvielfalt mache es schwerer, die Menschheit gesund zu ernähren.

“Bedrohung der Gesundheit durch die Klima- und die Naturkrise”

Mehr Siedlungs- und Agrarbau sowie das Vordringen in vorher naturbelassene Gebiete bringe die Menschen enger in Kontakt mit zehntausenden Arten. Damit wachse die Gefahr, dass Krankheiten oder Parasiten auf den Menschen übergehen. Politiker müssten die Augen öffnen für die Bedrohung der Gesundheit durch die Klima- und die Naturkrise, heißt es in dem aktuellen Aufruf weiter. Sie müssten sich klarmachen, wie viel eine Beseitigung der Krisen zur öffentlichen Gesundheit beitragen könne, so der hysterische Aufruf, der alles zusammenwirft, was die apokalyptische Phantasie hergibt, ohne dass sich auch nur ein einziges kritisches Wort zu den angeblichen Gefahren der Erderwärmung und dem äußerst zweifelhaften menschlichen Anteil daran fände.

Der “Gesundheitsnotstand” ist die höchste Alarmstufe der WHO. Wenn er ausgerufen wird, sind alle Mitgliedsländer aufgefordert, Informationen auszutauschen und alles zu tun, um das betreffende Problem in den Griff zu bekommen. Zuletzt geschah dies bei der Corona-„Pandemie“. Wie von vielen „Verschwörungstheoretikern“ befürchtet, soll der Klimawahn mit dem Schüren von Panik vor immer neuen Pandemien verbunden werden. Damit lässt sich dann endgültig der Supernotstand herbeifabulieren, der nur noch mit drakonischsten Maßnahmen bekämpft werden kann. Wer es dann noch wagt, diese zu hinterfragen, macht sich mehr denn je zum Menschheitsfeind und muss mit entsprechenden Strafen rechnen.

Anhaltende und langfristige Interventionen geplant

Ein WHO-Sprecher erklärte, die Klimakrise verlange nach anhaltenden, langfristigen Interventionen, auch in Bezug auf die Gesundheit, dafür sei eine PHEIC-Deklaration aber nicht gedacht. Dafür seien klare Kriterien zu erfüllen, etwa dass ein Phänomen neu auftrete, ungewöhnlich sei und die Gefahr einer weltweiten Ausbreitung bestehe. Die Klimakrise finde schon seit Jahrzehnten statt und sei „leider schon lange eine chronische globale Krise”, behauptete er weiter. Deshalb seien die technischen Voraussetzungen für eine Notstandserklärung nicht erfüllt. Man kann aber sicher sein, dass man andere, dramatischere Instrumente aus dem Hut zaubern wird, um die vermeintliche Krise zu bekämpfen.

Natürlich fällt dieser Alarmismus vor allem bei Karl Lauterbach auf fruchtbaren Boden: In Bonn beklagte er, die Weltgemeinschaft sei im Wesentlichen unvorbereitet in die Corona-Pandemie gelaufen. Deshalb forderte er die Unterzeichnung des Pandemievertrags der WHO und einen globalen Pandemie-Fonds. Das Abkommen wäre für die Unterzeichner-Staaten bindend und würde das Vorgehen und die Verantwortlichkeiten bei einer sich abzeichnenden Pandemie klar regeln, sagte er weiter. Weil solche klaren weltweiten Vorgaben gefehlt haben, habe man die Zeit nach dem ersten Ausbruch des Corona-Virus nicht nutzen und damit die Entwicklung der Pandemie nicht verhindern können, meinte er.

Kein Wort zu Gain-of-Function-“Frankenstein-Forschung” an Viren

Über die wahren Ursachen des Corona-Virus, nämlich die „Gain-of-Function“-Forschung, die gezielt an Viren herummanipuliert und ihre natürlichen Eigenschaften verändert, verlor Lauterbach kein Wort. Corona hatte erweislich keine natürlichen Ursachen, sondern wurde herbeigezüchtet. Ohne diese “Frankenstein-Forschung” an Viren hätte es nie eine „Pandemie“ gegeben – so wie zuvor seit über 100 Jahren nicht.

Seine eigene unfähige und verantwortungslose Ampel-Regierung weiß Gesundheitspsychopath und Kontrollfreak Lauterbach bei seinen Plänen natürlich hinter sich. Diese befürworte Pandemieabkommen unter Beibehaltung der Rechte am geistigen Eigentum, teilte Lauterbach mit. Wenn Länder bei einem Krankheits-Ausbruch von Anfang an die nötigen Informationen teilen und internationale Hilfe zuließen, um Gegenmaßnahmen zu implementieren, erhielten sie im Gegenzug Medikamente oder Impfungen. Auch die Idee eines bei der Weltbank angesiedelten Pandemiefonds halte die Ampel für sinnvoll und notwendig. Aus diesem Fonds könnten Gelder in ärmere Länder fließen, mit denen sie Überwachungssysteme implementieren und Personal schulen. „Die Idee des Fonds ist, dass wir in den Verstand der Menschen investieren, die in den Regionen leben, in denen der Ausbruch einer Pandemie am wahrscheinlichsten ist“, sagte Lauterbach weiter.

Aushöhlung der staatlichen Souveränität

Als Gegenmodell zu dem Fonds gäbe es das von der Bill-Gates-Stiftung favorisierte Modell einer Art “Pandemie-Feuerwehr” aus gut ausgebildeten Leuten, die bei einer drohenden Pandemie weltweit zum Einsatz kämen. Die Entscheidung zwischen Fonds und Einsatztruppe sei noch völlig offen, erläuterte Lauterbach, für den es jedoch keinen Zweifel daran gibt, dass es künftig viel mehr Menschen geben muss, die sich mit Pandemien und der Pandemiebekämpfung auskennen. Die Chancen, dass die WHO-Mitgliedstaaten den Pandemievertrag ratifizieren, stehen nach Lauterbachs Einschätzung 50 zu 50.

Dies sind also die Alptraumszenarien, die der Menschheit bevorstehen. Eine intransparente, demokratisch nicht legitimierte und für die Bürger nicht greifbare Organisation wie die WHO, die noch dazu völlig von privaten Geldgebern wie Bill Gates oder der Impfallianz Gavi abhängig ist, die alle ihr eigenes lukratives Süppchen kochen, soll für die ganze Welt irgendwelche Notstände ausrufen. Wer dagegen aufbegehrt, wird mundtot gemacht oder schlimmeres. Die WHO will bei immer mehr Politikbereichen mitregieren und die staatliche Souveränität aushöhlen. Die globalistische Vision einer Weltregierung aus bürgerfernen Technokraten mit milliardenschweren Strippenziehern im Hintergrund nimmt also immer mehr Gestalt an. Man kann nur hoffen, dass die WHO-Mitglieder dies noch rechtzeitig erkennen und den Pandemievertag ablehnen.