Herr Klamroth und das Gendern

Bayern geht einen wichtigen Schritt, in dem es das Gendern verbietet. Bevor jetzt irgendwelche Neunmalklugen kommen, die mir wie auf Twitter erklären wollten, dass ja jede Sprache gegendert sei: Es geht natürlich um das Verbot der sogenannten gendergerechte Sprache. Dazu hörte ich heute im “Deutschlandfunk Kultur” die Meinung von Louis Klamroth, seines Zeichens Moderator von “Hart aber Fair” sowie mutmaßlicher Erstbesteiger und Partner von Langstrecken-Luisa (sofern wenn das noch aktuell ist): „Ist die CSU eine Verbotspartei, Herr Klamroth?“ – „In gewisser Weise schon, es gibt in Bayern wirklich wenig Menschen, die gendern, warum braucht es dann so ein Verbot?“

Ja, warum eigentlich? Nun, Herr Klamroth, wenn ich Ihnen das mal erklären darf: Erst einmal ist die Aufforderung, sich an die geltenden Regeln zu halten, kein Verbot. Und zweitens gehen die angeblichen „wenigen“, die von der Gendersprache Gebrauch machen, dabei leider sehr doktrinär bis aggressiv vor und sind nicht selten in Medien, Universitäten und Parteien bestens vernetzt. Die Befürworter dieser Sprachverhunzung können das natürlich nicht verstehen… aber viele Leute nervt es, wenn man ihnen vorschreiben will, wie sie zu reden haben. Und bitte behaupten Sie jetzt nicht, das wäre nicht so: Es gibt ganz klare Bestrebungen, die Zuhörer beispielsweise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (wo trotz ganze überwiegender Ablehnung in der Bevölkerung ignorant weitergegendert wird – was interessiert es den deutschen Journalisten, wenn das schweinische Publikum sich an ihm kratzt?) schlichtweg mürbe zu machen. Das offensichtliche Ziel ist, das einfach so lange durchzuziehen, bis es anschlägt und in die Alltagssprache durchsickert.

Gute Argumente für das Verbot

Blöd nur, dass das so gar nicht funktionieren will, im Gegenteil. Glaubt man den Umfragen, dann steigt die Ablehnung sogar. Dass der Großteil der Bevölkerung nicht will, muss dann schließlich sogar Louis Klamroth zähneknirschend zugeben, wäre durchaus ein gutes Argument für ein Verbot; doch dass man dann auch keine Schulbücher mehr anschaffen will, in denen gegendert wird, das hält er dann doch wieder für einen zu starken Eingriff in die Unabhängigkeit der Schulen bei der Auswahl des Unterrichtsmaterials. Ach so! Übrigens: Dass ein Großteil der Bevölkerung das Verbot begrüßt, macht das Vorgehen der CSU nicht automatisch populistisch.

Sie, Herr Klamroth, verstehen anscheinend auch nicht, was Konsequenz ist: Lehrbücher anzuschaffen, in denen Gendersternchen, Doppelpunkt vor Binnen-“I” oder was auch immer für Phantasie-Genderzeichen abgedruckt sind, das ist ebenfalls eine bedenkliche Auswahl des Unterrichtsmaterials. Deutsche kennt keine Binnensatzzeichen! Der Hauptaspekt dabei ist immer noch, dass Sprache einheitlich bleibt und nicht in die Hände einer Elite fallen darf, einer Minderheit besonders Überkorrekter, die die ideologische Vergewaltigung der Sprache als Vehikel nutzt, um sich moralisch zu erhöhen. Wären Sie konsequent, dann würden Sie als Großverdiener beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen den Wunsch ihres Brötchengebers – der gebührenzahlenden Bevölkerung – , berücksichtigen und ihre Kollegen auffordern, mit dieser Bevormundung aufzuhören. In dem Interview mit Klamroth geschah eher das Gegenteil: Beim Moderator der Sendung löste das Genderverbot, seinen eigenen Worten zufolge, eher ein „Jetzt erst recht!“ aus, wie er noch ganz ungeniert bekundete. Man kann und will also nicht aufgeben im Kampf um die geistigen Bevormundung – schon gar nicht beim in Berlin ansässigen DLF.