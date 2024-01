Gründerzeit für Sektierer: Maaßen, Krall und die Werte-Union

Ein Paukenschlag war die heutige Ankündigung von Hans Georg Maaßen, die Werte-Union in eine neue Partei umzuwandeln und sich von der CDU abzuspalten (in einer Fusionierung mit Markus Krall und dessen geknüpften Netzwerken) nur für denjenigen, der die Entwicklungen der letzten Monate nicht auf dem Schirm hatte. Das soll nun die mit Spannung erwartete neue konservative Kraft zwischen CDU und AfD sein, die Maaßen seit der Übernahme des Werte-Union-Vorsitzes strategisch stets raunend in Aussicht gestellt hatte? Das war es also, woran auch Krall monatelang gewerkelt hat, als bislang vermeintlich rivalisierendes Projekt? Dass sich diese neue Partei auch noch, wenig originell und unter Inkaufnahme einer problematischen begrifflichen Vorbelastung, “Werte-Union” nennt und just einen Tag vor der von Sahra Wagenknecht angekündigten Parteigründung an den Start geht, mag man als Menetekel sehen: Bereits über der Wiege dieser beiden Abspaltungen zieht der Aasgeier der politischen Bedeutungslosigkeit seine Kreise.

Der Plan, die Werte-Union bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in Erfurt am 20. Januar per Satzungsänderung zur Partei umzuwandeln und anschließend die angeblich 4.000 Mitglieder der Werte-Union durch zahlreiche Neubeitritte massiv personell zu verstärken, könnte sich als Rohrkrepierer erweisen – und daran dürften auch die heute termingerecht begonnenen, leidenschaftlichen Appelle Kralls an seine Twitter- und Social-Media-Gefolgschaft etwas ändern, doch bitte in die Werte-Union einzutreten. Ebenso wahrscheinlich ist eine Halbierung der Mitgliedszahlen oder Schlimmeres. Optimistisch erwarten Maaßen und Krall infolge ihrer “neuen” Parteiankündigung nun eine Spaltung der Union, denn sie wollen ja – quasi als eine “CDU 1.0” – inhaltlich zu der wertkonservativen CDU zurück, die unter Merkel zu Grabe getragen wurde, und spekulieren hierfür auf reichlichen Zulauf.

Wer spaltet sich hier?

Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass es am Ende nicht die CDU sein wird, die sich aufspaltet – sondern die Werte-Union selbst. Denn erstens stößt das Vorgehen Maaßens und seines Mitstreiters Kay-Uwe Schönbach (Ex-Vizeadmiral und einstiger Kommandant der Bundesmarine) innerhalb der Werte-Union keinesfalls auf ungeteilte Zustimmung: In Baden-Württemberg kam es bereits zu massiven Konflikten zwischen Landes- und Bundesvorstand, und auch anderswo wird seitens von Maaßen & Co. angeblich seit längerem versucht, abtrünnige oder renitente Werte-Union-Verbände – die von der Umwandlung in eine neue Partei nun eiskalt überrascht wurden – auf Kurs zu bringen oder ganz loszuwerden. Der unter Maaßen nochmals stark ausgeweitete Anteil von Nicht-CDU-Mitgliedern der Werte-Union hatte dieses inhärente Zerwürfnis und die Entfremdung von der Union bereits zuvor besiegelt. Nun droht der endgültige Zerfall.

Als Reservoir für Wählern und Mitglieder spekulieren Maaßen und Krall vor allem auf die Union. Wieso sich aber all die CDU- und CSU-Mitglieder, die bisher zwar mit dem Merkel-Kurs (und auch aktuell mit dem Merz-Linnemann-Kurs) fremdeln, jetzt plötzlich von ihrem Parteibuch trennen und in die Werte-Union als neuer Partei eintreten sollten, wenn sie der Werte-Union noch nicht einmal beigetreten sind, als diese noch ein Teil Union war: Die Antwort auf diese naheliegende Frage bleiben die neuen Parteigründer leider schuldig.

Irritierte Reaktionen

Am Ende läuft es wohl darauf hinaus: Bestenfalls – aus Sicht der neuen Partei – wird hier eine neue Kleinpartei etabliert, die sowohl der Union als auch der AfD Schaden zufügt, von Medien und regierendem Politkartell jedoch wieder als ebenso “rechtsextrem” geframed werden wird wie die AfD selbst. Bei den Wählern wird dies zur Überlegung führen: Warum eine Kopie wählen, wenn das Original nicht nur bereits existiert, sondern sogar schon auf dem absoluten Maximum seiner Zustimmungswerte steht? Genau diese Frage – wozu es jetzt noch eine zweite, inhaltliche Quasi-AfD braucht – macht zu Recht so manchen stutzig, und das zeigen auch die Reaktionen im Netz auf die Ankündigung des Maaßen-Krall-“Coups”. Viele fragen sich, wieso ein ehemaliger Spitzenbeamter und ein Wirtschaftsexperte, beides einstige Musterknaben des Establishments, just zu dem Zeitpunkt einen Keil in den politischen Widerstand treiben, da dieser auf dem Höhepunkt sein Erfolgs steht und ein Politikwechsel damit erstmals zum Greifen nahe rückt. Schon macht das böse Worte von der “kontrollierten Opposition” die Runde. Fakt ist: Etwas Besseres als diese Zerfaserung des gegnerischen Lagers könnte der Ampel gar nicht passieren.

Schlimmstenfalls aber, wenn es schiefgeht, haben sich Maaßen und Krall selbst amputiert und ihren einzigen Pfeil im Köcher verschossen. Statt – was das einzig Konstruktive und Vernünftige gewesen wäre – persönliche Animositäten und Egotrips hintanzustellen und ihre Kräfte frühzeitig in der AfD einzubringen, wo beiden mittelfristig gar Aussichten auf den Bundesvorsitz gewinkt hätten, könnten sie bald zwischen allen Stühlen aufwachen – und wären politisch erledigt. War das dann die Mühe wert gewesen? Hat Maaßen dafür dann drei Jahre lang, in einer beispiellosen Tour de Force, seinen politischen Kampf in hunderten öffentlichen Auftritten ausgetragen? Und wofür nochmal gleich hat er eigentlich, in einem kräfte- und kostenzehrenden Rechtsstreit, für seinen Verbleib in der CDU gekämpft?